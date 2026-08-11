Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Chipre
  3. Tserkezoi Municipality
  4. Residencial
  5. Villa

Villas en venta en Tserkezoi Municipality, Chipre

;
Villa Borrar
Eliminar
3 propiedades total found
Villa en Tserkezoi Municipality, Chipre
Villa
Tserkezoi Municipality, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 200 m²
Número de plantas 2
Este nuevo complejo turístico con un campo de golf ofrece un paisaje único junto al lago sal…
$1,93M
Dejar una solicitud
Villa en Tserkezoi Municipality, Chipre
Villa
Tserkezoi Municipality, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 248 m²
Número de plantas 2
En venta es una impresionante villa independiente en construcción con una amplia zona interi…
$2,72M
Dejar una solicitud
Villa en Tserkezoi Municipality, Chipre
Villa
Tserkezoi Municipality, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 233 m²
Número de plantas 2
Este nuevo complejo de golf ofrece un paisaje único junto al lago salado más grande de la is…
$2,09M
Dejar una solicitud
International Property AlertsInternational Property Alerts
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Tserkezoi Municipality, Chipre

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir