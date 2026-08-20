Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Spanien
  3. el Vinalopo Mitja El Vinalopo Medio
  4. Wohnimmobilien
  5. Stadthaus

Stadthäuser in el Vinalopo Mitja El Vinalopo Medio, Spanien

;
Stadthaus Löschen
Alles löschen
15 immobilienobjekte total found
Reihenhaus 3 zimmer in Monforte del Cid, Spanien
Reihenhaus 3 zimmer
Monforte del Cid, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 156 m²
Entdecken Sie einen einzigartigen Ort in Alicante, Monforte del Cid. Wir präsentieren eine e…
$386 051
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus 3 zimmer in Monforte del Cid, Spanien
Reihenhaus 3 zimmer
Monforte del Cid, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 160 m²
Entdecken Sie eine einzigartige Lage in Alicante, Monforte del Sid. Wir präsentieren eine ex…
$390 675
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus 3 zimmer in Monforte del Cid, Spanien
Reihenhaus 3 zimmer
Monforte del Cid, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 156 m²
Entdecken Sie eine einzigartige Lage in Alicante, Monforte del Sid. Wir präsentieren eine ex…
$386 629
Eine Anfrage stellen
DD CO DEDD CO DE
Reihenhaus 4 zimmer in Monforte del Cid, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
Monforte del Cid, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 171 m²
Etagenzahl 2
Роскошный таунхаус с большой террасой на крыше, общественным бассейном, расположенным рядом …
$422 287
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Reihenhaus 3 zimmer in Monforte del Cid, Spanien
Reihenhaus 3 zimmer
Monforte del Cid, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 154 m²
Entdecken Sie eine einzigartige Lage in Alicante, Monforte del Sid. Wir präsentieren Ihnen e…
$404 545
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus 3 zimmer in Monforte del Cid, Spanien
Reihenhaus 3 zimmer
Monforte del Cid, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 156 m²
Entdecken Sie eine einzigartige Lage in Alicante, Monforte del Sid. Wir präsentieren eine ex…
$387 207
Eine Anfrage stellen
LDV InvestLDV Invest
Reihenhaus 4 zimmer in Monforte del Cid, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
Monforte del Cid, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 190 m²
Stockwerk 3
Immobilien zum Verkauf in der Nähe eines Golfplatzes in Monforte del Cid Alicante Diese Wohn…
$424 448
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus 3 zimmer in Monforte del Cid, Spanien
Reihenhaus 3 zimmer
Monforte del Cid, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 156 m²
Entdecken Sie eine einzigartige Lage in Alicante, Monforte del Sid. Wir präsentieren Ihnen e…
$387 785
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus 3 zimmer in Monforte del Cid, Spanien
Reihenhaus 3 zimmer
Monforte del Cid, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 155 m²
Entdecken Sie eine einzigartige Lage in Alcantari, Montfert de l Sid. Wir präsentieren eine …
$384 895
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus 3 zimmer in Monforte del Cid, Spanien
Reihenhaus 3 zimmer
Monforte del Cid, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 130 m²
Entdecken Sie eine einzigartige Lage in Alicante, Monforte del Sid. Wir präsentieren Ihnen e…
$381 428
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus 3 zimmer in Monforte del Cid, Spanien
Reihenhaus 3 zimmer
Monforte del Cid, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 163 m²
Entdecken Sie eine einzigartige Lage in Alicante, Monforte del Sid. Wir präsentieren ein exk…
$375 649
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus 3 zimmer in Monforte del Cid, Spanien
Reihenhaus 3 zimmer
Monforte del Cid, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 156 m²
Entdecken Sie eine einzigartige Lage in Alicante, Monforte el-Sid. Wir präsentieren Ihnen ei…
$385 473
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Monforte del Cid, Spanien
Reihenhaus
Monforte del Cid, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 171 m²
Gelegen in Monforte del Cid, biedt dit wooncomplex 36 geschakelde woningen die zijn ontworpe…
$420 895
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Monforte del Cid, Spanien
Reihenhaus
Monforte del Cid, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 105 m²
Neubau von Doppelhäusern in Alicante in Monforte del Cid ( Elche ) in der Nähe des Alenda Go…
$236 858
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Monforte del Cid, Spanien
Reihenhaus
Monforte del Cid, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 105 m²
Townhouses with 3 bedrooms This private complex of beautiful townhouses with 3 bedrooms comb…
$217 975
Eine Anfrage stellen

Immobilienangaben in el Vinalopo Mitja El Vinalopo Medio, Spanien

mit Garten
mit Terrasse
mit Bergblick
mit Schwimmbad
Golfplatz in der Nähe
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen