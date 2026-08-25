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Villas en venta en Koinoteta Mones Lemesou, Chipre

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24 propiedades total found
Villa en Moni, Chipre
Villa
Moni, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 142 m²
Una espaciosa casa de madera de 3 dormitorios pensada para familias que valoran la vida ecol…
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Villa en Moni, Chipre
Villa
Moni, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 246 m²
Una espaciosa casa de madera de 3 dormitorios pensada para familias que valoran la vida ecol…
$891 235
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Moni, Chipre
Dormitorios 3
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Área 142 m²
Una espaciosa casa de madera de 3 dormitorios pensada para familias que valoran la vida ecol…
$590 298
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Villa en Moni, Chipre
Villa
Moni, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 142 m²
Una espaciosa casa de madera de 3 dormitorios pensada para familias que valoran la vida ecol…
$567 149
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Villa en Moni, Chipre
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Moni, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 142 m²
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$503 490
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Villa en Moni, Chipre
Villa
Moni, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 170 m²
Esta atractiva villa de 3 dormitorios se encuentra en la tranquila zona residencial de Moni,…
$868 086
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TekceTekce
Villa en Moni, Chipre
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Moni, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 142 m²
Una espaciosa casa de madera de 3 dormitorios pensada para familias que valoran la vida ecol…
$549 788
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Villa en Moni, Chipre
Villa
Moni, Chipre
Dormitorios 3
Área 128 m²
Moderna villa independiente situada en un pequeño y exclusivo proyecto. A cinco minutos en c…
$361 617
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Villa en Moni, Chipre
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Dormitorios 3
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Área 142 m²
Una espaciosa casa de madera de 3 dormitorios pensada para familias que valoran la vida ecol…
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$523 166
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Villa en Moni, Chipre
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Dormitorios 3
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$578 724
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Villa en Moni, Chipre
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Moni, Chipre
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$508 119
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Villa en Moni, Chipre
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Moni, Chipre
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$995 405
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Villa en Moni, Chipre
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Moni, Chipre
Dormitorios 2
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Área 147 m²
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$505 805
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Moni, Chipre
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Moderna villa independiente situada en un pequeño y exclusivo proyecto. A cinco minutos en c…
$341 527
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Moni, Chipre
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$908 596
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Moni, Chipre
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$512 749
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Moni, Chipre
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Nº de cuartos de baño 4
Área 476 m²
Villa de 3 dormitorios – Moni, Limassol Situado en una tranquila colina en la pintoresca zo…
$3,01M
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Villa en Moni, Chipre
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Moni, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 350 m²
Ubicado en un entorno sereno y aislado, esta impresionante propiedad cuenta con dos casas en…
$1,38M
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Moni, Chipre
Dormitorios 3
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Área 142 m²
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Moni, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 170 m²
Ubicado en el tranquilo campo cerca del encantador pueblo de Moni, Limassol, esta hermosa vi…
$925 958
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Moni, Chipre
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 7
Área 686 m²
Venta: impresionante villa independiente en construcción, con una amplia zona interior de 68…
$10,77M
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Parámetros de las propiedades en Koinoteta Mones Lemesou, Chipre

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