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Stadthäuser in Murcia, Spanien

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Murcia
32
Fuente Alamo de Murcia
59
Los Alcazares
43
Torre-Pacheco
32
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252 immobilienobjekte total found
Reihenhaus in Torre-Pacheco, Spanien
Reihenhaus
Torre-Pacheco, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 114 m²
Neubau-Reihenhäuser im Santa Rosalia Lake and Life Resort in Murcia Neubau-Reihenhä…
$530,223
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Reihenhaus in Torre-Pacheco, Spanien
Reihenhaus
Torre-Pacheco, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 114 m²
Neubau-Reihenhäuser im Santa Rosalia Lake and Life Resort in Murcia Neubau-Reihenhäuser in …
$530,223
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Reihenhaus 2 zimmer in Fuente Alamo de Murcia, Spanien
Reihenhaus 2 zimmer
Fuente Alamo de Murcia, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 70 m²
Willkommen in Ihrem neuen Leben im Einklang mit der Natur. Entdecken Sie ein einzigartiges W…
$240,126
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It Is RealtyIt Is Realty
Reihenhaus 3 zimmer in Los Alcazares, Spanien
Reihenhaus 3 zimmer
Los Alcazares, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 99 m²
Diese Wohnanlage befindet sich in der Region Serena Golf von Los Alcazares, im bewohnten und…
$549,025
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Reihenhaus 4 zimmer in Aguilas, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
Aguilas, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 188 m²
In der charmanten Küstenstadt Aguiles gelegen, bietet dieser exklusive Komplex von 8 Stadthä…
$461,181
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Reihenhaus 4 zimmer in Torre-Pacheco, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
Torre-Pacheco, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 101 m²
Charmantes Stadthaus mit privater Terrasse, großzügiger Dachterrasse und Zugang zum Gemeinsc…
$254,889
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Reihenhaus in Mazarron, Spanien
Reihenhaus
Mazarron, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 75 m²
Neubau von 4 Doppelhaushälften und Reihenhäusern mit privaten Swimmingpools im Mazarrón Coun…
$295,616
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Reihenhaus 2 zimmer in Fuente Alamo de Murcia, Spanien
Reihenhaus 2 zimmer
Fuente Alamo de Murcia, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 70 m²
Willkommen zu Ihrem neuen Start in Harmonie mit der Natur. Entdecken Sie dieses einzigartige…
$230,879
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Reihenhaus 3 zimmer in Los Alcazares, Spanien
Reihenhaus 3 zimmer
Los Alcazares, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 99 m²
Die Wohnanlage befindet sich im Gebiet Serena Golf in Los Alcázares, im bewohnten und ruhige…
$531,687
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Reihenhaus 4 zimmer in San Pedro del Pinatar, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
San Pedro del Pinatar, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Etagenzahl 2
Residencial Atenas ist eine moderne Wohnanlage in San Pedro del Pinatar (Murcia), nur wenige…
$352,532
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Reihenhaus 2 zimmer in Los Alcazares, Spanien
Reihenhaus 2 zimmer
Los Alcazares, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 85 m²
Dieses moderne Projekt kombiniert aktuelle architektonische Linien mit einer warmen mediterr…
$539,778
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Reihenhaus 3 zimmer in Murcia, Spanien
Reihenhaus 3 zimmer
Murcia, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 107 m²
In der charmanten Gegend von Murcia, in Suchin, genießt diese malerische spanische Stadt die…
$376,689
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Reihenhaus 2 zimmer in Fuente Alamo de Murcia, Spanien
Reihenhaus 2 zimmer
Fuente Alamo de Murcia, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 70 m²
Willkommen zu Ihrem neuen Start in Harmonie mit der Natur. Entdecken Sie ein einzigartiges W…
$230,879
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Reihenhaus 5 zimmer in Los Alcazares, Spanien
Reihenhaus 5 zimmer
Los Alcazares, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 251 m²
Entdecken Sie die Villa Ihrer Träume am Meer in dieser schönen Ecke der Mittelmeerküste! Tau…
$2,18M
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Reihenhaus in Torre-Pacheco, Spanien
Reihenhaus
Torre-Pacheco, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 84 m²
