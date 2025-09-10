Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Spanien
  3. la Marina Baixa
  4. Wohnimmobilien
  5. Stadthaus

Stadthäuser in la Marina Baixa, Spanien

Benidorm
5
la Nucia
11
la Vila Joiosa Villajoyosa
8
Stadthaus Löschen
Alles löschen
88 immobilienobjekte total found
Reihenhaus in Benidorm, Spanien
Reihenhaus
Benidorm, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 175 m²
Maisonette zum Verkauf direkt am Strand von Poniente in Benidorm Paseo Tamarindos, bei deren…
$1,92M
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Polop, Spanien
Reihenhaus
Polop, Spanien
Fläche 138 m²
Polop Hills Natur ist ein exklusives Wohnprojekt bestehend aus 65 unabhängigen Villen, in ei…
$637,751
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Inmobiliaria Casamayor
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Dutch
Reihenhaus in Polop, Spanien
Reihenhaus
Polop, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 89 m²
Semi-detached house in Polop of 89 m2 built on a 200 m2 plot with incredible open views of t…
$213,642
Eine Anfrage stellen
Tut TravelTut Travel
Reihenhaus in Benidorm, Spanien
Reihenhaus
Benidorm, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 102 m²
The residential complex consists of 39 adjacent buildings 2/ 3/ 4 rooming houses. A new prod…
$214,726
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Finestrat, Spanien
Reihenhaus
Finestrat, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 106 m²
Wohnkomplex mit robustem Stahlbeton und Stahlkonstruktion, invertiertem Dach und bioklimatis…
$578,506
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus 5 zimmer in la Nucia, Spanien
Reihenhaus 5 zimmer
la Nucia, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 172 m²
Etagenzahl 2
Wir präsentieren ein zweistöckiges Stadthaus in einem neuen Wohnkomplex mit schickem Blick i…
$494,202
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Finestrat, Spanien
Reihenhaus
Finestrat, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 229 m²
Unsere Entwicklung, eine Auswahl von unabhängigen Häusern, in denen Sie eine Kultur der Gela…
$609,577
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in la Vila Joiosa Villajoyosa, Spanien
Reihenhaus
la Vila Joiosa Villajoyosa, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 121 m²
Aster Residencial ist nur 100 m vom Meer entfernt in der Nordstadt Costa Blanca, Villahoyos.…
$376,503
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in lAlfas del Pi, Spanien
Reihenhaus
lAlfas del Pi, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 171 m²
Modernes Familienhaus in einer schönen Urbanisation in der Nähe der Berge von Albir. Das Hau…
$536,344
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
ART Real Estate Costa Blanca SL
Sprachen
English, Deutsch, Español, Français, Svenska
Reihenhaus 4 zimmer in Finestrat, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
Finestrat, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 180 m²
Zeitgenössische Häuser mit 3 und 4 Schlafzimmern und herrlichem Meerblick in Finestrat Alica…
$455,815
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in la Vila Joiosa Villajoyosa, Spanien
Reihenhaus
la Vila Joiosa Villajoyosa, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 133 m²
Luxuriöses Stadthaus in Villajoyosa, zum Strand 170 m - QUA8646 3 Schlafzimmer, 4 Badezimmer…
$526,104
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Polop, Spanien
Reihenhaus
Polop, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 121 m²
Diese modernen Doppelhaus-Villen in privilegierter Umgebung bieten die perfekte Kombination …
$564,152
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus 4 zimmer in Finestrat, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
Finestrat, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 170 m²
Wir präsentieren eine moderne Maisonette im neuen geschlossenen Komplex Camporosso Village i…
$577,533
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in la Nucia, Spanien
Reihenhaus
la Nucia, Spanien
Schlafräume 4
Fläche 162 m²
Etagenzahl 2
Wir präsentieren ein zweistöckiges Stadthaus in einem neuen Wohnkomplex mit schickem Blick i…
$576,369
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus 4 zimmer in Finestrat, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
Finestrat, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 197 m²
