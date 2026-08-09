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Stadthäuser in Orihuela, Spanien

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89 immobilienobjekte total found
Reihenhaus in Entrenaranjos, Spanien
Reihenhaus
Entrenaranjos, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 133 m²
Das Hotel liegt in der renommierten Gegend von Orihuela Costa, bietet diese Reihe von Stadth…
$422,048
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Reihenhaus 3 zimmer in Orihuela, Spanien
Reihenhaus 3 zimmer
Orihuela, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 88 m²
Im Herzen von Villamartin steht ein wunderschön restauriertes Zweifamilienhaus zum Verkauf, …
$306,957
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Reihenhaus 4 zimmer in Orihuela, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
Orihuela, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 160 m²
Etagenzahl 2
Stadthaus zum Verkauf in der beliebten Gegend von Villamartin in Orihuela Costa. Quadratisch…
$250,185
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LDV InvestLDV Invest
Reihenhaus 5 zimmer in Orihuela, Spanien
Reihenhaus 5 zimmer
Orihuela, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 159 m²
Etagenzahl 2
Vorstellung des Stadthauses mit Meerblick in der Stadt Oriuela Costa im Gebiet Cabo Rog. Die…
$767,962
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Reihenhaus 2 zimmer in Orihuela, Spanien
Reihenhaus 2 zimmer
Orihuela, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 65 m²
Dieses wunderschöne, komplett renovierte 2-Zimmer- und 1,5-Badezimmer-Stadthaus befindet sic…
$233,233
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Reihenhaus 3 zimmer in Orihuela, Spanien
Reihenhaus 3 zimmer
Orihuela, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 120 m²
Entdecken Sie dieses wunderschöne Drei-Zimmer-Triplex in der begehrten Gegend von La Zenia, …
$323,113
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Reihenhaus in Orihuela, Spanien
Reihenhaus
Orihuela, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 93 m²
Exklusive Neubau-Wohnanlage in Orihuela Costa Privilegierte Lage im Herzen der Costa Blanca…
$374,108
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Reihenhaus 4 zimmer in Entrenaranjos, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
Entrenaranjos, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 96 m²
Etagenzahl 2
Wir präsentieren Ihnen ein Stadthaus in der Stadt Orihuela in der Urbanisierung des geschlos…
$340,179
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Reihenhaus 3 zimmer in Entrenaranjos, Spanien
Reihenhaus 3 zimmer
Entrenaranjos, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 145 m²
Wir präsentieren elegante Stadthäuser von neuen Gebäuden, die für diejenigen geschaffen werd…
$408,442
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Reihenhaus in Entrenaranjos, Spanien
Reihenhaus
Entrenaranjos, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 116 m²
In der charmanten Umgebung von Vistabella gelegen, bietet dieses Set von 11 Doppelhaushälfte…
$467,020
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Reihenhaus 3 zimmer in Orihuela, Spanien
Reihenhaus 3 zimmer
Orihuela, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Etagenzahl 2
Stadthaus mit 2 Schlafzimmern, 2 Bädern, gibt es auch einen zusätzlichen Raum, der nach eige…
$250,299
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Reihenhaus 3 zimmer in Entrenaranjos, Spanien
Reihenhaus 3 zimmer
Entrenaranjos, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 145 m²
Wir präsentieren elegante Stadthäuser von Neubau für diejenigen, die Komfort, Stil und helle…
$340,179
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Reihenhaus 3 zimmer in Orihuela, Spanien
Reihenhaus 3 zimmer
Orihuela, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Etagenzahl 2
Haus zum Verkauf in Orihuela Costa. Duplex verfügt über 2 Schlafzimmer, zwei Badezimmer, Woh…
$259,400
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Reihenhaus in Orihuela, Spanien
Reihenhaus
Orihuela, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 90 m²
Kürzlich renoviertes Stadthaus mit 3 Schlafzimmern in Los Altos . Komplett renoviertes Stadt…
$330,452
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Reihenhaus 3 zimmer in Orihuela, Spanien
Reihenhaus 3 zimmer
Orihuela, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 104 m²
Wir präsentieren dieses wunderschön renovierte Stadthaus mit 3 Schlafzimmern und 2 Bädern, i…
$317,424
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Reihenhaus in Dehesa de Campoamor, Spanien
Reihenhaus
Dehesa de Campoamor, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
Reihenhaus im Erdgeschoss mit 2 Schlafzimmern in Mil Palmeras .
