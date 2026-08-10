Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Spanien
  3. Marbella
  4. Wohnimmobilien
  5. Stadthaus

Stadthäuser in Marbella, Spanien

;
San Pedro Alcantara
16
Stadthaus Löschen
Alles löschen
44 immobilienobjekte total found
Reihenhaus 4 zimmer in Marbella, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
Marbella, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 139 m²
Etagenzahl 2
Neue Stadthäuser in Strandnähe in Marbella Spanien Marbella ist ein Symbol für den glamourös…
$2,23M
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Marbella, Spanien
Reihenhaus
Marbella, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 80 m²
Typisches Stadthaus zu reformieren im Zentrum von Marbella, bestehend aus drei Schlafzimmern…
$603,829
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus 4 zimmer in Marbella, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
Marbella, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 300 m²
Etagenzahl 1
Großzügiges Luxus-Stadthaus mit großer Dachterrasse, Gemeinschaftspool und atemberaubendem B…
$715,044
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
International Property AlertsInternational Property Alerts
Reihenhaus 5 zimmer in Marbella, Spanien
Reihenhaus 5 zimmer
Marbella, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 172 m²
Etagenzahl 2
Neue Stadthäuser in Strandnähe in Marbella Spanien Marbella ist ein Symbol für den glamourös…
$2,29M
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus 3 zimmer in Marbella, Spanien
Reihenhaus 3 zimmer
Marbella, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Das Stadthaus ist Teil eines exklusiven Wohnkomplexes in einem der renommiertesten Gegenden …
$1,45M
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus 4 zimmer in San Pedro Alcantara, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
San Pedro Alcantara, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Das Townhouse in Altos del Rodeo begrüßt Sie im begehrten Nueva Andalucía, nur einen kurzen …
$1,16M
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Rio Real, Spanien
Reihenhaus
Rio Real, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 183 m²
Das Penthouse ist in einem modernen Stil gebaut, mit herrlichem Panoramablick auf die Küste …
$1,13M
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus 5 zimmer in San Pedro Alcantara, Spanien
Reihenhaus 5 zimmer
San Pedro Alcantara, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Ein elegantes Eck-Stadthaus mit 4 Schlafzimmern in einer der schönsten Gegenden von Marbella…
$1,45M
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus 5 zimmer in Marbella, Spanien
Reihenhaus 5 zimmer
Marbella, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Entdecken Sie diese außergewöhnliche Residenz am Strand, perfekt positioniert auf der renomm…
$6,34M
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Marbella, Spanien
Reihenhaus
Marbella, Spanien
Fläche 132 m²
Nueva Promoción: Precios desde €   815.000 hasta €   1.200.000. [Habitaciones: 3 - 3] [Baños…
$806,630
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus 6 zimmer in San Pedro Alcantara, Spanien
Reihenhaus 6 zimmer
San Pedro Alcantara, Spanien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Stadthaus zum Verkauf in Nueva Andalucía, mit 5 Schlafzimmern, 3 Bädern, 2 en suite Badezimm…
$731,300
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Marbella, Spanien
Reihenhaus
Marbella, Spanien
Fläche 251 m²
Nueva Promoción: Precios desde €   835.000 hasta €   835.000. [Habitaciones: 3 - 3] [Baños: …
$830,904
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus 4 zimmer in San Pedro Alcantara, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
San Pedro Alcantara, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Dieses geräumige, elegante und moderne Haus mit allen Annehmlichkeiten in Nueva Andalucía, i…
$1,15M
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus 3 zimmer in Artola, Spanien
Reihenhaus 3 zimmer
Artola, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Dieses charmante Zwei-Zimmer-Stadthaus befindet sich in der begehrten Gegend von Cabopino, M…
$626,828
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus 4 zimmer in San Pedro Alcantara, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
San Pedro Alcantara, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Elegantes 3-Zimmer-Stadthaus mit Golf & Berg Ansichten in Gated Nueva Andalucía Community D…
$922,830
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus 4 zimmer in San Pedro Alcantara, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
San Pedro Alcantara, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Ein exquisites renoviertes Stadthaus im Herzen von Nueva Andalucía, im Aloha Bereich. Dieses…
$1,39M
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in San Pedro Alcantara, Spanien
Reihenhaus
San Pedro Alcantara, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 409 m²
Ein neues Projekt von 23 exklusiven Häusern neben Guadalmina Golf. Elite Wohnprojekt im ober…
$755,242
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Marbella, Spanien
Reihenhaus
Marbella, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 355 m²
Exklusives Anwesen mit hochmodernen Annehmlichkeiten, fortschrittlichen Eigenschaften und ei…
$1,05M
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus 5 zimmer in San Pedro Alcantara, Spanien
Reihenhaus 5 zimmer
San Pedro Alcantara, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Diese atemberaubende Villa besticht durch ihre unvergleichliche Mischung aus Luxus und Lage.…
$2,20M
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Marbella, Spanien
Reihenhaus
Marbella, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 192 m²
Penthouse mit Blick auf Nueva Andalucia, Golf Valley und das Meer. Orientation Ost und West.…
$986,463
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus 5 zimmer in Marbella, Spanien
Reihenhaus 5 zimmer
Marbella, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Wir freuen uns, Ihnen dieses exquisite Städtchenhaus zu präsentieren, das eine prestigeträch…
$2,20M
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Marbella, Spanien
Reihenhaus
Marbella, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Dieses geräumige, moderne Stadthaus im Sierra Club kombiniert einen spektakulären Panoramabl…
$889,852
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus 4 zimmer in San Pedro Alcantara, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
San Pedro Alcantara, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
EXCLUSIVE CORNER TOWNHOUSE MIT PRIVATE GARDEN UND SOLARIUM NEAR PUERTO BANÚS! Entdecken Sie …
$603,496
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus 5 zimmer in Marbella, Spanien
Reihenhaus 5 zimmer
Marbella, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Dieses exquisite Stadthaus genießt eine prestigeträchtige Lage in der angesehenen Altos de P…
$1,92M
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus 4 zimmer in San Pedro Alcantara, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
San Pedro Alcantara, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Perfekte Lage in Nueva Andalucia. Pueblo de Atalaya de Rio Verde. Nur 1,9km nach Puerto Banu…
$754,515
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus 3 zimmer in San Pedro Alcantara, Spanien
Reihenhaus 3 zimmer
San Pedro Alcantara, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Chic 2-Schlafzimmer-Stadthaus in Nueva Andalucía, Marbella – Perfekt für Familien, Expats un…
$487,533
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus 4 zimmer in San Pedro Alcantara, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
San Pedro Alcantara, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Das renovierte Stadthaus nahe Los Naranjos Golf befindet sich in einer sicheren Wohnanlage n…
$638,436
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus 3 zimmer in Artola, Spanien
Reihenhaus 3 zimmer
Artola, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Schöne Südwestlage 2-Zimmer-Stadthaus in charmantem Cabopino in der Nähe von Cabopino Golf. …
$522,357
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in San Pedro Alcantara, Spanien
Reihenhaus
San Pedro Alcantara, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 343 m²
Einzigartiges Penthouse - Duplex befindet sich in einer renommierten Wohnanlage, in der Gege…
$941,148
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Marbella, Spanien
Reihenhaus
Marbella, Spanien
Fläche 223 m²
Nueva Promoción: Precios desde €   685.000 hasta €   685.000. [Habitaciones: 3 - 3] [Baños: …
$681,640
Eine Anfrage stellen

Immobilienangaben in Marbella, Spanien

mit Garage
mit Garten
mit Terrasse
mit Schwimmbad
Golfplatz in der Nähe
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen