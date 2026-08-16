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Villas en venta en Koinoteta Pyrgou Lemesou, Chipre

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14 propiedades total found
Villa en Pyrgos Lemesou, Chipre
Villa
Pyrgos Lemesou, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 340 m²
Número de plantas 2
Casa en venta con 4+1 dormitorios y una piscina en una gran parcela de terreno en Pyrgos.La …
$1,82M
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Villa en Koinoteta Pyrgou Lemesou, Chipre
Villa
Koinoteta Pyrgou Lemesou, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 104 m²
Número de plantas 2
Villa en venta en construcción con un diseño moderno, situado en la prestigiosa zona de Amat…
$815,660
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Villa en Koinoteta Pyrgou Lemesou, Chipre
Villa
Koinoteta Pyrgou Lemesou, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 406 m²
Número de plantas 2
Venta: Esta villa moderna y unifamiliar ofrece 406 m2 de lujo interior. La casa está diseñad…
$5,07M
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Villa en Pyrgos Lemesou, Chipre
Villa
Pyrgos Lemesou, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 147 m²
Número de plantas 2
Venta: villa moderna bloqueada, en construcción, situada en la pintoresca zona de Pyrgos. Es…
$547,889
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Villa en Pyrgos Lemesou, Chipre
Villa
Pyrgos Lemesou, Chipre
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 4
Una villa de seis dormitorios de lujo de aproximadamente 400 m2 situada en una parcela de 4.…
$1,56M
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Villa en Pyrgos Lemesou, Chipre
Villa
Pyrgos Lemesou, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 400 m²
Amplia villa en la prestigiosa zona de Pyrgos, Limassol, que ofrece 400 m2 de espacio habita…
$959,349
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TekceTekce
Villa en Pyrgos Lemesou, Chipre
Villa
Pyrgos Lemesou, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 364 m²
Esta impresionante casa de 4 dormitorios, 4 baños, se encuentra en la zona tranquila de Pyrg…
$2,32M
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Villa en Koinoteta Pyrgou Lemesou, Chipre
Villa
Koinoteta Pyrgou Lemesou, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 215 m²
Residencias elegantes — un desarrollo premium de dos modernas casas de lujo en Pyrgos, Limas…
$1,56M
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Villa en Pyrgos Lemesou, Chipre
Villa
Pyrgos Lemesou, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 250 m²
Ubicado en la pintoresca zona de Pyrgos, junto a Park Lane en Limassol, esta impresionante v…
$3,83M
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Villa en Koinoteta Pyrgou Lemesou, Chipre
Villa
Koinoteta Pyrgou Lemesou, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 362 m²
Número de plantas 2
Venta: Descubre esta impresionante villa durante la fase de construcción, ofreciendo la comb…
$3,95M
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Villa en Pyrgos Lemesou, Chipre
Villa
Pyrgos Lemesou, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 300 m²
Situado en la tranquila y codiciada zona de Pyrgos, Limassol, esta villa espaciosa y bellame…
$1,37M
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Villa en Pyrgos Lemesou, Chipre
Villa
Pyrgos Lemesou, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 500 m²
La villa ofrece 4 dormitorios, cada uno con su propia terraza y vistas increíbles, 4 baños, …
$2,09M
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Villa en Koinoteta Pyrgou Lemesou, Chipre
Villa
Koinoteta Pyrgou Lemesou, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 298 m²
Número de plantas 2
Venta: Magnífica villa de proyecto con diseño moderno y impresionantes vistas al mar en la z…
$3,05M
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Villa en Koinoteta Pyrgou Lemesou, Chipre
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Koinoteta Pyrgou Lemesou, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 652 m²
Número de plantas 2
Este exclusivo complejo es el mejor proyecto costero de lujo en Limassol. Elija apartamentos…
$12,10M
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Parámetros de las propiedades en Koinoteta Pyrgou Lemesou, Chipre

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