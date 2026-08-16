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Stadthäuser in Santa Cruz de Tenerife, Spanien

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Adeje
22
Arona
9
Los Cristianos
7
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36 immobilienobjekte total found
Reihenhaus in Arona, Spanien
Reihenhaus
Arona, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 132 m²
Stadthaus zum Verkauf in der neu gebauten Elite Wohnanlage PortoNovo im Zentrum von Los Cris…
$635,626
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Reihenhaus in Arona, Spanien
Reihenhaus
Arona, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Zum Verkauf ein dreistöckiges Stadthaus in El Camison, an der Grenze zwischen den Städten Lo…
$524,829
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Reihenhaus in Arona, Spanien
Reihenhaus
Arona, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 98 m²
Zu verkaufen in Stadthäusern in La Finca, der ersten Phase von Aguilas del Teide. Im Erdgesc…
$305,567
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Reihenhaus in Santiago del Teide, Spanien
Reihenhaus
Santiago del Teide, Spanien
Anzahl der Badezimmer 2
Im Falle der Vereinten Nationen den Hohen Kommissar der Vereinten Nationen für Menschenrecht…
Preis auf Anfrage
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Reihenhaus in Miraverde, Spanien
Reihenhaus
Miraverde, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 164 m²
Etagenzahl 3
Stadthaus auf Del Duques erste LinieIm Verkauf befindet sich ein außergewöhnliches Stadthaus…
$1,41M
MwSt.
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Reihenhaus in Arona, Spanien
Reihenhaus
Arona, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 105 m²
Zu verkaufen Ecke dreistöckiges Stadthaus mit einer Fläche von 135 m². Das Stadthaus befinde…
$465,348
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LDV InvestLDV Invest
Reihenhaus in Adeje, Spanien
Reihenhaus
Adeje, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 89 m²
Geräumiges Stadthaus zum Verkauf im Komplex Terrazas del Galeon in Adeje. Das Haus besteht …
$290,405
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Reihenhaus in San Miguel de Abona, Spanien
Reihenhaus
San Miguel de Abona, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 180 m²
Zum Verkauf steht ein gemütliches Reihenhaus mit 180,25 m² Wohnfläche + 12,5 m² Garten, vert…
$340,591
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Reihenhaus in Adeje, Spanien
Reihenhaus
Adeje, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 100 m²
Terras, dakterras, parkeren, uitzicht op de bergen, balkon
$447,416
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Reihenhaus in Adeje, Spanien
Reihenhaus
Adeje, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 70 m²
Zum Verkauf steht ein zweistöckiges Penthouse in der Anlage Un Posto Al Sol, Callao Salvaje.…
$204,100
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Reihenhaus 4 zimmer in Miraverde, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
Miraverde, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 202 m²
Etagenzahl 3
Stadthaus zum Verkauf in der Anlage El Veril del Duque, in der zweiten Linie vom Meer entfer…
Preis auf Anfrage
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Reihenhaus in Adeje, Spanien
Reihenhaus
Adeje, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 140 m²
Etagenzahl 3
Auf Verkauf ist ein stilvolles Stadthaus mit einem durchdachten Layout, befindet sich in ein…
$691,149
MwSt.
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Reihenhaus in Miraverde, Spanien
Reihenhaus
Miraverde, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 90 m²
Air conditioning, Terras, garage, uitzicht op de bergen, balkon
$443,681
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Reihenhaus in Adeje, Spanien
Reihenhaus
Adeje, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 240 m²
Villa in der Gegend von El Galeon, in der Anlage La Capitana. Villa besteht aus: 4 Schlafzim…
$670,615
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Reihenhaus in Adeje, Spanien
Reihenhaus
Adeje, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 105 m²
Tuin, Terras, parkeren, gemeenschappelijk zwembad, uitzicht op de bergen, balkon
$579,264
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Reihenhaus in Miraverde, Spanien
Reihenhaus
Miraverde, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Zum Verkauf ein schönes Stadthaus in einer der renommiertesten und begehrtesten Gegenden Süd…
Preis auf Anfrage
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Reihenhaus in Miraverde, Spanien
Reihenhaus
Miraverde, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 180 m²
Zu verkaufen Eckstadthaus mit einer Fläche von 220 m2, gebaut auf einem Grundstück von 322 m…
$442,023
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Reihenhaus in Miraverde, Spanien
Reihenhaus
Miraverde, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 150 m²
Reihenhaus zum Verkauf in Valle del Sol im El Madroñal Bereich. Im Erdgeschoss befindet sich…
$348,720
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Reihenhaus in Arona, Spanien
Reihenhaus
Arona, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 150 m²
Wir freuen uns, Ihnen die Details zu einem prächtigen Stadthaus in der exklusiven Wohnanlage…
$505,010
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Reihenhaus in Adeje, Spanien
Reihenhaus
Adeje, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 84 m²
Prächtiges, komplett möbliertes und renoviertes Reihenhaus im exklusiven, luxuriösen und gep…
$519,430
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Reihenhaus in Adeje, Spanien
Reihenhaus
Adeje, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 125 m²
Tuin, dakterras, garage, parkeren, uitzicht op de bergen
$364,184
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Reihenhaus in Miraverde, Spanien
Reihenhaus
Miraverde, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Dreistöckiges Stadthaus in der Region El Madroñal in der Wohnanlage Oasis Fañabe. Beinhaltet…
$425,695
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Reihenhaus in Miraverde, Spanien
Reihenhaus
Miraverde, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 127 m²
Zu verkaufen Wohnung in der Gegend von El Madroñal in Mirador del Roque. Es besteht aus eine…
$291,572
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Reihenhaus 4 zimmer in Miraverde, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
Miraverde, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 113 m²
Stadthaus im Komplex Oasis Fañabe. Eine beliebte Gegend, nur wenige Gehminuten vom großen X-…
$487,692
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Reihenhaus 4 zimmer in Arona, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
Arona, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 110 m²
Geräumiges und helles Stadthaus zum Verkauf in Costa del Silencio. Stadthaus befindet sich i…
$273,984
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Reihenhaus in Adeje, Spanien
Reihenhaus
Adeje, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 94 m²
Wir haben ein fantastisches Haus zum Verkauf, Doppelhaushälfte, kürzlich renoviert in der Nä…
$262,278
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Reihenhaus 4 zimmer in Miraverde, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
Miraverde, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 117 m²
Wohnung im Primavera-Komplex in Palm Mar. Das Apartment befindet sich in einem Komplex mit e…
$516,186
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Reihenhaus in Arona, Spanien
Reihenhaus
Arona, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 75 m²
Dieses schöne, neu reformierte Haus befindet sich im Komplex von Chayofita und besteht aus 3…
$103,922
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Reihenhaus in Arona, Spanien
Reihenhaus
Arona, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 155 m²
Wir haben dieses wundervolle Stadthaus im Komplex von Los Halcones zum Verkauf. Es bietet zw…
$208,965
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Reihenhaus 4 zimmer in Urbanizacion El Guincho, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
Urbanizacion El Guincho, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 134 m²
Der Komplex befindet sich am ersten Küstengebiet in ruhiger und schöner Lage, umgeben von Go…
$290,423
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Immobilienangaben in Santa Cruz de Tenerife, Spanien

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