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Villas en venta en Tsada, Chipre

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66 propiedades total found
Villa en Tsada, Chipre
Villa
Tsada, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 240 m²
Villas de lujo situadas sobre las colinas de Paphos, junto a un encantador pueblo tradiciona…
$1,57M
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Villa en Tsada, Chipre
Villa
Tsada, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 198 m²
Número de plantas 2
Venta: Esta magnífica villa independiente ofrece una vida lujosa en la prestigiosa zona de M…
$1,40M
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Villa en Tsada, Chipre
Villa
Tsada, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 277 m²
Dahlia Charm — Villas exclusivas en Paphos, ChipreDahlia Charm combina perfectamente una ubi…
$1,60M
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DD CO DEDD CO DE
Villa en Tsada, Chipre
Villa
Tsada, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 389 m²
Esta magnífica casa de 3 dormitorios cuenta con una ubicación espectacular en las hermosas c…
$1,81M
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VIDI GROUP
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English, Русский
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Villa
Tsada, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 198 m²
Venta: Esta villa privada en construcción ofrece alojamiento moderno en la hermosa zona de M…
$2,16M
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Villa en Tsada, Chipre
Villa
Tsada, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 135 m²
Lavender Elegance — Eco-Conscious Residencias de lujo en Paphos, ChipreLavender Elegance est…
$371 824
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TekceTekce
Villa en Tsada, Chipre
Villa
Tsada, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 200 m²
La residencia Callisto es un moderno odo a la luz. Las puertas plegables de doble aspecto cr…
$2,56M
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Villa en Tsada, Chipre
Villa
Tsada, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 310 m²
Bliss púrpura — Villa exclusiva de 5 dormitorios en Paphos, ChipreBliss púrpura es una impre…
$2,35M
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Villa en Tsada, Chipre
Villa
Tsada, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 263 m²
Número de plantas 2
En venta hay una impresionante villa independiente en el proyecto en una acogedora zona de T…
$1,10M
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Villa en Tsada, Chipre
Villa
Tsada, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 238 m²
Descripción adicional: Esta propiedad de lujo se encuentra en un paisaje natural protegido, …
$2,65M
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Villa en Tsada, Chipre
Villa
Tsada, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 208 m²
Villas de lujo con Mar Panorámico y Campo Vistas Descubra una exclusiva colección de villas…
$1,35M
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Villa en Tsada, Chipre
Villa
Tsada, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Villa está situada en el punto más alto y tiene una vista increíble. Accedido a través de un…
$1,44M
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Villa en Tsada, Chipre
Villa
Tsada, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 235 m²
Número de plantas 3
Venta según el plan: esta moderna villa independiente en Tsada ofrece una vida cómoda y eleg…
$2,31M
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Villa en Tsada, Chipre
Villa
Tsada, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 240 m²
Bliss púrpura — Villa exclusiva de 5 dormitorios en Paphos, ChipreBliss púrpura es una impre…
$1,48M
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Villa en Tsada, Chipre
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Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 238 m²
Descripción adicional: Esta propiedad de lujo se encuentra en un paisaje natural protegido, …
$2,65M
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Villa en Tsada, Chipre
Villa
Tsada, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 214 m²
La residencia Cleone tiene un diseño tradicional que cuenta con una superficie habitable de …
$2,59M
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Villa en Tsada, Chipre
Villa
Tsada, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Esta exquisita residencia de un solo nivel captura el encanto atemporal de vivir, mezclando …
$1,69M
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Villa en Tsada, Chipre
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Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Esta exquisita residencia de un solo nivel captura el encanto atemporal de vivir, mezclando …
$1,43M
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Tsada, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 200 m²
Esta villa de cuatro dormitorios está situada en el pintoresco pueblo de Tsada, Paphos, con …
$908 596
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Esta exquisita residencia de un solo nivel captura el encanto atemporal de vivir, mezclando …
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Dormitorios 3
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Villa está situada en el punto más alto y tiene una vista increíble. Accedido a través de un…
$1,50M
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Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 144 m²
Venta: Esta elegante villa independiente en construcción ofrece la combinación perfecta de c…
$1,33M
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Villa en Tsada, Chipre
Villa
Tsada, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 343 m²
Esta magnífica casa de 3 dormitorios cuenta con una ubicación espectacular en las hermosas c…
$1,85M
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Villa
Tsada, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 240 m²
Número de plantas 2
Venta: Esta impresionante casa unifamiliar en el proyecto ofrece una amplia vida con una sup…
$1,46M
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Villa en Tsada, Chipre
Villa
Tsada, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 205 m²
Con grandes espacios de planta abierta y una cocina que se abre a un amplio patio y zona soc…
$2,58M
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Villa en Tsada, Chipre
Villa
Tsada, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 190 m²
Una espectacular entrada de todo el cristal le da la bienvenida a Harmonia, una casa dispues…
$2,42M
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Villa en Tsada, Chipre
Villa
Tsada, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 243 m²
Situado en una de las zonas residenciales más prestigiosas y tranquilas de Tsada, esta villa…
$2,66M
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Villa en Tsada, Chipre
Villa
Tsada, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Villa está situada en el punto más alto y tiene una vista increíble. Accedido a través de un…
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Villa en Tsada, Chipre
Villa
Tsada, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 200 m²
Un puente de cristal llamativo le lleva a su puerta principal en Amalthia, una villa hermosa…
$2,59M
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Villa en Tsada, Chipre
Villa
Tsada, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 421 m²
Villa de 5 dormitorios con vistas al mar sin estructura – Tsada, Paphos Introduciendo la vil…
$2,26M
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