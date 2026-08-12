Reihenhäuser mit Bergblick kaufen in Spanien

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Reihenhaus 4 zimmer in Mijas, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
Mijas, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 146 m²
Etagenzahl 2
Spektakuläre Häuser mit Malerischer Aussicht in der Natürlichen Umgebung von Mijas Das Proje…
$1,11M
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Reihenhaus 4 zimmer in Almunecar, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
Almunecar, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 136 m²
Etagenzahl 4
Neue Stadthäuser in begehrter Strandlage in Almuñecar Dieses neue Projekt befindet sich in d…
$489,545
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Reihenhaus in Miraverde, Spanien
Reihenhaus
Miraverde, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 90 m²
Air conditioning, Terras, garage, uitzicht op de bergen, balkon
$443,681
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Reihenhaus 4 zimmer in Rojales, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
Rojales, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 164 m²
Etagenzahl 2
Schlüsselfertiges und möbliertes großes Stadthaus mit privatem Pool, Garten und Dachterrasse…
$410,318
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Reihenhaus 4 zimmer in Manilva, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
Manilva, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 124 m²
Etagenzahl 3
Geräumige Stadthäuser in Golfplatznähe in Manilva Die Stadthäuser befinden sich in der Stadt…
$600,520
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Reihenhaus 4 zimmer in Mijas, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
Mijas, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 256 m²
Erhöhtes Reihenhaus mit großzügigen Terrassen und Pool im Golfresort mit Zugang zu Spa, Fitn…
$734,309
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Reihenhaus 4 zimmer in Fuengirola, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
Fuengirola, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 154 m²
Etagenzahl 2
Hochwertige Stadthäuser mit privaten Gärten am Strand in Fuengirola Dieses Projekt befindet …
$800,333
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Reihenhaus 5 zimmer in La Nucia, Spanien
Reihenhaus 5 zimmer
La Nucia, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 311 m²
Etagenzahl 2
Hübsches Eck-Stadthaus mit großem Garten, Gemeinschaftspool, Paddle-Tennisplatz und herrlich…
$493,537
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Reihenhaus in Adeje, Spanien
Reihenhaus
Adeje, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 125 m²
Tuin, dakterras, garage, parkeren, uitzicht op de bergen
$364,184
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Reihenhaus 4 zimmer in Finestrat, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
Finestrat, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 171 m²
Attraktives Premium-Stadthaus mit Terrasse, privatem Pool und riesigem Grundstück in einer P…
$687,716
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Reihenhaus in Adeje, Spanien
Reihenhaus
Adeje, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 100 m²
Terras, dakterras, parkeren, uitzicht op de bergen, balkon
$447,416
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Reihenhaus 5 zimmer in Velez Malaga, Spanien
Reihenhaus 5 zimmer
Velez Malaga, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 146 m²
Etagenzahl 2
Erstaunliches Stadthaus mit spektakulärem Meerblick, einer großen, sonnenverwöhnten Terrasse…
$517,810
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Reihenhaus 4 zimmer in Finestrat, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
Finestrat, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 163 m²
Fantastisches Luxus-Reihenhaus mit Terrasse, privatem Pool und Garage in einer Premium-Gegen…
$568,851
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Reihenhaus 4 zimmer in Los Montesinos, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
Los Montesinos, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 145 m²
Etagenzahl 1
Exklusives Luxus-Reihenhaus mit herrlichem Privatgarten und Gemeinschaftspool in der Nähe ei…
$345,592
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Reihenhaus 4 zimmer in Mazarron, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
Mazarron, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 101 m²
Etagenzahl 2
Fantastisches Reihenhaus mit Dachterrasse, herrlichem Meerblick und Gemeinschaftspool in Str…
$341,433
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Reihenhaus 4 zimmer in Finestrat, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
Finestrat, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 149 m²
Elegante Villen mit 3 Schlafzimmern und privaten Gärten in Sierra Cortina Finestrat Diese Vi…
$629,782
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Reihenhaus 5 zimmer in San Roque, Spanien
Reihenhaus 5 zimmer
San Roque, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 225 m²
Etagenzahl 1
Luxuriöses Stadthaus am Golfplatz mit großzügigem Garten, Terrassen und Gemeinschaftspool mi…
$803,549
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Reihenhaus 4 zimmer in Mijas, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
Mijas, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 205 m²
Funktionelle Reihenhäuser in erster Golflinie mit Energieeffizienzklasse „A“ in Mijas Dieses…
$752,695
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Reihenhaus 4 zimmer in Mijas, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
Mijas, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 169 m²
Etagenzahl 1
Luxusvilla mit Gemeinschaftspool, Terrasse und großem Garten neben einem Golfplatz Liefer…
$926,972
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Reihenhaus 3 zimmer in Cuevas del Almanzora, Spanien
Reihenhaus 3 zimmer
Cuevas del Almanzora, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 129 m²
Schlüsselfertiges Luxus-Reihenhaus in einem Golfresort mit Pool, großer Terrasse und herrlic…
$351,813
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Reihenhaus 4 zimmer in Monforte del Cid, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
Monforte del Cid, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 171 m²
Etagenzahl 2
Роскошный таунхаус с большой террасой на крыше, общественным бассейном, расположенным рядом …
$422,287
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Reihenhaus 4 zimmer in Mazarron, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
Mazarron, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 101 m²
Etagenzahl 2
Fantastisches Reihenhaus mit Dachterrasse, herrlichem Meerblick und Gemeinschaftspool in Str…
$299,766
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Reihenhaus 6 zimmer in Torrox, Spanien
Reihenhaus 6 zimmer
Torrox, Spanien
Zimmer 6
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 177 m²
Ein brillantes, neu gebautes Stadthaus mit Dachterrasse und Panoramablick auf das Meer, gele…
$483,793
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Reihenhaus 7 zimmer in Algorfa, Spanien
Reihenhaus 7 zimmer
Algorfa, Spanien
Zimmer 7
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 276 m²
Etagenzahl 2
Exklusives großes Reihenhaus mit Pool, Dachterrasse und geräumigem Abstellraum auf einem Gol…
$572,133
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Reihenhaus 5 zimmer in Manilva, Spanien
Reihenhaus 5 zimmer
Manilva, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 121 m²
Etagenzahl 2
Stilvoll Gestaltete Häuser am Meer in Manilva Manilva ist eine aufstrebende Gegend mit einem…
$578,024
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Reihenhaus 5 zimmer in Mijas, Spanien
Reihenhaus 5 zimmer
Mijas, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 270 m²
Etagenzahl 2
Brillantes Stadthaus mit tollem Meerblick eingebettet in eine Wohnanlage mit Gemeinschaftspo…
$850,687
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Reihenhaus 4 zimmer in Mijas, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
Mijas, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 143 m²
Etagenzahl 3
Doppelhaushälften mit Golfblick in einer Exklusiven Anlage in Mijas Malaga Mijas ist eine be…
$1,08M
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Reihenhaus 4 zimmer in Mijas, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
Mijas, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 255 m²
Luxuriöses Reihenhaus mit herrlichem Panoramablick von der großen Dachterrasse und Gemeinsch…
$682,866
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Reihenhaus 4 zimmer in Mijas, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
Mijas, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 163 m²
Luxusvillen mit Schwimmbad und Panoramablick auf das Meer in Mijas Costa Mijas Costa ist ein…
$1,29M
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Reihenhaus 4 zimmer
Mijas, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 346 m²
Beeindruckendes Reihenhaus mit Pool, gelegen im Premium-Golfresort mit Fitnessstudio, Weinke…
$785,961
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