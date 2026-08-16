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Stadthäuser in San Pedro del Pinatar, Spanien

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20 immobilienobjekte total found
Reihenhaus 3 zimmer in San Pedro del Pinatar, Spanien
Reihenhaus 3 zimmer
San Pedro del Pinatar, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 107 m²
Tauchen Sie ein in eine neue Lebensweise, in der Innovation und Design einen wirklich einzig…
$444,884
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Reihenhaus 3 zimmer in San Pedro del Pinatar, Spanien
Reihenhaus 3 zimmer
San Pedro del Pinatar, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 122 m²
Reihenhaus am Strand mit 2 Schlafzimmern, Sonnenterrasse und privatem Parkplatz in El Mojón,…
$341,377
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Reihenhaus in San Pedro del Pinatar, Spanien
Reihenhaus
San Pedro del Pinatar, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 133 m²
Gelegen in het charmante stadje San Pedro del Pinatar, bieden deze geschakelde woningen een …
$438,192
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Reihenhaus 4 zimmer in San Pedro del Pinatar, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
San Pedro del Pinatar, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 109 m²
Reihenhäuser mit 3 Schlafzimmern, privatem Pool und Dachterrasse in San Pedro del Pinatar Sa…
$437,475
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Reihenhaus in San Pedro del Pinatar, Spanien
Reihenhaus
San Pedro del Pinatar, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 109 m²
Herenhuizen in eigentijdse stijl met privézwembad Exclusief wooncomplex in San Pedro del Pi…
$437,039
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Reihenhaus 4 zimmer in San Pedro del Pinatar, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
San Pedro del Pinatar, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 191 m²
Elegantes, geräumiges Stadthaus mit privatem Pool, großer Dachterrasse und Garten, in der Nä…
$436,694
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Reihenhaus 4 zimmer in San Pedro del Pinatar, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
San Pedro del Pinatar, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 194 m²
Modernes, großzügiges Stadthaus mit geräumiger Dachterrasse, privatem Pool und schönem Garte…
$485,446
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Reihenhaus 4 zimmer in San Pedro del Pinatar, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
San Pedro del Pinatar, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 156 m²
Luxuriöses Stadthaus mit einer großen Dachterrasse und einem privaten Pool in Strandnähe …
$395,854
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Reihenhaus in San Pedro del Pinatar, Spanien
Reihenhaus
San Pedro del Pinatar, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 109 m²
Herenhuizen in eigentijdse stijl met privézwembad Exclusief wooncomplex in San Pedr…
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Reihenhaus 3 zimmer in San Pedro del Pinatar, Spanien
Reihenhaus 3 zimmer
San Pedro del Pinatar, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 107 m²
Tauchen Sie ein in ein neues Lebenskonzept, in dem Innovation und Design einen außergewöhnli…
$427,546
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Reihenhaus 2 zimmer in San Pedro del Pinatar, Spanien
Reihenhaus 2 zimmer
San Pedro del Pinatar, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 116 m²
Entdecken Sie dieses exklusive Angebot von Bungalows auf der ersten und zweiten Etage mit ei…
$319,012
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Reihenhaus 3 zimmer in San Pedro del Pinatar, Spanien
Reihenhaus 3 zimmer
San Pedro del Pinatar, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 144 m²
Entdecken Sie ein exklusives Bungalow-Programm auf der ersten und zweiten Etage mit einer pr…
$344,441
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Reihenhaus in San Pedro del Pinatar, Spanien
Reihenhaus
San Pedro del Pinatar, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 108 m²
In San Pedro del Pinatar gelegen, bieten diese Stadthäuser eine ausgezeichnete Option für di…
$437,039
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Reihenhaus 4 zimmer in San Pedro del Pinatar, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
San Pedro del Pinatar, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Etagenzahl 2
Residencial Atenas ist eine moderne Wohnanlage in San Pedro del Pinatar (Murcia), nur wenige…
$352,532
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Reihenhaus 3 zimmer in San Pedro del Pinatar, Spanien
Reihenhaus 3 zimmer
San Pedro del Pinatar, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 143 m²
Las Dunas I-II ist eine aufregende Unterkunft in Murcia, nämlich in San Pedro del Pinata, be…
$485,338
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Reihenhaus 3 zimmer in San Pedro del Pinatar, Spanien
Reihenhaus 3 zimmer
San Pedro del Pinatar, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 109 m²
Diese exklusive Wohnanlage befindet sich in San Pedro del Pinatar, einem der attraktivsten O…
$438,064
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Reihenhaus in San Pedro del Pinatar, Spanien
Reihenhaus
San Pedro del Pinatar, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 174 m²
In der charmanten Stadt San Pedro del Pinatar gelegen, bieten diese Villen eine einzigartige…
$553,390
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Reihenhaus in San Pedro del Pinatar, Spanien
Reihenhaus
San Pedro del Pinatar, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 74 m²
ERDGESCHOSSIGES QUAD MIT PRIVATEM POOL IN SAN PEDRO PINATAR Der neu gebaute, originelle Qua…
$234,167
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Reihenhaus in San Pedro del Pinatar, Spanien
Reihenhaus
San Pedro del Pinatar, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 74 m²
ECKE ERDGESCHOSS QUAD MIT PRIVATEM POOL IN SAN PEDRO PINATAR Der neu gebaute, originelle Qu…
$241,703
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Reihenhaus in San Pedro del Pinatar, Spanien
Reihenhaus
San Pedro del Pinatar, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 108 m²
WOHNUNG VON 6 LUXUS-STADTHÄUSERN IN SAN PEDRO DEL PINATAR Neubau schöne Reihenhäuser in exk…
$392,862
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