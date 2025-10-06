Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Chipre
  3. Paramytha
  4. Residencial
  5. Villa

Villas en venta en Paramytha, Chipre

Villa Borrar
Eliminar
4 propiedades total found
Villa en Paramytha, Chipre
Villa
Paramytha, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 134 m²
A modern villa located in a newly developed residential complex in the Paramytha area of Lim…
$450,221
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VIDI GROUP
Idiomas hablados
English, Русский
Villa en Paramytha, Chipre
Villa
Paramytha, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 134 m²
A modern villa located in a newly developed residential complex in the Paramytha area of Lim…
$456,389
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VIDI GROUP
Idiomas hablados
English, Русский
Villa en Paramytha, Chipre
Villa
Paramytha, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 140 m²
A modern house in a new residential complex that combines style, comfort, and functionality.…
$431,719
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VIDI GROUP
Idiomas hablados
English, Русский
Tut TravelTut Travel
Villa en Paramytha, Chipre
Villa
Paramytha, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 135 m²
A modern house in a new residential complex that combines style, comfort, and functionality.…
$425,552
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VIDI GROUP
Idiomas hablados
English, Русский
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Paramytha, Chipre

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir