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Stadthäuser in Benidorm, Spanien

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4 immobilienobjekte total found
Reihenhaus in Benidorm, Spanien
Reihenhaus
Benidorm, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 102 m²
The residential complex consists of 39 adjacent buildings 2/ 3/ 4 rooming houses. A new prod…
$214,726
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Reihenhaus in Benidorm, Spanien
Reihenhaus
Benidorm, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 182 m²
This luxury project in a modern style is located in one of the most exclusive corners of Ben…
$943,494
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Reihenhaus in Benidorm, Spanien
Reihenhaus
Benidorm, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 182 m²
This modern-style luxury project is located in one of the most exclusive corners of Benidorm…
$1,36M
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Reihenhaus in Benidorm, Spanien
Reihenhaus
Benidorm, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 143 m²
Stadthaus auf der ersten Linie des Strandes in Benidorm. Salon mit Essbereich, Küche, 3 Schl…
$1,66M
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