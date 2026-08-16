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Stadthäuser in Adeje, Spanien

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22 immobilienobjekte total found
Reihenhaus in Miraverde, Spanien
Reihenhaus
Miraverde, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 164 m²
Etagenzahl 3
Stadthaus auf Del Duques erste LinieIm Verkauf befindet sich ein außergewöhnliches Stadthaus…
$1,41M
MwSt.
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Reihenhaus in Adeje, Spanien
Reihenhaus
Adeje, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 89 m²
Geräumiges Stadthaus zum Verkauf im Komplex Terrazas del Galeon in Adeje. Das Haus besteht …
$290,405
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Reihenhaus in Adeje, Spanien
Reihenhaus
Adeje, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 100 m²
Terras, dakterras, parkeren, uitzicht op de bergen, balkon
$447,416
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DD CO DEDD CO DE
Reihenhaus in Adeje, Spanien
Reihenhaus
Adeje, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 70 m²
Zum Verkauf steht ein zweistöckiges Penthouse in der Anlage Un Posto Al Sol, Callao Salvaje.…
$204,100
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Reihenhaus 4 zimmer in Miraverde, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
Miraverde, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 202 m²
Etagenzahl 3
Stadthaus zum Verkauf in der Anlage El Veril del Duque, in der zweiten Linie vom Meer entfer…
Preis auf Anfrage
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Reihenhaus in Adeje, Spanien
Reihenhaus
Adeje, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 140 m²
Etagenzahl 3
Auf Verkauf ist ein stilvolles Stadthaus mit einem durchdachten Layout, befindet sich in ein…
$691,149
MwSt.
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LDV InvestLDV Invest
Reihenhaus in Miraverde, Spanien
Reihenhaus
Miraverde, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 90 m²
Air conditioning, Terras, garage, uitzicht op de bergen, balkon
$443,681
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Reihenhaus in Adeje, Spanien
Reihenhaus
Adeje, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 240 m²
Villa in der Gegend von El Galeon, in der Anlage La Capitana. Villa besteht aus: 4 Schlafzim…
$670,615
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Reihenhaus in Adeje, Spanien
Reihenhaus
Adeje, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 105 m²
Tuin, Terras, parkeren, gemeenschappelijk zwembad, uitzicht op de bergen, balkon
$579,264
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Reihenhaus in Miraverde, Spanien
Reihenhaus
Miraverde, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Zum Verkauf ein schönes Stadthaus in einer der renommiertesten und begehrtesten Gegenden Süd…
Preis auf Anfrage
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Reihenhaus in Miraverde, Spanien
Reihenhaus
Miraverde, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 180 m²
Zu verkaufen Eckstadthaus mit einer Fläche von 220 m2, gebaut auf einem Grundstück von 322 m…
$442,023
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Reihenhaus in Miraverde, Spanien
Reihenhaus
Miraverde, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 150 m²
Reihenhaus zum Verkauf in Valle del Sol im El Madroñal Bereich. Im Erdgeschoss befindet sich…
$348,720
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Reihenhaus in Adeje, Spanien
Reihenhaus
Adeje, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 84 m²
Prächtiges, komplett möbliertes und renoviertes Reihenhaus im exklusiven, luxuriösen und gep…
$519,430
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Reihenhaus in Adeje, Spanien
Reihenhaus
Adeje, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 125 m²
Tuin, dakterras, garage, parkeren, uitzicht op de bergen
$364,184
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Reihenhaus in Miraverde, Spanien
Reihenhaus
Miraverde, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Dreistöckiges Stadthaus in der Region El Madroñal in der Wohnanlage Oasis Fañabe. Beinhaltet…
$425,695
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Reihenhaus in Miraverde, Spanien
Reihenhaus
Miraverde, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 127 m²
Zu verkaufen Wohnung in der Gegend von El Madroñal in Mirador del Roque. Es besteht aus eine…
$291,572
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Reihenhaus 4 zimmer in Miraverde, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
Miraverde, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 113 m²
Stadthaus im Komplex Oasis Fañabe. Eine beliebte Gegend, nur wenige Gehminuten vom großen X-…
$487,692
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Reihenhaus in Adeje, Spanien
Reihenhaus
Adeje, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 94 m²
Wir haben ein fantastisches Haus zum Verkauf, Doppelhaushälfte, kürzlich renoviert in der Nä…
$262,278
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Reihenhaus 4 zimmer in Miraverde, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
Miraverde, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 117 m²
Wohnung im Primavera-Komplex in Palm Mar. Das Apartment befindet sich in einem Komplex mit e…
$516,186
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Reihenhaus 5 zimmer in Miraverde, Spanien
Reihenhaus 5 zimmer
Miraverde, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 180 m²
Stadthaus im Ocean View Komplex in San Eugenio Alto, Costa Adeje mit einer schönen Aussicht.…
$487,692
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Reihenhaus 4 zimmer in Miraverde, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
Miraverde, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 180 m²
Zum Verkauf Stadthaus in der Anlage mit Schwimmbad Oasis Fañabé, in einer der beliebtesten G…
$767,155
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Reihenhaus 3 zimmer in Adeje, Spanien
Reihenhaus 3 zimmer
Adeje, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 114 m²
Stadthaus in Sueño Azul in der Umgebung von Callao Salvaje mit Panoramablick auf das Meer un…
$493,171
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