Etagenzahl 2
Wir präsentieren ein geräumiges Stadthaus mit herrlichem Blick auf das Meer und die Stadt Be…
$804,380
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus 4 zimmer in Finestrat, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
Finestrat, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 106 m²
Etagenzahl 2
Ein neues Stadthaus mit Meerblick in Finestrat zu verkaufen. Die Fläche des Stadthauses betr…
$572,903
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in la Vila Joiosa Villajoyosa, Spanien
Reihenhaus
la Vila Joiosa Villajoyosa, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 85 m²
Modernes neues Stadthaus in Villajoyosa, Costa Blanca, Spanien - QUA8647 2 Schlafzimmer, 3 B…
$338,985
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in la Vila Joiosa Villajoyosa, Spanien
Reihenhaus
la Vila Joiosa Villajoyosa, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 164 m²
Aster Residencial ist ein privater Komplex, der nur 100 Meter vom Meer entfernt in der nördl…
$637,221
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Polop, Spanien
Reihenhaus
Polop, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
NEU GEBAUTE STADTHÄUSER IN POLOP Neubau von modernen Reihenhäusern und Doppelhaushälften mi…
$569,136
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in la Nucia, Spanien
Reihenhaus
la Nucia, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 172 m²
NEU GEBAUTE WOHNANLAGE IN LA NUCIA Neubau-Wohnanlage mit freistehenden Villen und Doppelhau…
$497,566
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in la Vila Joiosa Villajoyosa, Spanien
Reihenhaus
la Vila Joiosa Villajoyosa, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 297 m²
Es wird ein privates Gebäude mit acht Wohnungen sein, zu dem acht Parkplätze hinzugefügt wer…
$1,93M
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Benidorm, Spanien
Reihenhaus
Benidorm, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 143 m²
Stadthaus auf der ersten Linie des Strandes in Benidorm. Salon mit Essbereich, Küche, 3 Schl…
$1,66M
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Finestrat, Spanien
Reihenhaus
Finestrat, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 170 m²
Wir präsentieren eine moderne Maisonette im neuen geschlossenen Komplex Camporosso Village i…
$579,794
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in lAlfas del Pi, Spanien
Reihenhaus
lAlfas del Pi, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Cozy family house near the city of Alfas del Pi, with all the main services. The house occup…
$314,578
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Polop, Spanien
Reihenhaus
Polop, Spanien
Fläche 175 m²
Polop Hills Natur ist ein exklusives Wohnprojekt bestehend aus 65 unabhängigen Villen, in ei…
$768,616
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Inmobiliaria Casamayor
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Dutch
Reihenhaus 3 zimmer in Finestrat, Spanien
Reihenhaus 3 zimmer
Finestrat, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 10 m²
Etagenzahl 2
Wir präsentieren ein Stadthaus in einem Wohnkomplex mit einem Pool an der Mittelmeerküste, i…
$376,149
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in lAlfas del Pi, Spanien
Reihenhaus
lAlfas del Pi, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
The house with a total area of ​​132M2 is built on 2 floors. On the ground floor, a repaired…
$368,815
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus 5 zimmer in la Nucia, Spanien
Reihenhaus 5 zimmer
la Nucia, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 133 m²
Moderne, geräumige Stadthäuser mit 3 oder 4 Schlafzimmern und Gemeinschaftspool in La Nucia …
$508,836
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Polop, Spanien
Reihenhaus
Polop, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 215 m²
Diese modernen Doppelhaus-Villen in privilegierter Umgebung bieten die perfekte Kombination …
$659,956
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus 3 zimmer in la Nucia, Spanien
Reihenhaus 3 zimmer
la Nucia, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Etagenzahl 2
Wir präsentieren ein Stadthaus in zwei Etagen mit schickem Blick in La Nucia. La Nucia ist e…
$252,309
Eine Anfrage stellen

Immobilienangaben in la Marina Baixa, Spanien

mit Garage
mit Garten
mit Terrasse
mit Meerblick
Golfplatz in der Nähe
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen