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Stadthäuser in Torrevieja, Spanien

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100 immobilienobjekte total found
Reihenhaus 1 zimmer in Torrevieja, Spanien
Reihenhaus 1 zimmer
Torrevieja, Spanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 40 m²
Stockwerk 1/1
Code 20260814101723Stadthaus zum Verkauf 40 qm in Spanien, Torrevieja, Alicante, in der Nähe…
$43,587
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Reihenhaus 2 zimmer in Torrevieja, Spanien
Reihenhaus 2 zimmer
Torrevieja, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 98 m²
Der charmante Bungalow in der ruhigen und schönen Gegend von La Velleta in Torrevieja ist ei…
$439,560
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Reihenhaus 3 zimmer in Torrevieja, Spanien
Reihenhaus 3 zimmer
Torrevieja, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 115 m²
In der gewünschten Gegend von Los Locos Beach, in der pulsierenden Stadt Torrevieja, bietet …
$241,758
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Reihenhaus 3 zimmer in Torrevieja, Spanien
Reihenhaus 3 zimmer
Torrevieja, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 101 m²
Separate Eckvilla mit privatem Pool in Los Altos, Orihela Costa, einer der begehrtesten Gege…
$381,724
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Reihenhaus 3 zimmer in Torrevieja, Spanien
Reihenhaus 3 zimmer
Torrevieja, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 85 m²
Entdecken Sie dieses fantastische Stadthaus mit 3 Schlafzimmern in einer ruhigen Wohnanlage …
$283,401
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Reihenhaus in Torrevieja, Spanien
Reihenhaus
Torrevieja, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 170 m²
Entdecken Sie dieses spektakuläre, komplett renovierte Doppelhaus in einer ruhigen Wohngegen…
$422,036
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TekceTekce
Reihenhaus 4 zimmer in Torrevieja, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
Torrevieja, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 158 m²
Etagenzahl 2
Wir bieten ein herrliches Stadthaus in der Wohnanlage Residential la Laguna mit einem privat…
$309,766
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Reihenhaus in Torrevieja, Spanien
Reihenhaus
Torrevieja, Spanien
Zum Verkauf: ein stilvolles und komfortables Städtchenhaus, perfekt als dauerhaftes Haus ode…
$317,845
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International real estate agency Habita
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Reihenhaus 3 zimmer in Torrevieja, Spanien
Reihenhaus 3 zimmer
Torrevieja, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 187 m²
Das Hotel liegt in Los Altos, in der Nähe von Los Balcones. Das Anwesen ist auf einem 166 qm…
$391,831
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Reihenhaus 3 zimmer in Torrevieja, Spanien
Reihenhaus 3 zimmer
Torrevieja, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 78 m²
Entdecken Sie dieses charmante Stadthaus, das alles hat, was Sie für ein komfortables Famili…
$264,688
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Reihenhaus 2 zimmer in Torrevieja, Spanien
Reihenhaus 2 zimmer
Torrevieja, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
$161,812
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Reihenhaus in La Mata, Spanien
Reihenhaus
La Mata, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 204 m²
In der charmanten Stadt La Mata gelegen, bietet diese exklusive Sammlung von Reihenhäusern e…
$945,572
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Reihenhaus 3 zimmer in Torrevieja, Spanien
Reihenhaus 3 zimmer
Torrevieja, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 67 m²
Dieses gemütliche Stadthaus mit 3 Schlafzimmern und 1,5 Bädern im Herzen von Torrevieja vere…
$288,845
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Reihenhaus 3 zimmer in Torrevieja, Spanien
Reihenhaus 3 zimmer
Torrevieja, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 115 m²
In der belebten Küstenstadt Torrevieja bietet diese exklusive Wohnanlage 10 moderne Stadthäu…
$577,806
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Reihenhaus 3 zimmer in Torrevieja, Spanien
Reihenhaus 3 zimmer
Torrevieja, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Dieses gemütliche 3-Zimmer- und 1,5-Badezimmer-Stadthaus im Herzen von Torrevieja bietet die…
