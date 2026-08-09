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Villas en venta en Koinoteta Mandrion, Chipre

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15 propiedades total found
Villa en Mandria, Chipre
Villa
Mandria, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 149 m²
Estamos encantados de presentar una rara oportunidad para adquirir una impresionante villa d…
$556,518
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Villa en Mandria, Chipre
Villa
Mandria, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 125 m²
Número de plantas 2
Semi-domics con 3 dormitorios en Mandria. Acabado de alta calidad. Excelente ubicación con c…
$408,002
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Villa en Mandria, Chipre
Villa
Mandria, Chipre
Dormitorios 2
Área 134 m²
La propiedad es una moderna casa adosada de 2 dormitorios en venta rodeada de hermosos paisa…
$354,526
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TekceTekce
Villa en Mandria, Chipre
Villa
Mandria, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 188 m²
Anuncio especial: Precio reducido para una venta rápida! Aproveche esta increíble oportunida…
$527,491
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Villa en Mandria, Chipre
Villa
Mandria, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 141 m²
Descubra un sereno estilo de vida mediterráneo en Zephyros Village 3, un desarrollo encantad…
$411,827
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Villa en Mandria, Chipre
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Mandria, Chipre
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Área 141 m²
Una moderna casa adosada de 3 dormitorios en venta rodeada de hermosos paisajes en el pueblo…
$372,252
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Mandria, Chipre
Dormitorios 3
Área 154 m²
Una moderna casa adosada de 3 dormitorios en venta rodeada de hermosos paisajes en el pueblo…
$389,979
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Mandria, Chipre
Dormitorios 3
Área 136 m²
Impresionante casa pareada de 3 dormitorios en venta rodeada de hermosos paisajes en el pueb…
$372,252
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Mandria, Chipre
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Área 136 m²
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Villa en Mandria, Chipre
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Mandria, Chipre
Dormitorios 3
Área 173 m²
Una moderna villa de 3 dormitorios en venta rodeada de hermosos paisajes en el pueblo de Man…
$425,431
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Mandria, Chipre
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Área 141 m²
Una moderna casa adosada de 3 dormitorios en venta rodeada de hermosos paisajes en el pueblo…
$378,161
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Mandria, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 188 m²
Villa inacabada de cuatro dormitorios en venta en Mandria, Paphos. Esta espaciosa propiedad…
$525,196
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Villa en Mandria, Chipre
Villa
Mandria, Chipre
Dormitorios 3
Área 153 m²
La propiedad es una moderna casa adosada de 3 dormitorios en venta rodeada de hermosos paisa…
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Villa en Mandria, Chipre
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Mandria, Chipre
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Área 176 m²
Una excelente villa de 3 dormitorios en venta rodeada de hermosos paisajes en el pueblo de M…
$425,431
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Mandria, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 188 m²
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Parámetros de las propiedades en Koinoteta Mandrion, Chipre

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