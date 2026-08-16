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Villas en venta en Ayia Napa, Chipre

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63 propiedades total found
Villa en Ayia Napa, Chipre
Villa
Ayia Napa, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 6
Villa de lujo en el corazón de Ayia Napa – Villa de 4 dormitorios con piscina y techo jardín…
$2,42M
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Villa en Ayia Napa, Chipre
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Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 415 m²
Villas de 3 dormitorios Esta villa de 3 dormitorios redefine la grandeza y la exclusividad, …
$3,78M
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Villa en Ayia Napa, Chipre
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Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 6
Villa de lujo frente al mar en Ayia Napa – Exclusiva Villa de 4 dormitorios con tratamiento …
$3,33M
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DD CO DEDD CO DE
Villa en Ayia Napa, Chipre
Villa
Ayia Napa, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Impresionante Villa de 3 dormitorios con piscina privada Vistas al mar Ubicado en una zona …
$657,813
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Villa en Ayia Napa, Chipre
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Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 5
Elegancia al lado del mar – Villa de 3 dormitorios entre Ayia Napa & Cape Greco Situado a só…
$3,40M
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Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Villas exclusivas en venta Situado en una isla privada hecha por el hombre dentro del puert…
$7,32M
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TekceTekce
Villa en Ayia Napa, Chipre
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Ayia Napa, Chipre
Dormitorios 4
Área 160 m²
Descripción del objeto: El proyecto consta de 14 villas de lujo de cuatro y cinco habitacion…
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Villa en Ayia Napa, Chipre
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Ayia Napa, Chipre
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Nº de cuartos de baño 6
Área 192 m²
Situado en el animado centro de Ayia Napa, a pocos pasos de la histórica plaza del monasteri…
$1,14M
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Área 160 m²
Descripción del objeto: El proyecto consta de 14 villas de lujo de cuatro y cinco habitacion…
$699,980
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$725,102
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Ayia Napa, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 345 m²
Un proyecto único para construir tres villas ultra lujosas situadas en una playa de arena en…
$3,77M
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Villa en Ayia Napa, Chipre
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Ayia Napa, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 601 m²
Una exclusiva residencia de 3 dormitorios frente al mar en la prestigiosa isla residencial d…
$5,84M
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Nº de cuartos de baño 2
Una villa independiente de 3 dormitorios en Elite Blu Hillside Residences, un desarrollo exc…
$734,320
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Ayia Napa, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 5
Área 234 m²
Situado en una de las zonas costeras más pintorescas entre Ayia Napa y Cabo Greco, esta vill…
$3,38M
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Villa en Ayia Napa, Chipre
Villa
Ayia Napa, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 6
Área 293 m²
Número de plantas 3
Venta: Esta excepcional villa independiente en Ayia Napa presenta una oportunidad única para…
$3,41M
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Villa en Ayia Napa, Chipre
Villa
Ayia Napa, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 601 m²
For sale: 5-bedroom villa in the exclusive Pliades development, Ayia Thekla, just steps from…
$1,77M
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Ayia Napa, Chipre
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Eco-Inspired Luxury – Villa de 4 dormitorios en Cavo Greko En el corazón del impresionante p…
$1,68M
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Villas exclusivas en venta Situado en una isla privada hecha por el hombre dentro del puert…
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Área 443 m²
Sofisticación junto al mar – Villa de 3 dormitorios en Ayia Napa con vistas panorámicas Ayia…
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Área 461 m²
La arquitectura de la villa es una expresión de la unidad de lo nuevo y lo viejo, combinando…
$8,22M
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