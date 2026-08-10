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Stadthäuser in Barcelona, Spanien

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Castelldefels
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9 immobilienobjekte total found
Reihenhaus in Mataro, Spanien
Reihenhaus
Mataro, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 245 m²
Exklusivität, Geräumigkeit und Natur verschmelzen in diesem prächtigen Haus in der angesehen…
$657,556
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Reihenhaus in Sitges, Spanien
Reihenhaus
Sitges, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 273 m²
Stadthaus mit Meerblick in der Urbanisation der Mongavin Stadt Sitges an der Costa Garraf. D…
$871,433
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Reihenhaus in Castelldefels, Spanien
Reihenhaus
Castelldefels, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 163 m²
Stadthaus in der Region La Pineda von Castelldefels an der Costa Garraf. Die Entfernung zum …
$854,005
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TekceTekce
Reihenhaus in Arenys de Munt, Spanien
Reihenhaus
Arenys de Munt, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 261 m²
Großartig renoviertes Stadthaus, in der renommiertesten Urbanisation von Arenz de Mar. Das H…
$923,719
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Reihenhaus in Barcelona, Spanien
Reihenhaus
Barcelona, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 273 m²
Stadthaus 400 Meter vom Meer im Stadtteil Diagonal Mar von Barcelona. Die Gesamtfläche beträ…
$1,31M
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Reihenhaus in Castelldefels, Spanien
Reihenhaus
Castelldefels, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 150 m²
Stadthaus im Gebiet Can Bow von Castelldefels an der Costa Garraf. Die Gesamtfläche beträgt …
$801,719
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Reihenhaus in Castelldefels, Spanien
Reihenhaus
Castelldefels, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 236 m²
Stadthaus im Stadtteil Lumintes von Castelldefels an der Costa Garraf. Die Entfernung zum Me…
$935,338
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Reihenhaus in Sitges, Spanien
Reihenhaus
Sitges, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 289 m²
Stadthaus in der Urbanisation von Libanetina Stadt Sitges an der Costa Garraf. Die Gesamtflä…
$958,577
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Reihenhaus in Premia de Dalt, Spanien
Reihenhaus
Premia de Dalt, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 276 m²
Stadthäuser in einer geschlossenen Wohnanlage von 4 Häusern in der Stadt Premia de Dalt an d…
$917,910
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Immobilienangaben in Barcelona, Spanien

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