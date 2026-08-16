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Stadthäuser in Girona, Spanien

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Lloret de Mar
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18 immobilienobjekte total found
Reihenhaus in Begur, Spanien
Reihenhaus
Begur, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 249 m²
Exklusive Wohnanlage mit 27 Stadthäusern, nur 5 Gehminuten vom Zentrum von Begur und seinen …
$607,840
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Reihenhaus in Lloret de Mar, Spanien
Reihenhaus
Lloret de Mar, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 154 m²
Charmantes renoviertes Stadthaus mit Schwimmbad, bereit, inDieses elegante Stadthaus befinde…
$445,450
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Reihenhaus in Lloret de Mar, Spanien
Reihenhaus
Lloret de Mar, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 264 m²
Townhouse for sale in Sa Boadella, Lloret de MarLocated in one of the most sought-after area…
$707,056
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It Is RealtyIt Is Realty
Reihenhaus in Lloret de Mar, Spanien
Reihenhaus
Lloret de Mar, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 186 m²
Townhouse for sale in Lloret de MarMagnificent three-level townhouse located in a quiet resi…
$407,336
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Reihenhaus 5 zimmer in Begur, Spanien
Reihenhaus 5 zimmer
Begur, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 318 m²
Etagenzahl 3
New construction semi-detached house in a residential area of ​​Begur a few minutes from the…
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Scat Realty
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Русский, Español
Reihenhaus in Lloret de Mar, Spanien
Reihenhaus
Lloret de Mar, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 160 m²
Stadthaus im Fenals Bereich von Lloret de Mar. Entfernung zum Zentrum von Barcelona ist 70 k…
$640,983
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TekceTekce
Reihenhaus in Platja dAro, Spanien
Reihenhaus
Platja dAro, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 187 m²
Diese exklusive Wohnanlage in S'Agaro besteht aus acht neuen Stadthäusern im Herzen der Cost…
$1,25M
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Reihenhaus in Lloret de Mar, Spanien
Reihenhaus
Lloret de Mar, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 169 m²
Dieses elegante Stadthaus in der exklusiven Gegend von Santa Clotilda, eines der begehrteste…
$678,322
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Reihenhaus in Lloret de Mar, Spanien
Reihenhaus
Lloret de Mar, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 360 m²
Exclusive residences in Lloret de Mar, Fenals - modern living seaWe present this exclusive p…
$977,666
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Reihenhaus in Platja dAro, Spanien
Reihenhaus
Platja dAro, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 150 m²
Etagenzahl 2
Neubauten im S'Agaro Reciential CentreBeginn des Verkaufs von 8 Luxus-Stadthäusern im Zentru…
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Reihenhaus in Lloret de Mar, Spanien
Reihenhaus
Lloret de Mar, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 180 m²
Stadthaus im Fenals Bereich von Lloret de Mar. Entfernung zum Zentrum von Barcelona ist 70 k…
$639,051
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Reihenhaus in Lloret de Mar, Spanien
Reihenhaus
Lloret de Mar, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 374 m²
Haus auf der ersten Linie mit MeerblickSchönes Zweifamilienhaus mit Meerblick im Zentrum von…
$1,43M
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Reihenhaus in Lloret de Mar, Spanien
Reihenhaus
Lloret de Mar, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 200 m²
Ein neuer Komplex von Stadthäusern in der ersten Linie des Meeres in der Stadt Lloret de Mar…
$906,291
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Reihenhaus 6 zimmer in Lloret de Mar, Spanien
Reihenhaus 6 zimmer
Lloret de Mar, Spanien
Zimmer 6
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 450 m²
Etagenzahl 2
SCHÖNES HAUS MIT UNGLAUBLICHEM MEERBLICK UND TOURISTISCHER LIZENZ, IN EINER UNSCHLAGBAREN GE…
$1,25M
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Reihenhaus 5 zimmer in Lloret de Mar, Spanien
Reihenhaus 5 zimmer
Lloret de Mar, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 223 m²
Etagenzahl 2
Die Häuser haben eine Wohnfläche von ca. 138 m2 und insgesamt ca. 85 m2 Terrassen, die in dr…
$556,388
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Reihenhaus in Lloret de Mar, Spanien
Reihenhaus
Lloret de Mar, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 207 m²
Stadthaus im Fenals Bereich von Lloret de Mar. Entfernung zum Zentrum von Barcelona ist 70 k…
$662,289
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Reihenhaus in Lloret de Mar, Spanien
Reihenhaus
Lloret de Mar, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 230 m²
Stadthaus im Fenals Bereich von Lloret de Mar. Entfernung zum Zentrum von Barcelona ist 70 k…
$673,908
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Reihenhaus in Santa Maria de Llorell, Spanien
Reihenhaus
Santa Maria de Llorell, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 145 m²
Stunning zweistöckiges Apartmenthaus mit Meerblick in Santa Maria de Llorel. Das Haus befind…
$493,812
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Immobilienangaben in Girona, Spanien

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