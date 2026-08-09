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Villas en venta en Zygi, Chipre

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8 propiedades total found
Villa en Zygi, Chipre
Villa
Zygi, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 168 m²
Exclusiva villa situada en la costa sur de Chipre, cerca de Larnaca, que ofrece un equilibri…
$987,248
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Villa en Zygi, Chipre
Villa
Zygi, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 486 m²
Villa de cuatro dormitorios con acabados premium y elegancia costera Esta lujosa villa de c…
$1,61M
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Villa en Zygi, Chipre
Villa
Zygi, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 124 m²
Exclusiva villa situada en la costa sur de Chipre, cerca de Larnaca, que ofrece un equilibri…
$531,953
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TekceTekce
Villa en Zygi, Chipre
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Zygi, Chipre
Dormitorios 2
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Zygi, Chipre
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Villa en Zygi, Chipre
Villa
Zygi, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 120 m²
Exclusiva villa situada en la costa sur de Chipre, cerca de Larnaca, que ofrece un equilibri…
$673,652
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Villa en Zygi, Chipre
Villa
Zygi, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 140 m²
Exclusiva villa situada en la costa sur de Chipre, cerca de Larnaca, que ofrece un equilibri…
$754,955
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Villa en Zygi, Chipre
Villa
Zygi, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 149 m²
Exclusiva villa situada en la costa sur de Chipre, cerca de Larnaca, que ofrece un equilibri…
$987,248
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