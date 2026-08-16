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Villas en venta en Chloraka, Chipre

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122 propiedades total found
Villa en Chloraka, Chipre
Villa
Chloraka, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 320 m²
Un proyecto de vanguardia es una dirección impresionante desde el momento en que entras. Est…
$1,66M
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Villa en Chloraka, Chipre
Villa
Chloraka, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Elegante Villa de 3 dormitorios con vistas panorámicas al mar – Chloraka, Paphos Esta villa …
$641,990
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VIDI GROUP
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Villa en Chloraka, Chipre
Villa
Chloraka, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 153 m²
En venta es una impresionante villa unifamiliar completada en 2024, que ofrece un diseño mod…
$920,953
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DD CO DEDD CO DE
Villa en Chloraka, Chipre
Villa
Chloraka, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 192 m²
Un proyecto de vanguardia es una ubicación impresionante desde el momento en que entras. Est…
$1,55M
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Villa en Chloraka, Chipre
Villa
Chloraka, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Villa contemporánea de 3 dormitorios con vista al mar – Chloraka, Paphos Esta nueva villa o…
$902,256
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Villa en Chloraka, Chipre
Villa
Chloraka, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 423 m²
Luce Lume Villas — Modern Luxury on the Mediterranean Coast of CyprusLuce Lume Villas ofrece…
Precio en demanda
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TekceTekce
Villa en Chloraka, Chipre
Villa
Chloraka, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 136 m²
Número de plantas 3
Venta: Esta encantadora villa independiente ofrece la combinación perfecta de coziness y est…
$676,118
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Villa en Chloraka, Chipre
Villa
Chloraka, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 731 m²
Villas Luce Lume — Villas Prestigiosas en Paphos, ChipreLuce Lume Villas es una propiedad de…
$3,77M
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Villa en Chloraka, Chipre
Villa
Chloraka, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 164 m²
Esta elegante villa de 3 dormitorios junto al mar en Chloraka, Paphos ofrece una mezcla perf…
$1,06M
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Villa en Chloraka, Chipre
Villa
Chloraka, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 153 m²
Número de plantas 2
Esta moderna villa independiente en Chlorak está totalmente lista para la ocupación y combin…
$997,569
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Villa en Chloraka, Chipre
Villa
Chloraka, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 147 m²
Número de plantas 2
Moderna villa independiente, actualmente en construcción, se encuentra en la prestigiosa zon…
$1,11M
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Villa en Chloraka, Chipre
Villa
Chloraka, Chipre
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 5
Área 600 m²
Venta: Amplia villa de siete habitaciones situada en la zona tranquila de Chlorakas. Esta im…
$2,17M
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Villa en Chloraka, Chipre
Villa
Chloraka, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 291 m²
Número de plantas 4
Este fabuloso proyecto se encuentra en una suave ladera en Chloraka, con vistas al mar, en l…
$2,95M
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Villa en Chloraka, Chipre
Villa
Chloraka, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 6
Área 290 m²
Dahlia Charm — A Serene Retreat in Paphos, CyprusDahlia Charm ofrece una escapada serena don…
$2,31M
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Villa en Chloraka, Chipre
Villa
Chloraka, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 159 m²
Número de plantas 3
Ofrecemos para la venta esta hermosa villa independiente, diseñada con modernos niveles de v…
$1,40M
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Villa en Chloraka, Chipre
Villa
Chloraka, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 133 m²
Elegante Villa de 3 dormitorios con vistas panorámicas al mar – Chloraka, Paphos Esta villa …
$622,243
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Villa
Chloraka, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 163 m²
Eternal Sunset Haven — Serene Villa en PafosEterno Haven te invita a experimentar la magia d…
$779,220
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Villa en Chloraka, Chipre
Villa
Chloraka, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 164 m²
Número de plantas 3
Este proyecto es un desarrollo de prestigio en las afueras de Chloraki, en una zona rica de …
$826,009
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Villa en Chloraka, Chipre
Villa
Chloraka, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 235 m²
LISTA EXCLUSIVA DE FOX REALTY - PAPHOS. En venta es una hermosa villa independiente situada…
$643,218
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Villa en Chloraka, Chipre
Villa
Chloraka, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 154 m²
En venta es una impresionante villa independiente situada en la encantadora zona de Chloraka…
$920,953
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Villa en Chloraka, Chipre
Villa
Chloraka, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 352 m²
Villa costera de lujo de 4 dormitorios en Paphos – A solo 300 metros de la playa Esta villa…
$2,94M
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Villa en Chloraka, Chipre
Villa
Chloraka, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 200 m²
Villa de 3 dormitorios con piscina privada en Chloraka baja Hermosa villa de 3 dormitorios s…
$786,582
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Villa en Chloraka, Chipre
Villa
Chloraka, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 154 m²
En venta es una impresionante villa independiente situada en la encantadora zona de Chloraka…
$920,953
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Villa en Chloraka, Chipre
Villa
Chloraka, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 263 m²
Luce Lume Villas — Luxury Mediterranean Living in CyprusLuce Lume Villas ofrece una puerta d…
$1,73M
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Villa en Chloraka, Chipre
Villa
Chloraka, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 385 m²
Violet Charm — Residencias de lujo exclusivas en Paphos, ChipreViolet Charm combina perfecta…
$2,35M
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Villa en Chloraka, Chipre
Villa
Chloraka, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 284 m²
Situado en una zona residencial deseable de Chloraka, esta exclusiva colección de sólo cuatr…
$1,03M
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Villa en Chloraka, Chipre
Villa
Chloraka, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 579 m²
Número de plantas 3
Venta: Exclusiva villa independiente en el proyecto, que ofrece una vida lujosa con una supe…
$3,95M
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Villa en Chloraka, Chipre
Villa
Chloraka, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 352 m²
Villas costeras de lujo en Chloraka, Paphos – Vida mediterránea moderna Este exclusivo desa…
$3,19M
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Villa en Chloraka, Chipre
Villa
Chloraka, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 325 m²
Número de plantas 4
Este fabuloso proyecto se encuentra en una suave ladera en Chloraka, con vistas al mar, en l…
$3,14M
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Villa en Chloraka, Chipre
Villa
Chloraka, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 5
Área 218 m²
Número de plantas 3
Venta es una hermosa villa independiente con vivienda secundaria en la prestigiosa zona de C…
$1,56M
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