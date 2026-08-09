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Villas en venta en Nicosia, Chipre

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Strovolos
18
Lakatameia
8
Latsia
18
Nicosia
3
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74 propiedades total found
Villa en Lakatameia, Chipre
Villa
Lakatameia, Chipre
Dormitorios 3
Área 213 m²
Chara Homes 33 — Elegant 3-Bedroom Residence in Lakatamia, Nicosia Chara Homes 33 is a mo…
$345,000
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Villa en Latsia, Chipre
Villa
Latsia, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 290 m²
Un estilo clásico, cuatro dormitorios, chalet independiente construido dentro de una parcela…
$696,881
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Villa en Strovolos, Chipre
Villa
Strovolos, Chipre
Dormitorios 5
Piso 2
Villa de 5 dormitorios – Elegancia contemporánea y lujo sin tiempo Descripción general Esta …
$1,80M
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Villa en Latsia, Chipre
Villa
Latsia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Esta moderna villa de 3 dormitorios ofrece una familia cómoda y eficiente en energía que viv…
$383,285
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Villa en Latsia, Chipre
Villa
Latsia, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 221 m²
Esta espaciosa villa de 4 dormitorios ofrece una vida moderna y refinada en una zona residen…
$458,780
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Villa en Yeri, Chipre
Villa
Yeri, Chipre
Dormitorios 5
Área 300 m²
Citio 2 – Villa “Vienna”, Geri, Nicosia — Modern 5-Bedroom Luxury Villa with Pool Citio 2…
$1,50M
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Villa en Psimolofou, Chipre
Villa
Psimolofou, Chipre
Dormitorios 3
Área 170 m²
Experimente la vida moderna y cómoda en esta residencia eficiente en energía. Con 3 dormitor…
$336,800
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Villa en Lakatameia, Chipre
Villa
Lakatameia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 232 m²
Chara Homes 33 — Modern Family Living in the Heart of Lakatamia Chara Homes 33 is an eleg…
$345,000
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Villa en Strovolos, Chipre
Villa
Strovolos, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 217 m²
Un desarrollo moderno con casas de cuatro dormitorios en Strovolos, construido a los más alt…
$435,551
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Villa en Dali, Chipre
Villa
Dali, Chipre
Dormitorios 4
Área 423 m²
Chara Homes 32 — Contemporary 4-Bedroom Villa in Dali, Nicosia Chara Homes 32 is a modern…
$495,000
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Villa 3 habitaciones en Nicosia, Chipre
Villa 3 habitaciones
Nicosia, Chipre
Habitaciones 3
Área 192 m²
Luxurious three bedroom villa for sale in Mesogi - Paphos, with 192 sq.m. covered interior s…
$259,957
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Villa en Latsia, Chipre
Villa
Latsia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 201 m²
Esta moderna villa de 3 dormitorios ofrece una familia cómoda y eficiente en energía que viv…
$389,092
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Villa en Strovolos, Chipre
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Strovolos, Chipre
Dormitorios 5
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Villa de 5 dormitorios – Elegancia contemporánea y lujo sin tiempo Descripción general Esta …
$1,80M
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Villa en Latsia, Chipre
Villa
Latsia, Chipre
Dormitorios 5
Área 366 m²
BOREAS DOMUS — Elegant 5-Bedroom Residence with Private Pool in Nicosia BOREAS DOMUS is a…
$1,85M
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Villa en Agia Eirini Lefkosia, Chipre
Villa
Agia Eirini Lefkosia, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 310 m²
Número de plantas 2
Hermosa casa familiar con cinco dormitorios se encuentra en la prestigiosa zona de Kokkines …
$1,37M
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Villa en Yeri, Chipre
Villa
Yeri, Chipre
Dormitorios 4
Área 227 m²
Citio 2 – Villa “Siena”, Geri, Nicosia — Contemporary 4-Bedroom Villa Citio 2 – Villa “Si…
$445,000
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Villa en Latsia, Chipre
Villa
Latsia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 191 m²
Esta moderna villa de 3 dormitorios ofrece una familia cómoda y eficiente en energía que viv…
$386,769
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Villa en Latsia, Chipre
Villa
Latsia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 197 m²
Esta moderna villa de 3 dormitorios ofrece una familia cómoda y eficiente en energía que viv…
$377,477
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Villa en Nicosia, Chipre
Villa
Nicosia, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 230 m²
La propiedad es una casa de tres plantas en Egkomi. Se encuentra a 125 metros de la 3a Escue…
$510,664
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Villa 2 habitaciones en Strovolos, Chipre
Villa 2 habitaciones
Strovolos, Chipre
Habitaciones 2
Área 134 m²
Lujosa villa de dos dormitorios en venta en Mesogi - Paphos, con 134 metros cuadrados. inter…
$228,872
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Villa en Latsia, Chipre
Villa
Latsia, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 233 m²
Esta espaciosa villa de 4 dormitorios ofrece una vida moderna y refinada en una zona residen…
$418,129
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Villa en Nicosia, Chipre
Villa
Nicosia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 413 m²
Casa de tres dormitorios con planta baja, terrazas y despensa. En la primera planta hay un p…
$487,957
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Villa en Latsia, Chipre
Villa
Latsia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 198 m²
Esta moderna villa de 3 dormitorios ofrece una familia cómoda y eficiente en energía que viv…
$383,285
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Villa en Nicosia, Chipre
Villa
Nicosia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 355 m²
La propiedad en cuestión es una casa de tres dormitorios situada en Aglanzie, Nicosia. La pr…
$644,744
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Villa 4 habitaciones en Yeri, Chipre
Villa 4 habitaciones
Yeri, Chipre
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 240 m²
Número de plantas 2
The villa is for sale in the off-plan stage (construction will begin after signing the sale …
$444,620
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Villa 3 habitaciones en Nicosia, Chipre
Villa 3 habitaciones
Nicosia, Chipre
Habitaciones 3
Área 185 m²
Una lujosa mansión de tres dormitorios en venta en Chloraka - provincia de Paphos, con 185 m…
$401,626
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Villa 4 habitaciones en Nicosia, Chipre
Villa 4 habitaciones
Nicosia, Chipre
Habitaciones 4
Área 184 m²
Una lujosa mansión de cuatro dormitorios en venta en Pegeia - provincia de Paphos, con 184 m…
$430,425
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Villa 3 habitaciones en Strovolos, Chipre
Villa 3 habitaciones
Strovolos, Chipre
Habitaciones 3
Área 192 m²
Una lujosa mansión de tres dormitorios en venta en Messoy - provincia de Paphos, con 192 met…
$277,423
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Villa 3 habitaciones en Nicosia, Chipre
Villa 3 habitaciones
Nicosia, Chipre
Habitaciones 3
Área 170 m²
Una lujosa mansión de tres dormitorios en venta en Messoy - provincia de Paphos, con 170 met…
$306,816
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Villa 2 habitaciones en Strovolos, Chipre
Villa 2 habitaciones
Strovolos, Chipre
Habitaciones 2
Área 134 m²
Lujosa villa de dos dormitorios en venta en Mesogi - Paphos, con 134 metros cuadrados. inter…
$229,962
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Parámetros de las propiedades en Nicosia, Chipre

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con Terraza
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