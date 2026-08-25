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Stadthäuser in Badajoz, Spanien

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3 immobilienobjekte total found
Reihenhaus 5 zimmer in Medina de las Torres, Spanien
Reihenhaus 5 zimmer
Medina de las Torres, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Charmantes Familien-Stadthaus in einer der exklusivsten Entwicklungen von Atalaya – nur weni…
$754 515
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Reihenhaus in Helechosa de los Montes, Spanien
Reihenhaus
Helechosa de los Montes, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 85 m²
House on the ground floor with a roof, a great opportunity to buy a house with great potenti…
$183 323
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Reihenhaus in Helechosa de los Montes, Spanien
Reihenhaus
Helechosa de los Montes, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 140 m²
Beautiful house in the historical center of Estepona, surrounded by all the necessary servic…
$265 764
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Immobilienangaben in Badajoz, Spanien

mit Terrasse
Günstige
Luxuriös
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