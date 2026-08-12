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Villas en venta en Limassol Municipality, Chipre

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Tserkezoi Municipality
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118 propiedades total found
Villa en Limasol, Chipre
Villa
Limasol, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 228 m²
Número de plantas 5
Villa de tres dormitorios – Premier Living in Agia Fyla Una espaciosa villa de tres dormitor…
$1,38M
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Villa en Limasol, Chipre
Villa
Limasol, Chipre
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 2
Área 550 m²
7+1 BEDROOM DETACHED VILLA TEN 550 m2 TENIDO APARTAMENTO INDEPENDIEN 1-BEDROOM TEN ANTE LARG…
$1,37M
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Villa en Limassol District, Chipre
Villa
Limassol District, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 188 m²
Número de plantas 2
En venta es una villa independiente moderna que ofrece un estilo de vida cómodo en la presti…
$990,250
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DD CO DEDD CO DE
Villa en Limasol, Chipre
Villa
Limasol, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 250 m²
Número de plantas 2
Venta es parte de la casa (pueblo o villa) en construcción, con una superficie interna total…
$810,176
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Villa en Limasol, Chipre
Villa
Limasol, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 249 m²
Villa de tres dormitorios – Serenidad moderna por las calles Las villas de tres habitaciones…
$2,05M
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Villa en Limasol, Chipre
Villa
Limasol, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 225 m²
Un santuario de seis habitaciones de elegancia refinada. Con amplias vistas panorámicas y ro…
$1,26M
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Villa en Limasol, Chipre
Villa
Limasol, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 218 m²
Esta elegante villa de 3 dormitorios ofrece una combinación armoniosa de espacio, confort y …
$1,34M
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Villa en Limasol, Chipre
Villa
Limasol, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 285 m²
Villa de cuatro dormitorios – La máxima expresión de lujo y espacio Las villas de cuatro hab…
$2,28M
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Villa en Limasol, Chipre
Villa
Limasol, Chipre
Dormitorios 4
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Área 535 m²
Esta Villa fue construida en 2018 y es la epidemía de la vida de lujo. Situado en Agios Tych…
$2,90M
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Villa en Limasol, Chipre
Villa
Limasol, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Ubicado en una ubicación envidiable, esta impresionante villa ofrece una experiencia de vida…
$1,51M
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Villa en Limasol, Chipre
Villa
Limasol, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Villa de dos dormitorios – Moderno Minimalist Living Esta villa de dos dormitorios en Agios …
$2,32M
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Villa en Limasol, Chipre
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Limasol, Chipre
Dormitorios 3
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Área 215 m²
Esta elegante villa de 3 dormitorios ofrece una combinación armoniosa de espacio, confort y …
$1,28M
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Villa en Limasol, Chipre
Villa
Limasol, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 183 m²
Esta elegante villa de 3 dormitorios ofrece una combinación armoniosa de espacio, confort y …
$1,12M
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Villa en Limasol, Chipre
Villa
Limasol, Chipre
Dormitorios 3
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Área 213 m²
Esta elegante villa de 3 dormitorios ofrece una combinación armoniosa de espacio, confort y …
$1,25M
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Villa en Limasol, Chipre
Villa
Limasol, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 200 m²
Lujo Villa Mykonos-Style de 4 dormitorios en Agios Tychonas Hermosa villa independiente sit…
$1,09M
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Villa
Limasol, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Villa contemporánea de 5 dormitorios – Agios Tychonas, Limassol Ubicación Ubicado en el pres…
$2,90M
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Villa en Limasol, Chipre
Villa
Limasol, Chipre
Dormitorios 3
Área 111 m²
Descripción del objeto: Monagroulli Hills, Villa No. 15 es una villa de 3 dormitorios de dis…
$572,088
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Nils Ott Real Estates
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Villa en Limasol, Chipre
Villa
Limasol, Chipre
Dormitorios 6
Área 829 m²
Lujosa villa de 6 dormitorios ( Residencia Clásica) en la prestigiosa zona turística de Pare…
$4,44M
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Villa en Limasol, Chipre
Villa
Limasol, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 5
Área 249 m²
Villa de cinco dormitorios – El pináculo de lujo Golfside Living Las villas de cinco habitac…
$2,25M
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Villa en Limasol, Chipre
Villa
Limasol, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 180 m²
Esta encantadora villa moderna está perfectamente situada en la prestigiosa y codiciada zona…
$1,11M
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Villa
Limasol, Chipre
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Nº de cuartos de baño 3
Área 205 m²
Esta elegante villa de 3 dormitorios ofrece una combinación armoniosa de espacio, confort y …
$1,19M
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Villa
Limasol, Chipre
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Nº de cuartos de baño 3
Área 350 m²
Situado en uno de los barrios más prestigiosos y más codiciados de Limassol — Agios Tychonas…
$1,93M
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Villa en Limasol, Chipre
Villa
Limasol, Chipre
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 616 m²
Situado en la prestigiosa zona de Kapsalos, esta elegante villa ofrece un diseño sofisticado…
$1,45M
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Villa
Limasol, Chipre
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Nº de cuartos de baño 3
Área 400 m²
Ubicado en una tranquila y muy codiciada zona residencial de Ekali, esta excepcional villa o…
$1,26M
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Villa en Tserkezoi Municipality, Chipre
Villa
Tserkezoi Municipality, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 248 m²
Número de plantas 2
En venta es una impresionante villa independiente en construcción con una amplia zona interi…
$2,72M
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Villa en Limasol, Chipre
Villa
Limasol, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 465 m²
Esta impresionante villa de 4 dormitorios, con una habitación adicional de sirvienta, está s…
$3,44M
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Villa en Limasol, Chipre
Villa
Limasol, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 200 m²
Moderna villa de 4 dormitorios con piscina y vistas al mar en Agios Tychonas, una de las zon…
$1,13M
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Limasol, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 6
Área 281 m²
Villa de 6 dormitorios – El pináculo de lujo Golfside Living Las villas de seis dormitorios …
$2,43M
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Villa
Limasol, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Ubicado en las serenas colinas de Agia Fyla, esta lujosa villa ofrece una vista incomparable…
$3,02M
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Área 432 m²
Villa en venta en la cima de la montaña en agia fyla en la zona de kalithea. La planta baja …
$888,633
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Parámetros de las propiedades en Limassol Municipality, Chipre

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