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Villas en venta en Koinoteta Parekklesias, Chipre

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19 propiedades total found
Villa en Parekklisia, Chipre
Villa
Parekklisia, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 8
Área 1 000 m²
Esta residencia es una obra maestra de amplios espacios habitables de 950 metros cuadrados, …
$18,79M
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Villa en Parekklisia, Chipre
Villa
Parekklisia, Chipre
Área 60 000 m²
Número de plantas 2
Este proyecto es una exclusiva comunidad cerrada rodeada de espacios verdes y equipada con m…
$16,33M
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Villa en Koinoteta Parekklesias, Chipre
Villa
Koinoteta Parekklesias, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 9
Área 770 m²
Número de plantas 4
Venta es una exclusiva villa independiente en construcción en la hermosa zona costera de Par…
$30,98M
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Villa en Parekklisia, Chipre
Villa
Parekklisia, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 431 m²
Introduciendo Villas de lujo – una colección de elegantes casas de tres pisos que ofrecen la…
$2,56M
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Villa en Parekklisia, Chipre
Villa
Parekklisia, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Amplia Villa de cuatro dormitorios diseñada para vivir moderno Esta impresionante villa de c…
$2,56M
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Villa en Parekklisia, Chipre
Villa
Parekklisia, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 373 m²
Introduciendo Villas de lujo – una colección de elegantes casas de tres pisos que ofrecen la…
$1,39M
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Villa en Parekklisia, Chipre
Villa
Parekklisia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 142 m²
Estas Villas, ubicadas en Pareklisia solamente A 4 Km de la costa en una de las zonas más de…
$545,890
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Villa en Koinoteta Parekklesias, Chipre
Villa
Koinoteta Parekklesias, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 840 m²
Descubra una villa de lujo excepcional en venta en la zona más codiciada de Parekklisia, Lim…
$4,36M
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Villa en Parekklisia, Chipre
Villa
Parekklisia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 145 m²
Número de plantas 2
Venta es una villa independiente bien conservada situada en la prestigiosa zona de Pareklisi…
$524,575
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Villa en Parekklisia, Chipre
Villa
Parekklisia, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 351 m²
Hermosa casa en Parekklisia. Superficie total de la parcela 2676 s.m. Superficie 351 s.m. 5 …
$1,14M
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Villa en Parekklisia, Chipre
Villa
Parekklisia, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 214 m²
Esta hermosa villa de 5 dormitorios se encuentra en Pareklisia, dentro de un exclusivo compl…
$2,34M
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Villa en Parekklisia, Chipre
Villa
Parekklisia, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 230 m²
Ubicado dentro de una impresionante parcela residencial de 3.000 metros cuadrados rodeada de…
$931,101
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Villa en Parekklisia, Chipre
Villa
Parekklisia, Chipre
Dormitorios 2
Área 125 m²
Una moderna comunidad residencial multifamiliar cerrada situada en el corazón de Parekklisia…
$400,496
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Villa 4 habitaciones en Parekklisia, Chipre
Villa 4 habitaciones
Parekklisia, Chipre
Habitaciones 4
Área 211 m²
Casa independiente de lujo con cuatro dormitorios en venta en la zona de APS - provincia de …
$709,882
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Villa 3 habitaciones en Parekklisia, Chipre
Villa 3 habitaciones
Parekklisia, Chipre
Habitaciones 3
Área 195 m²
Casa independiente de lujo con tres dormitorios en venta en la zona de APS - provincia de Ni…
$675,667
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Villa 3 habitaciones en Parekklisia, Chipre
Villa 3 habitaciones
Parekklisia, Chipre
Habitaciones 3
Área 182 m²
Under construction three bedroom luxury villa for sale in Kapparis area - Famagusta province…
$704,883
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Villa 4 habitaciones en Parekklisia, Chipre
Villa 4 habitaciones
Parekklisia, Chipre
Habitaciones 4
Área 215 m²
Casa independiente de lujo de cuatro dormitorios en venta en la zona SGP - provincia de Nico…
$705,697
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Villa en Parekklisia, Chipre
Villa
Parekklisia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 148 m²
Número de plantas 2
Venta es una moderna villa independiente en construcción en la zona demandada de Pareklisia.…
$555,198
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Villa 3 habitaciones en Parekklisia, Chipre
Villa 3 habitaciones
Parekklisia, Chipre
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 83 m²
Número de plantas 2
Complejo residencial – Pareklisia, Limasol (Lemesos), Chipre
$280,877
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Parámetros de las propiedades en Koinoteta Parekklesias, Chipre

con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Piscina
Baratos
De lujo
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