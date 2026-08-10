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Stadthäuser in Katalonien, Spanien

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Girona
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Barcelona
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Lloret de Mar
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Castelldefels
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30 immobilienobjekte total found
Reihenhaus in Begur, Spanien
Reihenhaus
Begur, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 249 m²
Exklusive Wohnanlage mit 27 Stadthäusern, nur 5 Gehminuten vom Zentrum von Begur und seinen …
$607,840
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Reihenhaus in Lloret de Mar, Spanien
Reihenhaus
Lloret de Mar, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 186 m²
$407,336
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Reihenhaus in Lloret de Mar, Spanien
Reihenhaus
Lloret de Mar, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 360 m²
$977,666
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Reihenhaus 5 zimmer in Begur, Spanien
Reihenhaus 5 zimmer
Begur, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 318 m²
Etagenzahl 3
New construction semi-detached house in a residential area of ​​Begur a few minutes from the…
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Immobilienagentur
Scat Realty
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Русский, Español
Reihenhaus in Platja dAro, Spanien
Reihenhaus
Platja dAro, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 150 m²
Etagenzahl 2
Neubauten im S'Agaro Reciential CentreBeginn des Verkaufs von 8 Luxus-Stadthäusern im Zentru…
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Scat Realty
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Reihenhaus in Lloret de Mar, Spanien
Reihenhaus
Lloret de Mar, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 160 m²
Stadthaus im Fenals Bereich von Lloret de Mar. Entfernung zum Zentrum von Barcelona ist 70 k…
$640,983
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Reihenhaus in Lloret de Mar, Spanien
Reihenhaus
Lloret de Mar, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 154 m²
$445,450
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Reihenhaus in Lloret de Mar, Spanien
Reihenhaus
Lloret de Mar, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 169 m²
Dieses elegante Stadthaus in der exklusiven Gegend von Santa Clotilda, eines der begehrteste…
$678,322
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Reihenhaus in Mataro, Spanien
Reihenhaus
Mataro, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 245 m²
Exklusivität, Geräumigkeit und Natur verschmelzen in diesem prächtigen Haus in der angesehen…
$657,556
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Reihenhaus in Platja dAro, Spanien
Reihenhaus
Platja dAro, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 187 m²
Diese exklusive Wohnanlage in S'Agaro besteht aus acht neuen Stadthäusern im Herzen der Cost…
$1,25M
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Reihenhaus in Lloret de Mar, Spanien
Reihenhaus
Lloret de Mar, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 264 m²
$707,056
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Reihenhaus in Sitges, Spanien
Reihenhaus
Sitges, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 273 m²
Stadthaus mit Meerblick in der Urbanisation der Mongavin Stadt Sitges an der Costa Garraf. D…
$871,433
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Reihenhaus in Salou, Spanien
Reihenhaus
Salou, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 300 m²
Wohnanlage von Stadthäusern im Bau in der Stadt Salou. Die Entfernung zum Zentrum von Barcel…
$575,146
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Reihenhaus in Lloret de Mar, Spanien
Reihenhaus
Lloret de Mar, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 200 m²
Ein neuer Komplex von Stadthäusern in der ersten Linie des Meeres in der Stadt Lloret de Mar…
$906,291
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Reihenhaus 5 zimmer in Lloret de Mar, Spanien
Reihenhaus 5 zimmer
Lloret de Mar, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 223 m²
Etagenzahl 2
Die Häuser haben eine Wohnfläche von ca. 138 m2 und insgesamt ca. 85 m2 Terrassen, die in dr…
$556,388
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Reihenhaus in Lloret de Mar, Spanien
Reihenhaus
Lloret de Mar, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 374 m²
Haus auf der ersten Linie mit MeerblickSchönes Zweifamilienhaus mit Meerblick im Zentrum von…
$1,43M
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Reihenhaus in Castelldefels, Spanien
Reihenhaus
Castelldefels, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 163 m²
Stadthaus in der Region La Pineda von Castelldefels an der Costa Garraf. Die Entfernung zum …
$854,005
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Reihenhaus in Arenys de Munt, Spanien
Reihenhaus
Arenys de Munt, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 261 m²
Großartig renoviertes Stadthaus, in der renommiertesten Urbanisation von Arenz de Mar. Das H…
$923,719
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Reihenhaus in Barcelona, Spanien
Reihenhaus
Barcelona, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 273 m²
Stadthaus 400 Meter vom Meer im Stadtteil Diagonal Mar von Barcelona. Die Gesamtfläche beträ…
$1,31M
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Reihenhaus in Cambrils, Spanien
Reihenhaus
Cambrils, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 240 m²
Geräumiges Reihenhaus zum Verkauf in VILAFORTUNY Ihre eigene Ecke des Glücks in VILAFORTUNY!…
$505,431
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Reihenhaus in Castelldefels, Spanien
Reihenhaus
Castelldefels, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 150 m²
Stadthaus im Gebiet Can Bow von Castelldefels an der Costa Garraf. Die Gesamtfläche beträgt …
$801,719
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Reihenhaus in Castelldefels, Spanien
Reihenhaus
Castelldefels, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 236 m²
Stadthaus im Stadtteil Lumintes von Castelldefels an der Costa Garraf. Die Entfernung zum Me…
$935,338
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Reihenhaus 5 zimmer in Vinyols i els Arcs, Spanien
Reihenhaus 5 zimmer
Vinyols i els Arcs, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 275 m²
Etagenzahl 3
The architecture combines the simplicity of the design; Large windows open and allow interio…
$710,365
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Reihenhaus in Lloret de Mar, Spanien
Reihenhaus
Lloret de Mar, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 207 m²
Stadthaus im Fenals Bereich von Lloret de Mar. Entfernung zum Zentrum von Barcelona ist 70 k…
$662,289
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Reihenhaus in Sitges, Spanien
Reihenhaus
Sitges, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 289 m²
Stadthaus in der Urbanisation von Libanetina Stadt Sitges an der Costa Garraf. Die Gesamtflä…
$958,577
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Reihenhaus in Lloret de Mar, Spanien
Reihenhaus
Lloret de Mar, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 230 m²
Stadthaus im Fenals Bereich von Lloret de Mar. Entfernung zum Zentrum von Barcelona ist 70 k…
$673,908
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Reihenhaus 6 zimmer in Lloret de Mar, Spanien
Reihenhaus 6 zimmer
Lloret de Mar, Spanien
Zimmer 6
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 450 m²
Etagenzahl 2
SCHÖNES HAUS MIT UNGLAUBLICHEM MEERBLICK UND TOURISTISCHER LIZENZ, IN EINER UNSCHLAGBAREN GE…
$1,25M
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Reihenhaus in Premia de Dalt, Spanien
Reihenhaus
Premia de Dalt, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 276 m²
Stadthäuser in einer geschlossenen Wohnanlage von 4 Häusern in der Stadt Premia de Dalt an d…
$917,910
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Reihenhaus in Lloret de Mar, Spanien
Reihenhaus
Lloret de Mar, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 180 m²
Stadthaus im Fenals Bereich von Lloret de Mar. Entfernung zum Zentrum von Barcelona ist 70 k…
$639,051
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Reihenhaus in Santa Maria de Llorell, Spanien
Reihenhaus
Santa Maria de Llorell, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 145 m²
Stunning zweistöckiges Apartmenthaus mit Meerblick in Santa Maria de Llorel. Das Haus befind…
$493,812
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Immobilienangaben in Katalonien, Spanien

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