$276,704
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Reihenhaus in Entrenaranjos, Spanien
Reihenhaus
Entrenaranjos, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 76 m²
NEUBAU VON BUNGALOWWOHNUNGEN IN VISTABELLA Neubau von Bungalow-Wohnungen in modernem De…
$360,297
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Reihenhaus 4 zimmer in Dehesa de Campoamor, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
Dehesa de Campoamor, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 92 m²
Etagenzahl 2
Zu verkaufen komfortables Stadthaus in einer geschlossenen Urbanisation in der Stadt Dehesa …
$284,430
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Reihenhaus in Orihuela, Spanien
Reihenhaus
Orihuela, Spanien
$250,331
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Immobilienagentur
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Reihenhaus in Orihuela, Spanien
Reihenhaus
Orihuela, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 93 m²
Exklusive Neubau-Wohnanlage in Orihuela Costa Privilegierte Lage im Herzen der Costa Bl…
$339,161
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Reihenhaus 3 zimmer in Orihuela, Spanien
Reihenhaus 3 zimmer
Orihuela, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Entdecken Sie dieses gemütliche Zweifamilienhaus mit 3 Schlafzimmern und 2 Bädern, ideal gel…
$271,915
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Reihenhaus 2 zimmer in Orihuela, Spanien
Reihenhaus 2 zimmer
Orihuela, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 85 m²
Dieses schön eingerichtete 2 Schlafzimmer und 2 Badezimmer (duplex) Haus in der Urbanisation…
$273,053
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Reihenhaus in Entrenaranjos, Spanien
Reihenhaus
Entrenaranjos, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 133 m²
Reihenhäuser, alles auf zwei Etagen mit 3 Schlafzimmern, 2 Bädern (1 en suite), privatem Gru…
$404,751
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Reihenhaus in Dehesa de Campoamor, Spanien
Reihenhaus
Dehesa de Campoamor, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 170 m²
4-Zimmer-Doppelhaushälfte mit Meerblick in Campoamor. Geräumige Doppelhaushälfte mit vier Et…
$928,936
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Reihenhaus 3 zimmer in Orihuela, Spanien
Reihenhaus 3 zimmer
Orihuela, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 89 m²
Dieses wunderschön eingerichtete 3-Zimmer- und 2-Badezimmer-Stadthaus befindet sich in einer…
$266,227
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Reihenhaus 4 zimmer in Orihuela, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
Orihuela, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 120 m²
Etagenzahl 2
Wir präsentieren ein Stadthaus an der Mittelmeerküste in Cabo Roig. Dies ist ein malerisches…
$271,915
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Reihenhaus in Entrenaranjos, Spanien
Reihenhaus
Entrenaranjos, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 95 m²
Diese Wohnanlage befindet sich in der schönen Gegend von Orihuela Costa und bietet 13 Doppel…
$392,066
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Reihenhaus 4 zimmer in Orihuela, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
Orihuela, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 80 m²
Etagenzahl 2
Haus zu verkaufen in der Gegend von La Zenia in Orihuela Costa. Im ersten Stock hat ein gerä…
$373,173
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Reihenhaus 3 zimmer in Entrenaranjos, Spanien
Reihenhaus 3 zimmer
Entrenaranjos, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 145 m²
Wir präsentieren elegante Stadthäuser von Neubau, ideal für diejenigen, die nach Komfort, St…
$340,179
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Reihenhaus in Entrenaranjos, Spanien
Reihenhaus
Entrenaranjos, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 95 m²
Diese Wohnanlage befindet sich in der wunderschönen Umgebung von Orihuela Costa und bietet 1…
$390,913
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