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Villas en venta en Germasogeia, Chipre

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69 propiedades total found
Villa en Germasogeia, Chipre
Villa
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Una moderna villa independiente de tres dormitorios actualmente en construcción en Germasoge…
$1,27M
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Villa en Germasogeia, Chipre
Villa
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Villa contemporánea de 4 dormitorios – Sfalangiotissa, Germasogeia, Limassol Esta excepcion…
$2,21M
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Villa en Germasogeia, Chipre
Villa
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 159 m²
Situado en las prestigiosas colinas de Germasogeia en Limassol, este exclusivo desarrollo re…
$1,22M
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Villa en Germasogeia, Chipre
Villa
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 7
Área 560 m²
Descubra un nuevo estándar de vida de lujo Ubicado en las prestigiosas colinas de Kalogiry …
$4,96M
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Villa en Germasogeia, Chipre
Villa
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 430 m²
Una hermosa villa bien situada en una tranquila zona residencial de Germasogia. Esta hermosa…
$1,14M
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Villa en Germasogeia, Chipre
Villa
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 353 m²
Ofrecemos una hermosa villa independiente en venta en la zona codiciada de Germasoya. Con un…
$1,75M
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Villa en Germasogeia, Chipre
Villa
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 223 m²
Número de plantas 3
Experimente la esencia del lujo en este nuevo proyecto, donde encontrará un estilo de vida p…
$2,80M
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Villa en Germasogeia, Chipre
Villa
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 146 m²
Número de plantas 2
Venta: Villa moderna independiente en construcción en la popular zona de Germasoya. La casa …
$1,15M
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Villa en Germasogeia, Chipre
Villa
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 200 m²
Hermosa villa con 5 dormitorios en Germasoje.• 2 niveles• Aire acondicionado y calefacción e…
$1,52M
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Villa en Germasogeia, Chipre
Villa
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 153 m²
Ubicada en la zona muy solicitada de Germasogeia en Limassol. Actualmente en construcción. D…
$871,101
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Villa en Germasogeia, Chipre
Villa
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 292 m²
Número de plantas 2
Siente la esencia del lujo en este nuevo proyecto, donde encontrará un estilo de vida premiu…
$2,01M
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Villa en Germasogeia, Chipre
Villa
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 203 m²
Esta moderna villa de cinco dormitorios se encuentra en la popular zona de Germasogeia de Li…
$2,31M
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Villa en Germasogeia, Chipre
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Germasogeia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 158 m²
Ubicado en las prestigiosas colinas de Germasogeia en Limassol, este exclusivo proyecto resi…
$1,25M
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Villa en Germasogeia, Chipre
Villa
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 137 m²
Número de plantas 2
Venta: Esta hermosa villa independiente está en construcción en la prestigiosa zona de Germa…
$1,19M
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Villa en Germasogeia, Chipre
Villa
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 153 m²
Un pequeño complejo de casas adosadas se encuentra en la zona verde de una prestigiosa parte…
$885,178
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Villa en Germasogeia, Chipre
Villa
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 232 m²
Esta casa de 3 dormitorios con piscina privada se encuentra en la prestigiosa zona de Potamo…
$1,54M
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Villa en Germasogeia, Chipre
Villa
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 9
Área 1 150 m²
Descubra una extraordinaria residencia en el prestigioso enclave residencial de Paniotis, un…
$7,87M
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Villa en Germasogeia, Chipre
Villa
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 550 m²
Villa destacada en Potamos Yermasoya (PAPAS Area), Limassol. Parcela: 691 m2 tención Área cu…
$4,53M
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Villa en Germasogeia, Chipre
Villa
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 224 m²
Villa de lujo de 4 dormitorios situada en las tranquilas colinas de Strogilos, Germasogeia, …
$970,470
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Villa en Germasogeia, Chipre
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Germasogeia, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 594 m²
Número de plantas 3
Magnífica villa moderna situada en la zona más prestigiosa de Limassol - Potamos Germasoya, …
$5,03M
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Villa en Germasogeia, Chipre
Villa
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 5
Área 542 m²
Villa de lujo firmada de 6 dormitorios en la prestigiosa Potamos Yermasoyia (PAPAS area), Oi…
$4,52M
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Nº de cuartos de baño 4
Área 500 m²
Villa de lujo moderna de 4 dormitorios situada en la prestigiosa zona de Germasogeia de Lima…
$1,86M
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Germasogeia, Chipre
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 5
Área 400 m²
Villa de lujo en alquiler en la prestigiosa zona Potamos Germasogeias de Limassol, que ofrec…
$4,22M
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Villa en Germasogeia, Chipre
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Germasogeia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 174 m²
Número de plantas 3
Venta es una villa moderna independiente en la etapa del proyecto, situada en la prestigiosa…
$2,27M
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Villa en Germasogeia, Chipre
Villa
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 253 m²
Ubicado dentro de una finca privada, esta residencia de 5 dormitorios muestra una mezcla per…
$1,28M
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Germasogeia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 159 m²
Situado en las prestigiosas colinas de Germasogeia en Limassol, este exclusivo desarrollo re…
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Villa en Germasogeia, Chipre
Villa
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 225 m²
Situado en la prestigiosa zona de Germasogeia, esta elegante villa presenta una rara oportun…
$784,133
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Villa en Germasogeia, Chipre
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Germasogeia, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 550 m²
Esta villa excepcional ofrece una lujosa familia que vive a gran escala, combinando elegante…
$4,25M
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Villa en Germasogeia, Chipre
Villa
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 6
Área 650 m²
Situado en la prestigiosa zona de Papas de Potamos Germasogeias, a solo 200 metros de la pla…
$6,83M
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Germasogeia, Chipre
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 4
Área 525 m²
Experiencia de vida incomparable, con una generosa 525 metros cuadrados de espacio habitable…
$3,43M
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