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Stadthäuser in Guardamar del Segura, Spanien

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12 immobilienobjekte total found
Reihenhaus in Guardamar del Segura, Spanien
Reihenhaus
Guardamar del Segura, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 144 m²
Neubauwohnungen und Reihenhäuser in El Raso (Guardamar del Segura) Exklusive Neubauanlage i…
$535,987
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Reihenhaus in Guardamar del Segura, Spanien
Reihenhaus
Guardamar del Segura, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 144 m²
Neubauwohnungen und Reihenhäuser in El Raso (Guardamar del Segura) Exklusive Neubau…
$535,987
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Reihenhaus 2 zimmer in Guardamar del Segura, Spanien
Reihenhaus 2 zimmer
Guardamar del Segura, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 72 m²
Entdecken Sie diesen charmanten Bungalow im Erdgeschoss, der Sie auf den ersten Blick fessel…
$183,921
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DD CO DEDD CO DE
Reihenhaus in Guardamar del Segura, Spanien
Reihenhaus
Guardamar del Segura, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 145 m²
Diese Doppelhaushälften in Guardamar del Segura bieten eine ideale Unterkunft für diejenigen…
$529,290
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Reihenhaus 4 zimmer in Guardamar del Segura, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
Guardamar del Segura, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 145 m²
Häuser mit 3 Schlafzimmern und Gemeinschaftspool in Guardamar del Segura Alicante Guardamar …
$527,899
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Reihenhaus in Guardamar del Segura, Spanien
Reihenhaus
Guardamar del Segura, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 145 m²
Moderne Reihenhaus in einer geschützten Gegend mit Zitrusgärten und Salzwasserseen, bietet d…
$529,290
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TekceTekce
Reihenhaus 4 zimmer in Guardamar del Segura, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
Guardamar del Segura, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 172 m²
Entdecken Sie diese beeindruckenden neuen Stadthäuser in der privilegierten Lage von Guardam…
$586,012
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Reihenhaus 3 zimmer in Guardamar del Segura, Spanien
Reihenhaus 3 zimmer
Guardamar del Segura, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 99 m²
Wir präsentieren Ihnen diese beeindruckende Erdgeschosswohnung in einer der vollständigsten …
$288,961
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Reihenhaus in Guardamar del Segura, Spanien
Reihenhaus
Guardamar del Segura, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 171 m²
NEU GEBAUTE DOPPELHAUSHÄLFTEN IN GUARDAMAR DEL SEGURA Neubau einer Wohnanlage mit 8 Doppelh…
$467,795
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Reihenhaus in Guardamar del Segura, Spanien
Reihenhaus
Guardamar del Segura, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Förderung von 22 Häusern auf drei Etagen plus Keller (von 37,50 m2 bis 66,70 m2) in Guardama…
$300,380
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Reihenhaus in Guardamar del Segura, Spanien
Reihenhaus
Guardamar del Segura, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 142 m²
Reihenhaus von 142 Quadratmetern mit 4 Schlafzimmern und 2 Bädern, separate Küche mit Zugang…
$316,529
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Reihenhaus in Guardamar del Segura, Spanien
Reihenhaus
Guardamar del Segura, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 144 m²
Der Wohnkomplex El Oliveron in Guardsamar del Segura ist eine Urbanisierung von 22 dreistöck…
$286,340
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