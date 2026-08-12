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Mansiones en venta en Chipre

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Germasogeia
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9 propiedades total found
Casa grande 4 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Casa grande 4 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 310 m²
Maisonette de lujo frente a la playa en venta en la zona turística de Germasogeia, Limassol.…
$951,883
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Casa grande 2 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Casa grande 2 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 148 m²
Una excelente oportunidad para poseer una maisonette de 2 dormitorios muy bien renovada en l…
$919,308
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Casa grande 2 habitaciones en Pafos, Chipre
Casa grande 2 habitaciones
Pafos, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 94 m²
Descubre el epítome de lujo y confort con esta elegante maisonette de 2 dormitorios, idealme…
$365,271
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LDV InvestLDV Invest
Casa grande 2 habitaciones en Pafos, Chipre
Casa grande 2 habitaciones
Pafos, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 97 m²
Hermoso acabado y moderno en estilo, este adosado de dos dormitorios cuenta con un salón/com…
$438,692
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Casa grande 2 habitaciones en Tremithousa, Chipre
Casa grande 2 habitaciones
Tremithousa, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 88 m²
Venta: una impresionante maisonette off-plan situada en el encantador pueblo de Tremithousa.…
$288,613
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Casa grande 2 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Casa grande 2 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Descubre esta maisonette totalmente reformada de 2 dormitorios en venta en Germasogeia, Lima…
$581,882
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Casa grande 2 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Casa grande 2 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 99 m²
Descubra esta hermosa maisonette de 2 dormitorios situada en la zona más codiciada de Potamo…
$404,001
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Casa grande 2 habitaciones en Limasol, Chipre
Casa grande 2 habitaciones
Limasol, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 121 m²
Venta: Amplia maisonette de 121 m2 situada en la zona codiciada de Agia Filaxi. Esta propied…
$408,677
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Casa grande 2 habitaciones en Tremithousa, Chipre
Casa grande 2 habitaciones
Tremithousa, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 88 m²
Venta es una maisonette moderna en la zona deseable de Tremithousa. Esta propiedad off-plan …
$288,613
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Parámetros de las propiedades en Chipre

con Jardín
con Vistas al mar
Baratos
De lujo
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