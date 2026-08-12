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Stadthäuser mit Swimmingpool in Spanien

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Reihenhaus 4 zimmer in San Pedro del Pinatar, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
San Pedro del Pinatar, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 194 m²
Modernes, großzügiges Stadthaus mit geräumiger Dachterrasse, privatem Pool und schönem Garte…
$485,446
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Reihenhaus in Alicante, Spanien
Reihenhaus
Alicante, Spanien
Fläche 416 m²
VILLAHERMOSA ist eine neue Wohnanlage in Vistahermosa Norte, einer der exklusivsten und meis…
$1,06M
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Reihenhaus 4 zimmer in Rojales, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
Rojales, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 164 m²
Etagenzahl 2
Schlüsselfertiges und möbliertes großes Stadthaus mit privatem Pool, Garten und Dachterrasse…
$410,318
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Reihenhaus in Miraverde, Spanien
Reihenhaus
Miraverde, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 150 m²
Reihenhaus zum Verkauf in Valle del Sol im El Madroñal Bereich. Im Erdgeschoss befindet sich…
$348,720
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Reihenhaus in Alicante, Spanien
Reihenhaus
Alicante, Spanien
Fläche 224 m²
Er lebt in einer der exklusivsten Gegenden von Alicante mit Luzzerna, einer Förderung von 14…
$1,41M
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Reihenhaus in Alicante, Spanien
Reihenhaus
Alicante, Spanien
Fläche 460 m²
VILLAHERMOSA ist eine neue Wohnanlage in Vistahermosa Norte, einer der exklusivsten und meis…
$1,14M
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Reihenhaus 4 zimmer in Mijas, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
Mijas, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 256 m²
Erhöhtes Reihenhaus mit großzügigen Terrassen und Pool im Golfresort mit Zugang zu Spa, Fitn…
$734,309
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Reihenhaus 5 zimmer in La Nucia, Spanien
Reihenhaus 5 zimmer
La Nucia, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 311 m²
Etagenzahl 2
Hübsches Eck-Stadthaus mit großem Garten, Gemeinschaftspool, Paddle-Tennisplatz und herrlich…
$493,537
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Reihenhaus 4 zimmer in San Javier, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
San Javier, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 193 m²
Erstaunliches großes Stadthaus mit geräumigen Schlafzimmern, einer Terrasse, einem privaten …
$350,332
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Reihenhaus 3 zimmer in Torre-Pacheco, Spanien
Reihenhaus 3 zimmer
Torre-Pacheco, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 114 m²
Erstaunliches Stadthaus mit Zugang zum Gemeinschaftspool, einer privaten Dachterrasse in ein…
$266,528
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Reihenhaus in Adeje, Spanien
Reihenhaus
Adeje, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 240 m²
Villa in der Gegend von El Galeon, in der Anlage La Capitana. Villa besteht aus: 4 Schlafzim…
$670,615
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Reihenhaus 4 zimmer in Finestrat, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
Finestrat, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 117 m²
Wunderschönes Stadthaus mit privaten Gärten, weitläufigen Außenbereichen, Resort-Schwimmbeck…
$490,085
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Reihenhaus 4 zimmer in San Pedro del Pinatar, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
San Pedro del Pinatar, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 156 m²
Luxuriöses Stadthaus mit einer großen Dachterrasse und einem privaten Pool in Strandnähe …
$395,854
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Reihenhaus 4 zimmer in Finestrat, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
Finestrat, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 171 m²
Attraktives Premium-Stadthaus mit Terrasse, privatem Pool und riesigem Grundstück in einer P…
$687,716
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Reihenhaus in Polop, Spanien
Reihenhaus
Polop, Spanien
Fläche 124 m²
Polop Hills Natur ist ein exklusives Wohnprojekt bestehend aus 65 unabhängigen Villen, in ei…
$589,139
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Reihenhaus 4 zimmer in Estepona, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
Estepona, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 186 m²
Fantastisches Eck-Stadthaus mit voll ausgestatteter Küche, großen Terrassen, privater Garage…
$682,369
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Reihenhaus 5 zimmer in Callosa de Segura, Spanien
Reihenhaus 5 zimmer
Callosa de Segura, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 161 m²
Etagenzahl 3
Massives modernes Stadthaus mit Dach, eigener Garage und privatem Pool, umgeben von Natur un…
$402,951
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Reihenhaus 5 zimmer in Pilar de la Horadada, Spanien
Reihenhaus 5 zimmer
Pilar de la Horadada, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 222 m²
Etagenzahl 1
Traumhaftes Reihenhaus mit großer Dachterrasse, Garten und privatem Pool in Strandnähe Be…
$474,350
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Reihenhaus in Polop, Spanien
Reihenhaus
Polop, Spanien
Fläche 158 m²
Polop Hills Natur ist ein exklusives Wohnprojekt bestehend aus 65 unabhängigen Villen, in ei…
$708,372
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Reihenhaus in Alicante, Spanien
Reihenhaus
Alicante, Spanien
Fläche 416 m²
VILLAHERMOSA ist eine neue Wohnanlage in Vistahermosa Norte, einer der exklusivsten und meis…
$1,06M
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Reihenhaus 5 zimmer in Velez Malaga, Spanien
Reihenhaus 5 zimmer
Velez Malaga, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 146 m²
Etagenzahl 2
Erstaunliches Stadthaus mit spektakulärem Meerblick, einer großen, sonnenverwöhnten Terrasse…
$517,810
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Reihenhaus in Polop, Spanien
Reihenhaus
Polop, Spanien
Fläche 138 m²
Polop Hills Natur ist ein exklusives Wohnprojekt bestehend aus 65 unabhängigen Villen, in ei…
$660,585
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Reihenhaus in Alicante, Spanien
Reihenhaus
Alicante, Spanien
Fläche 460 m²
VILLAHERMOSA ist eine neue Wohnanlage in Vistahermosa Norte, einer der exklusivsten und meis…
$1,18M
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Reihenhaus in Polop, Spanien
Reihenhaus
Polop, Spanien
Fläche 163 m²
Polop Hills Natur ist ein exklusives Wohnprojekt bestehend aus 65 unabhängigen Villen, in ei…
$732,031
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Reihenhaus 6 zimmer in Torrox, Spanien
Reihenhaus 6 zimmer
Torrox, Spanien
Zimmer 6
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 156 m²
Modernes, neu gebautes Stadthaus mit Panoramablick auf das Meer, eine wunderschöne Dachterra…
$403,932
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Reihenhaus 4 zimmer in Finestrat, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
Finestrat, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 163 m²
Fantastisches Luxus-Reihenhaus mit Terrasse, privatem Pool und Garage in einer Premium-Gegen…
$568,851
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Reihenhaus
Polop, Spanien
Fläche 145 m²
Polop Hills Natur ist ein exklusives Wohnprojekt bestehend aus 65 unabhängigen Villen, in ei…
$704,507
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Reihenhaus 4 zimmer in San Javier, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
San Javier, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 113 m²
Großes, schönes Stadthaus mit privatem Pool, großer Terrasse, Solarium und Parkplatz in eine…
$467,553
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Reihenhaus in Polop, Spanien
Reihenhaus
Polop, Spanien
Fläche 175 m²
Polop Hills Natur ist ein exklusives Wohnprojekt bestehend aus 65 unabhängigen Villen, in ei…
$800,549
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Reihenhaus 4 zimmer in Estepona, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
Estepona, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 195 m²
Erstaunliches Stadthaus mit voll ausgestatteter Küche, privater Dachterrasse und Panoramabli…
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