Neubau-Doppelhaushälften in Ecklage in Torre Pacheco mit privatem Pool und Sonnenterrasse zu…
$324,719
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Reihenhaus 4 zimmer in San Javier, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
San Javier, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 193 m²
Erstaunliches großes Stadthaus mit geräumigen Schlafzimmern, einer Terrasse, einem privaten …
$350,660
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Reihenhaus 3 zimmer in Murcia, Spanien
Reihenhaus 3 zimmer
Murcia, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 111 m²
In der charmanten Region Murcia, in der Stadt Susina, dieses malerische spanische Dorf nutzt…
$381,312
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Reihenhaus 3 zimmer in Los Alcazares, Spanien
Reihenhaus 3 zimmer
Los Alcazares, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Entdecken Sie Ihre Traumvilla am Meer in dieser schönen Ecke des Mittelmeers! Tauchen Sie ei…
$1,27M
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Reihenhaus 2 zimmer in Fuente Alamo de Murcia, Spanien
Reihenhaus 2 zimmer
Fuente Alamo de Murcia, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 70 m²
Willkommen zu Ihrem neuen Start in Harmonie mit der Natur. Entdecken Sie ein einzigartiges W…
$230,879
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Reihenhaus in Murcia, Spanien
Reihenhaus
Murcia, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 82 m²
Neubau-Reihenhäuser mit privatem Pool in Avileses, Murcia Moderne einstöckige Häuse…
$334,350
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Reihenhaus 3 zimmer in Torre-Pacheco, Spanien
Reihenhaus 3 zimmer
Torre-Pacheco, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 78 m²
Luxuriöse 2-Schlafzimmer-Wohnungen mit privaten Pools in Roldán Diese Gegend in Roldán, inne…
$323,610
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Reihenhaus 3 zimmer in Torre-Pacheco, Spanien
Reihenhaus 3 zimmer
Torre-Pacheco, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 82 m²
Entdecken Sie eine exklusive Promotion zum Verkauf moderner Stadthäuser in einem der vielver…
$254,170
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Reihenhaus 2 zimmer in Fuente Alamo de Murcia, Spanien
Reihenhaus 2 zimmer
Fuente Alamo de Murcia, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 70 m²
Willkommen zu Ihrem neuen Start in Harmonie mit der Natur. Entdecken Sie ein einzigartiges W…
$230,879
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Reihenhaus 3 zimmer in San Javier, Spanien
Reihenhaus 3 zimmer
San Javier, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 137 m²
Diese exklusive Wohnanlage befindet sich in San Javier, in einer gut vernetzten Gegend, umge…
$346,637
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Reihenhaus 3 zimmer in Los Alcazares, Spanien
Reihenhaus 3 zimmer
Los Alcazares, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 224 m²
$832,206
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Reihenhaus in San Pedro del Pinatar, Spanien
Reihenhaus
San Pedro del Pinatar, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 174 m²
In der charmanten Stadt San Pedro del Pinatar gelegen, bieten diese Villen eine einzigartige…
$553,390
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Reihenhaus 3 zimmer in Torre-Pacheco, Spanien
Reihenhaus 3 zimmer
Torre-Pacheco, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 114 m²
Erstaunliches Stadthaus mit Zugang zum Gemeinschaftspool, einer privaten Dachterrasse in ein…
$266,528
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Reihenhaus 3 zimmer in Fuente Alamo de Murcia, Spanien
Reihenhaus 3 zimmer
Fuente Alamo de Murcia, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 146 m²
Entdecken Sie eine einzigartige Sammlung von freistehenden Villen in einem der ruhigsten und…
$589,942
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Reihenhaus 2 zimmer in Murcia, Spanien
Reihenhaus 2 zimmer
Murcia, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 76 m²
Entdecken Sie einen exklusiven Wohnraum, in dem sich die Moderne bequem in der Stadt Murcia …
$264,688
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Reihenhaus in San Javier, Spanien
Reihenhaus
San Javier, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 109 m²
SCHÖNE STADTHÄUSER IN LA MANGA Diese Wohnanlage befindet sich bei km 14 von La Manga auf e…
$329,372
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Immobilienangaben in Murcia, Spanien

mit Garage
mit Garten
mit Terrasse
mit Bergblick
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