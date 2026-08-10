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Stadthäuser in Calp, Spanien

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3 immobilienobjekte total found
Reihenhaus 4 zimmer in Calp, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
Calp, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 188 m²
Etagenzahl 3
Exquisites Stadthaus mit privater Dachterrasse, Garage, Gemeinschaftspool und Sportplatz in …
$826,415
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Reihenhaus 3 zimmer in Calp, Spanien
Reihenhaus 3 zimmer
Calp, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 246 m²
Dieses exklusive neue Projekt ist eine Sammlung von 17 Stadthäusern und Duplexs. Mit herrlic…
$872,661
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Reihenhaus in Calp, Spanien
Reihenhaus
Calp, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 186 m²
This Bungalow has been built in 2008 and is in good condition. It is equipped with ducted ai…
$379,567
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