$288,845
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Reihenhaus in Torrevieja, Spanien
Reihenhaus
Torrevieja, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 90 m²
Geräumiges renoviertes 3-Schlafzimmer-Stadthaus mit Meerblick in der Nähe von La Mata . Gerä…
$406,802
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Reihenhaus 3 zimmer in Torrevieja, Spanien
Reihenhaus 3 zimmer
Torrevieja, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 116 m²
In der pulsierenden Küstenstadt Torrevieja bietet dieser einzigartige Wohnkomplex 10 moderne…
$635,713
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Reihenhaus in Torrevieja, Spanien
Reihenhaus
Torrevieja, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 120 m²
Ausgezeichnete Lage und mediterraner LifestyleSituiert in einer ausgezeichneten Lage, nur 20…
$367,413
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Reihenhaus 3 zimmer in Torrevieja, Spanien
Reihenhaus 3 zimmer
Torrevieja, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 68 m²
Dieses renovierte Haus befindet sich in der berühmten Wohngegend von Los Balcones – Los Alto…
$264,688
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Reihenhaus 3 zimmer in Torrevieja, Spanien
Reihenhaus 3 zimmer
Torrevieja, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 150 m²
Duplex wird in der exklusiven Wohnanlage Coma in Aguas Nuevas, Torrevieja, mit einer Wohnflä…
$404,545
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Reihenhaus 3 zimmer in Torrevieja, Spanien
Reihenhaus 3 zimmer
Torrevieja, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 115 m²
In der geschäftigen Küstenstadt Torrevieja bietet dieser exklusive Wohnkomplex 10 moderne St…
$577,806
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Reihenhaus in Torrevieja, Spanien
Reihenhaus
Torrevieja, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 80 m²
3-Schlafzimmer-Stadthaus mit Poolblick in Los Altos. Geräumige und helle Doppelhaushälfte mi…
$362,856
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Reihenhaus 2 zimmer in Torrevieja, Spanien
Reihenhaus 2 zimmer
Torrevieja, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Wir bieten Ihnen einen gemütlichen Bungalow im ersten Stock, komplett renoviert und einzugsb…
$190,714
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Reihenhaus 5 zimmer in Torrevieja, Spanien
Reihenhaus 5 zimmer
Torrevieja, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 88 m²
Stockwerk 1/1
Wir präsentieren ein Stadthaus in der Stadt Torrevieja, dem Bezirk des Zentrums. Torrevieja …
$306,298
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Reihenhaus in Torrevieja, Spanien
Reihenhaus
Torrevieja, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 239 m²
Gelegen in de charmante stad Torrevieja, biedt deze exclusieve collectie rijtjeshuizen een u…
$795,664
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Reihenhaus in Torrevieja, Spanien
Reihenhaus
Torrevieja, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 225 m²
SCHÖNES STADTHAUS IN LOS ALTOS, TORREVIEJA Schlüsselfertiges neues Stadthaus in Los Altos,…
$383,691
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Reihenhaus 2 zimmer in Torrevieja, Spanien
Reihenhaus 2 zimmer
Torrevieja, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 172 m²
Das Hotel liegt in Los Altos, in der Nähe von Los Balcones. Die Immobilie befindet sich auf …
$391,831
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Reihenhaus 3 zimmer in Torrevieja, Spanien
Reihenhaus 3 zimmer
Torrevieja, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 115 m²
In der belebten Küstenstadt Torrevieja bietet dieser exklusive Wohnkomplex 10 moderne Stadth…
$577,806
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Reihenhaus 3 zimmer in Torrevieja, Spanien
Reihenhaus 3 zimmer
Torrevieja, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 90 m²
Ein helles und schön renoviertes Stadthaus mit 3 Schlafzimmern und 2 Bädern befindet sich id…
$287,805
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Reihenhaus 3 zimmer in Torrevieja, Spanien
Reihenhaus 3 zimmer
Torrevieja, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 113 m²
Dieses Duplex mit drei Schlafzimmern und drei Badezimmern befindet sich in der exklusiven Wo…
$376,805
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