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Stadthäuser in lAlacanti, Spanien

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Alicante
12
Mutxamel
4
el Campello
12
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34 immobilienobjekte total found
Reihenhaus in Mutxamel, Spanien
Reihenhaus
Mutxamel, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 124 m²
In der charmanten Stadt Mutxamel gelegen, bietet diese exklusive Sammlung von 14 Stadthäuser…
$761,070
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Reihenhaus in Alicante, Spanien
Reihenhaus
Alicante, Spanien
Fläche 416 m²
VILLAHERMOSA ist eine neue Wohnanlage in Vistahermosa Norte, einer der exklusivsten und meis…
$1,06M
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Reihenhaus in Mutxamel, Spanien
Reihenhaus
Mutxamel, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 124 m²
Diese Wohnanlage befindet sich in der charmanten Stadt Mutxamel und bietet eine einzigartige…
$657,288
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Reihenhaus in Alicante, Spanien
Reihenhaus
Alicante, Spanien
Fläche 460 m²
VILLAHERMOSA ist eine neue Wohnanlage in Vistahermosa Norte, einer der exklusivsten und meis…
$1,30M
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Reihenhaus in Alicante, Spanien
Reihenhaus
Alicante, Spanien
Fläche 204 m²
Er lebt in einer der exklusivsten Gegenden von Alicante mit Luzzerna, einer Förderung von 14…
$1,32M
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Reihenhaus 4 zimmer in Mutxamel, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
Mutxamel, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 149 m²
Entdecken Sie einen exklusiven Komplex moderner Wohnräume in einem der vielversprechendsten …
$533,999
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Reihenhaus in el Campello, Spanien
Reihenhaus
el Campello, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 293 m²
In der privilegierten Gegend von El Campello bietet diese exklusive Sammlung von 14 Stadthäu…
$619,234
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Reihenhaus in Alicante, Spanien
Reihenhaus
Alicante, Spanien
Fläche 460 m²
VILLAHERMOSA ist eine neue Wohnanlage in Vistahermosa Norte, einer der exklusivsten und meis…
$1,14M
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Reihenhaus in Alicante, Spanien
Reihenhaus
Alicante, Spanien
Fläche 224 m²
Er lebt in einer der exklusivsten Gegenden von Alicante mit Luzzerna, einer Förderung von 14…
$1,41M
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Reihenhaus in Busot, Spanien
Reihenhaus
Busot, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 159 m²
Gelegen in het charmante stadje Busot, biedt dit wooncomplex 13 rijtjeshuizen die comfort en…
$471,633
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Reihenhaus 5 zimmer in Sant Joan dAlacant, Spanien
Reihenhaus 5 zimmer
Sant Joan dAlacant, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 130 m²
Etagenzahl 4
Wir präsentieren ein Stadthaus in vier Ebenen in der Stadt San Juan. Das Apartment befindet …
$1,25M
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Reihenhaus in el Campello, Spanien
Reihenhaus
el Campello, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 118 m²
Exklusive Strandvillen in El Campello an der Costa Blanca Entdecken Sie eine einzigartige N…
$610,921
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Reihenhaus 4 zimmer in Busot, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
Busot, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Etagenzahl 2
Wir präsentieren ein neues Nachbarhaus in den Vororten von Alicante in der Stadt Bucot. Es i…
$403,891
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Reihenhaus in Alicante, Spanien
Reihenhaus
Alicante, Spanien
Fläche 416 m²
VILLAHERMOSA ist eine neue Wohnanlage in Vistahermosa Norte, einer der exklusivsten und meis…
$1,06M
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Reihenhaus in Alicante, Spanien
Reihenhaus
Alicante, Spanien
Fläche 416 m²
VILLAHERMOSA ist eine neue Wohnanlage in Vistahermosa Norte, einer der exklusivsten und meis…
$1,06M
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Reihenhaus in Busot, Spanien
Reihenhaus
Busot, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Geniet van de rust en het comfort van het wonen in een privé urbanisatie met gemeenschappeli…
$409,363
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Reihenhaus in Alicante, Spanien
Reihenhaus
Alicante, Spanien
Fläche 460 m²
VILLAHERMOSA ist eine neue Wohnanlage in Vistahermosa Norte, einer der exklusivsten und meis…
$1,18M
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Reihenhaus 4 zimmer in Mutxamel, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
Mutxamel, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 149 m²
Entdecken Sie einen exklusiven Komplex moderner Häuser in einem der vielversprechendsten Woh…
$575,609
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Reihenhaus 2 zimmer in el Campello, Spanien
Reihenhaus 2 zimmer
el Campello, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 116 m²
Elysium ist ein neuer luxuriöser Wohnkomplex an der Mittelmeerküste in der Gegend von Cala d…
$624,155
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Reihenhaus 6 zimmer in Alicante, Spanien
Reihenhaus 6 zimmer
Alicante, Spanien
Zimmer 6
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 240 m²
Entdecken Sie Ihr Traumhaus am Paradiesstrand von San Juan in Alicante. Dieser beeindruckend…
$1,21M
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Reihenhaus 3 zimmer in el Campello, Spanien
Reihenhaus 3 zimmer
el Campello, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 140 m²
Elysium ist ein neuer luxuriöser Wohnkomplex an der Mittelmeerküste in der Gegend von Cala d…
$785,973
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Reihenhaus in el Campello, Spanien
Reihenhaus
el Campello, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 118 m²
Exklusive Strandvillen in El Campello an der Costa Blanca Entdecken Sie eine einzig…
$614,140
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Reihenhaus 2 zimmer in el Campello, Spanien
Reihenhaus 2 zimmer
el Campello, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 113 m²
Elysium ist ein neuer luxuriöser Wohnkomplex an der Mittelmeerküste in der Gegend von Cala d…
$624,155
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Reihenhaus in el Campello, Spanien
Reihenhaus
el Campello, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 200 m²
In der privilegierten Gegend von El Campello bietet diese exklusive Sammlung von 14 Stadthäu…
$623,847
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Reihenhaus in Alicante, Spanien
Reihenhaus
Alicante, Spanien
Fläche 460 m²
VILLAHERMOSA ist eine neue Wohnanlage in Vistahermosa Norte, einer der exklusivsten und meis…
$1,14M
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Reihenhaus in Alicante, Spanien
Reihenhaus
Alicante, Spanien
Fläche 416 m²
VILLAHERMOSA ist eine neue Wohnanlage in Vistahermosa Norte, einer der exklusivsten und meis…
$1,06M
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Reihenhaus 2 zimmer in el Campello, Spanien
Reihenhaus 2 zimmer
el Campello, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 132 m²
Elysium ist ein neuer luxuriöser Wohnkomplex an der Mittelmeerküste in der Gegend von Cala d…
$658,830
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Reihenhaus 4 zimmer in el Campello, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
el Campello, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 200 m²
Wir präsentieren ein neues modernes Stadthaus auf der ersten Linie des Meeres in den Vororte…
$625,311
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Reihenhaus in el Campello, Spanien
Reihenhaus
el Campello, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 293 m²
In der charmanten Stadt El Campello gelegen, bietet diese exklusive Sammlung von vier Doppel…
$771,448
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Reihenhaus in Alicante, Spanien
Reihenhaus
Alicante, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 206 m²
Rijtjeshuizen en twee-onder-een-kapwoningen in Cabo de las Huertas, Alicante Luxe w…
$1,34M
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Immobilienangaben in lAlacanti, Spanien

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