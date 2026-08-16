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Villas en venta en Lakatameia, Chipre

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8 propiedades total found
Villa 3 habitaciones en Lakatameia, Chipre
Villa 3 habitaciones
Lakatameia, Chipre
Habitaciones 3
Área 200 m²
Una lujosa mansión de tres dormitorios en venta en Chloraka - provincia de Paphos, con 200m²…
$489,919
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Villa en Lakatameia, Chipre
Villa
Lakatameia, Chipre
Dormitorios 3
Área 213 m²
Chara Homes 33 — Elegant 3-Bedroom Residence in Lakatamia, Nicosia Chara Homes 33 is a mo…
$345,000
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Villa en Lakatameia, Chipre
Villa
Lakatameia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 232 m²
Chara Homes 33 — Modern Family Living in the Heart of Lakatamia Chara Homes 33 is an eleg…
$345,000
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Villa 3 habitaciones en Lakatameia, Chipre
Villa 3 habitaciones
Lakatameia, Chipre
Habitaciones 3
Área 200 m²
Una lujosa mansión de tres dormitorios en venta en Chloraka - provincia de Paphos, con 200t.…
$495,399
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Villa 4 habitaciones en Lakatameia, Chipre
Villa 4 habitaciones
Lakatameia, Chipre
Habitaciones 4
Área 180 m²
Four bedroom under construction luxury detached villa for sale in Protaras - Famagusta provi…
$489,919
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Villa 3 habitaciones en Lakatameia, Chipre
Villa 3 habitaciones
Lakatameia, Chipre
Habitaciones 3
Área 183 m²
Mansión semi-independiente y lujosa de tres dormitorios en venta en Polemidia - provincia de…
$490,445
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TekceTekce
Villa 3 habitaciones en Lakatameia, Chipre
Villa 3 habitaciones
Lakatameia, Chipre
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 337 m²
Número de plantas 2
Nueva casa en venta en la zona de Anthoupolis, Nicosia. Los últimos materiales de construcc…
$308,618
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Villa 7 habitaciones en Lakatameia, Chipre
Villa 7 habitaciones
Lakatameia, Chipre
Habitaciones 7
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 5
Área 890 m²
Número de plantas 3
For sale is an exclusive three-storey house built on two plots, in the construction of which…
$732,315
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