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Villas en venta en Protaras, Chipre

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117 propiedades total found
Villa en Paralimni, Chipre
Villa
Paralimni, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 220 m²
Villa de 4 dormitorios La villa de cuatro dormitorios ofrece un diseño amplio y cuidadosamen…
$767,456
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Villa en Paralimni, Chipre
Villa
Paralimni, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 166 m²
Número de plantas 2
La villa moderna se encuentra en una prestigiosa zona costera en el corazón de Protaras. La …
$755,172
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Villa en Paralimni, Chipre
Villa
Paralimni, Chipre
Dormitorios 4
Área 168 m²
Descripción del objeto: Aurora Villas es un proyecto residencial exclusivo que consta de cua…
$759,359
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Villa en Paralimni, Chipre
Villa
Paralimni, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Vida costera de lujo en Pernera Villa de 3 dormitorios en la zona de Pernera de Protaras, e…
$636,077
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Villa en Paralimni, Chipre
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Paralimni, Chipre
Dormitorios 3
Área 138 m²
Descripción del objeto: Celestial Pernera Villas es una colección residencial boutique situa…
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Paralimni, Chipre
Dormitorios 3
Área 138 m²
Descripción del objeto: Celestial Pernera Villas es una colección residencial boutique situa…
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TekceTekce
Villa en Paralimni, Chipre
Villa
Paralimni, Chipre
Dormitorios 3
Área 218 m²
Villa independiente de tres dormitorios situada en una parcela privada de 368 m2 dentro de u…
$744,952
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Villa en Paralimni, Chipre
Villa
Paralimni, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 214 m²
IMPERIAL JADE VILLAS — Exclusive Five-Bedroom Seaside Villas in Protaras IMPERIAL JADE VI…
$1,68M
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Villa en Paralimni, Chipre
Villa
Paralimni, Chipre
Dormitorios 3
Área 138 m²
Descripción del objeto: Celestial Pernera Villas es una colección residencial boutique situa…
$736,521
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Villa en Paralimni, Chipre
Villa
Paralimni, Chipre
Dormitorios 3
Área 138 m²
Descripción del objeto: Celestial Pernera Villas es una colección residencial boutique situa…
$747,940
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Villa en Paralimni, Chipre
Villa
Paralimni, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 180 m²
Número de plantas 2
Descubra esta lujosa villa de 5 dormitorios situada a solo 500 metros de la playa y una pint…
$880,824
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Villa en Paralimni, Chipre
Villa
Paralimni, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 415 m²
For sale: exclusive 5-bedroom villas at Alaya Eco Friendly Residence, Cyprus. Set next to…
$1,73M
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Villa en Paralimni, Chipre
Villa
Paralimni, Chipre
Dormitorios 4
Área 168 m²
Descripción del objeto: Aurora Villas es un proyecto residencial exclusivo que consta de cua…
$742,230
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Villa en Paralimni, Chipre
Villa
Paralimni, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 374 m²
Excepcional villa independiente de 4 dormitorios, parte de una exclusiva colección frente al…
$2,22M
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Villa en Paralimni, Chipre
Villa
Paralimni, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 190 m²
Número de plantas 2
Situado en la tranquila zona costera de Ayia Triada, a pocos minutos del puerto deportivo Pa…
$718,069
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Villa en Paralimni, Chipre
Villa
Paralimni, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 170 m²
Número de plantas 2
Esta moderna casa unifamiliar en la etapa de planificación está idealmente situada en una zo…
$756,985
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Villa en Paralimni, Chipre
Villa
Paralimni, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 154 m²
Número de plantas 2
Esta moderna villa independiente en construcción está idealmente situada en la prestigiosa z…
$678,883
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Villa en Paralimni, Chipre
Villa
Paralimni, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 250 m²
Situado en la prestigiosa zona costera de la Ayia Triada, esta villa independiente ofrece un…
$882,872
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Villa en Paralimni, Chipre
Villa
Paralimni, Chipre
Dormitorios 3
Área 138 m²
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Villa
Paralimni, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Una encantadora villa independiente de 3 dormitorios en Pernera, Protaras — cerca del mar, h…
$632,805
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Paralimni, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 213 m²
Esta elegante villa de 3 dormitorios está diseñada para ofrecer la combinación perfecta de v…
$697,854
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Paralimni, Chipre
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Área 154 m²
Número de plantas 2
Esta moderna villa independiente en construcción está idealmente situada en una de las zonas…
$690,899
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Villa
Paralimni, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 170 m²
Número de plantas 2
Situado en la tranquila zona costera de Ayia Triada, a pocos minutos del puerto deportivo Pa…
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Villa en Paralimni, Chipre
Villa
Paralimni, Chipre
Dormitorios 3
Área 218 m²
Villa independiente de tres dormitorios situada en una parcela privada de 319 m2 dentro de u…
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Área 138 m²
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Villa
Paralimni, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 143 m²
Número de plantas 2
Esta villa moderna ocupa una ubicación costera de primera clase en el corazón de Protaras. L…
$708,279
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Villa
Paralimni, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 107 m²
Número de plantas 2
Venta de una acogedora villa independiente en la prestigiosa zona de Protaras. Esta vivienda…
$548,187
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Paralimni, Chipre
Dormitorios 3
Área 218 m²
Villa independiente de tres dormitorios situada en una parcela privada de 360 m2 dentro de u…
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Vida costera de lujo en Pernera Villa de 3 dormitorios en la zona de Pernera de Protaras, e…
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