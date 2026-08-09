Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Spanien
  3. Lloret de Mar
  4. Wohnimmobilien
  5. Stadthaus

Stadthäuser in Lloret de Mar, Spanien

;
Stadthaus Löschen
Alles löschen
13 immobilienobjekte total found
Reihenhaus in Lloret de Mar, Spanien
Reihenhaus
Lloret de Mar, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 154 m²
Charmantes renoviertes Stadthaus mit Schwimmbad, bereit, inDieses elegante Stadthaus befinde…
$445,450
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Lloret de Mar, Spanien
Reihenhaus
Lloret de Mar, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 264 m²
Haus zu verkaufen in Sa Boadella, Lloret de MarDieses Haus liegt in einer der begehrtesten G…
$707,056
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Lloret de Mar, Spanien
Reihenhaus
Lloret de Mar, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 186 m²
Haus zu verkaufen in Lloret de MarDas herrliche Drei-Level-Stadthaus, in einer ruhigen Wohng…
$407,336
Eine Anfrage stellen
TekceTekce
Reihenhaus in Lloret de Mar, Spanien
Reihenhaus
Lloret de Mar, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 169 m²
Dieses elegante Stadthaus in der exklusiven Gegend von Santa Clotilda, eines der begehrteste…
$678,322
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Lloret de Mar, Spanien
Reihenhaus
Lloret de Mar, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 360 m²
Exklusive Residenzen in Lloret de Mar, Fenals – modernes Leben am MeerWir präsentieren diese…
$977,666
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Lloret de Mar, Spanien
Reihenhaus
Lloret de Mar, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 160 m²
Stadthaus im Fenals Bereich von Lloret de Mar. Entfernung zum Zentrum von Barcelona ist 70 k…
$640,983
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Lloret de Mar, Spanien
Reihenhaus
Lloret de Mar, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 200 m²
Ein neuer Komplex von Stadthäusern in der ersten Linie des Meeres in der Stadt Lloret de Mar…
$906,291
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Lloret de Mar, Spanien
Reihenhaus
Lloret de Mar, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 207 m²
Stadthaus im Fenals Bereich von Lloret de Mar. Entfernung zum Zentrum von Barcelona ist 70 k…
$662,289
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus 6 zimmer in Lloret de Mar, Spanien
Reihenhaus 6 zimmer
Lloret de Mar, Spanien
Zimmer 6
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 450 m²
Etagenzahl 2
SCHÖNES HAUS MIT UNGLAUBLICHEM MEERBLICK UND TOURISTISCHER LIZENZ, IN EINER UNSCHLAGBAREN GE…
$1,25M
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Lloret de Mar, Spanien
Reihenhaus
Lloret de Mar, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 180 m²
Stadthaus im Fenals Bereich von Lloret de Mar. Entfernung zum Zentrum von Barcelona ist 70 k…
$639,051
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Lloret de Mar, Spanien
Reihenhaus
Lloret de Mar, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 230 m²
Stadthaus im Fenals Bereich von Lloret de Mar. Entfernung zum Zentrum von Barcelona ist 70 k…
$673,908
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Lloret de Mar, Spanien
Reihenhaus
Lloret de Mar, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 374 m²
Haus auf der ersten Linie mit MeerblickSchönes Zweifamilienhaus mit Meerblick im Zentrum von…
$1,43M
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus 5 zimmer in Lloret de Mar, Spanien
Reihenhaus 5 zimmer
Lloret de Mar, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 223 m²
Etagenzahl 2
Die Häuser haben eine Wohnfläche von ca. 138 m2 und insgesamt ca. 85 m2 Terrassen, die in dr…
$556,388
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen