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Villas en venta en Koinoteta Agiou Tychona, Chipre

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77 propiedades total found
Villa 7 habitaciones en Agios Tychonas, Chipre
Villa 7 habitaciones
Agios Tychonas, Chipre
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 7
Área 720 m²
Número de plantas 3
$5,60M
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Villa en Agios Tychonas, Chipre
Villa
Agios Tychonas, Chipre
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 775 m²
Descubra una rara oportunidad para poseer una villa de lujo excepcional en Ayios Tychonas, L…
$3,86M
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Villa en Agios Tychonas, Chipre
Villa
Agios Tychonas, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 236 m²
Experimente el lujo contemporáneo en una de las zonas residenciales más prestigiosas de Lima…
$2,15M
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Villa en Agios Tychonas, Chipre
Villa
Agios Tychonas, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 330 m²
Lujo Villa de 4 dormitorios ultra moderna situada en la zona de Agios Tychonas de Limassol. …
$3,72M
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Villa en Agios Tychonas, Chipre
Villa
Agios Tychonas, Chipre
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 5
Área 387 m²
Una villa excepcional en la prestigiosa zona de Agios Tychonas de Limassol, que ofrece una r…
$3,40M
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Agencia
VIDI GROUP
Idiomas hablados
English, Русский
Villa en Agios Tychonas, Chipre
Villa
Agios Tychonas, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 6
Área 737 m²
Villa en la prestigiosa Agios Tychonas Hills está disponible para la venta. Con tres plantas…
$5,59M
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Villa en Koinoteta Agiou Tychona, Chipre
Villa
Koinoteta Agiou Tychona, Chipre
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 324 m²
Número de plantas 3
Venta: Esta impresionante villa independiente se encuentra actualmente en construcción en la…
$3,26M
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Villa en Agios Tychonas, Chipre
Villa
Agios Tychonas, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 548 m²
Esta elegante villa de cinco dormitorios en la prestigiosa zona de Agios Tychon ofrece una c…
$5,38M
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Agencia
VIDI GROUP
Idiomas hablados
English, Русский
Villa en Agios Tychonas, Chipre
Villa
Agios Tychonas, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 275 m²
Esta villa moderna con 4 dormitorios en la prestigiosa zona de Agios Tikhonas, cerca de toda…
$2,16M
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Villa en Agios Tychonas, Chipre
Villa
Agios Tychonas, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 193 m²
Venta es una villa moderna independiente, que se encuentra en construcción, en la prestigios…
$1,14M
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Villa en Agios Tychonas, Chipre
Villa
Agios Tychonas, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 312 m²
Esta espaciosa villa se encuentra en un complejo residencial de tipo cerrado que consta de 8…
$3,04M
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Villa en Agios Tychonas, Chipre
Villa
Agios Tychonas, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 220 m²
Venta es una impresionante villa independiente situada en la zona deseable de Agios Tychon. …
$1,72M
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Villa en Agios Tychonas, Chipre
Villa
Agios Tychonas, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 152 m²
Número de plantas 4
Nuevo proyecto, nueva ubicación!Este nuevo proyecto se encuentra en una de las zonas más pop…
$862,634
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Villa en Agios Tychonas, Chipre
Villa
Agios Tychonas, Chipre
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 4
Área 209 m²
Descubra el lujo contemporáneo viviendo en la prestigiosa zona de Agios Tychonas. Esta excep…
$1,98M
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Villa en Agios Tychonas, Chipre
Villa
Agios Tychonas, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 571 m²
Un proyecto de élite de dos lujosas casas en la zona privada y serena de Agios Tychonas, que…
$3,59M
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Villa en Agios Tychonas, Chipre
Villa
Agios Tychonas, Chipre
Dormitorios 2
Diseño sin igual en una magnífica ubicación de la ciudad Este proyecto contemporáneo es úni…
$785,973
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Villa en Agios Tychonas, Chipre
Villa
Agios Tychonas, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 340 m²
Descripción de la propiedad Descubra esta elegante y excepcionalmente espaciosa villa indep…
$3,42M
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Villa en Agios Tychonas, Chipre
Villa
Agios Tychonas, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 500 m²
Situado en uno de los lugares más prestigiosos de ladera de Agios Tychonas, esta excepcional…
$3,75M
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Villa en Agios Tychonas, Chipre
Villa
Agios Tychonas, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 500 m²
Situado en una parcela de 4.920 m2 sustancial en la prestigiosa zona de Agios Tychonas, esta…
$3,67M
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Villa en Agios Tychonas, Chipre
Villa
Agios Tychonas, Chipre
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 775 m²
Descubra una rara oportunidad para poseer una villa de lujo excepcional en Ayios Tychonas, L…
$3,86M
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Villa en Agios Tychonas, Chipre
Villa
Agios Tychonas, Chipre
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 7
Área 1 022 m²
Situado en las prestigiosas colinas de Agios Tychonas, hay una extraordinaria villa fuera de…
$5,70M
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Villa en Agios Tychonas, Chipre
Villa
Agios Tychonas, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 152 m²
Número de plantas 4
Venta es una moderna villa independiente, actualmente en construcción en la prestigiosa zona…
$903,434
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Villa en Agios Tychonas, Chipre
Villa
Agios Tychonas, Chipre
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 4
Área 205 m²
Experimente una elevada vida costera en una de las zonas residenciales más prestigiosas de L…
$1,98M
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Villa en Agios Tychonas, Chipre
Villa
Agios Tychonas, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 221 m²
Número de plantas 2
Venta: Chalet moderno con amplia zona interior de 221 m2. La instalación está actualmente en…
$1,40M
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Villa en Koinoteta Agiou Tychona, Chipre
Villa
Koinoteta Agiou Tychona, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 500 m²
Número de plantas 3
Venta: impresionante villa independiente situada en la hermosa zona de Ayios Tikhonas. Esta …
$3,85M
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Villa en Agios Tychonas, Chipre
Villa
Agios Tychonas, Chipre
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 675 m²
Venta villa independiente de lujo en construcción, situada en la prestigiosa zona de Ayios T…
$4,65M
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Villa en Agios Tychonas, Chipre
Villa
Agios Tychonas, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 1
Área 837 m²
Situado en la prestigiosa zona residencial de Ayios Tychonas, justo al lado de la carretera …
$4,51M
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Villa en Agios Tychonas, Chipre
Villa
Agios Tychonas, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 232 m²
Situado en la prestigiosa zona de Agios Tychonas, esta villa contemporánea ofrece una combin…
$1,77M
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Villa en Agios Tychonas, Chipre
Villa
Agios Tychonas, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 275 m²
Esta villa moderna con 4 dormitorios en la prestigiosa zona de Agios Tikhonas, cerca de toda…
$2,16M
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Villa en Agios Tychonas, Chipre
Villa
Agios Tychonas, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 440 m²
Lujosa villa en la prestigiosa zona de Agios Tychonas. - 5 dormitorios, 4 baños, 2 cocinas,…
$3,57M
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Parámetros de las propiedades en Koinoteta Agiou Tychona, Chipre

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
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