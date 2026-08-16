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Villas en venta en Aradippou, Chipre

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10 propiedades total found
Villa en Aradippou, Chipre
Villa
Aradippou, Chipre
Dormitorios 3
Área 260 m²
Esta notable casa independiente de sami en Aradippou ofrece una generosa zona de 260 m2 en u…
$366,344
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Villa en Aradippou, Chipre
Villa
Aradippou, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 390 m²
Impresionante casa moderna de 4 dormitorios situada en la zona de Aradippou muy deseable de …
$1,39M
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Villa en Aradippou, Chipre
Villa
Aradippou, Chipre
Dormitorios 3
Área 188 m²
Esta impresionante villa de 3 dormitorios ofrece la combinación perfecta de lujo, comodidad …
$407,705
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Villa en Aradippou, Chipre
Villa
Aradippou, Chipre
Dormitorios 3
Área 119 m²
Descripción del objeto: Bungalow, Tres dormitorios en venta en Nueva Marina-Port Area, Larna…
$365,406
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Nils Ott Real Estates
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Villa en Aradippou, Chipre
Villa
Aradippou, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Se encuentra en la zona de Aradhippou Consta de 1 residencia completamente independiente. T…
$638,808
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Villa en Aradippou, Chipre
Villa
Aradippou, Chipre
Dormitorios 3
Área 150 m²
Descubre la vida moderna en estas hermosas casas de 3 dormitorios, perfectas para familias o…
$413,614
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Villa en Aradippou, Chipre
Villa
Aradippou, Chipre
Dormitorios 4
Área 200 m²
Descubra esta hermosa casa de esquina separada que ofrece 200m2 de espacio interior en una p…
$413,614
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Villa en Aradippou, Chipre
Villa
Aradippou, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 360 m²
Casa de 4 dormitorios en venta en el centro de Aradippou, con una unidad pequeña independien…
$696,881
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Villa 4 habitaciones en Aradippou, Chipre
Villa 4 habitaciones
Aradippou, Chipre
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 370 m²
Número de plantas 2
Luxury villa for sale in Larnaca, located in a quiet area of the new AEK stadium, a few minu…
$940,502
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Villa 3 habitaciones en Aradippou, Chipre
Villa 3 habitaciones
Aradippou, Chipre
Habitaciones 3
Área 168 m²
Una casa de tres dormitorios en venta en el área de Xylofagou - provincia de Larnaca. La cas…
$247,699
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