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Stadthäuser in Alicante, Spanien

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Torrevieja
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Benidorm
4
Alicante
12
la Marina Baixa
107
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714 immobilienobjekte total found
Reihenhaus 3 zimmer in Santa Pola, Spanien
Reihenhaus 3 zimmer
Santa Pola, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 108 m²
In der Wohngegend von Gran Alacant, in der Gemeinde Santa Pola (Alicante), befindet sich ein…
$517,817
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Reihenhaus in Guardamar del Segura, Spanien
Reihenhaus
Guardamar del Segura, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 144 m²
Neubauwohnungen und Reihenhäuser in El Raso (Guardamar del Segura) Exklusive Neubauanlage i…
$536,527
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Reihenhaus 2 zimmer in Santa Pola, Spanien
Reihenhaus 2 zimmer
Santa Pola, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 76 m²
Dieses neue Stadthaus befindet sich in der exklusiven Gegend von Gran Alacant (Santa Pola, A…
$380,843
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Reihenhaus 3 zimmer in Cox, Spanien
Reihenhaus 3 zimmer
Cox, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 82 m²
Entdecken Sie eine exklusive Sammlung von 44 Solarium-Stadthäusern für diejenigen, die Leben…
$276,977
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Reihenhaus in Entrenaranjos, Spanien
Reihenhaus
Entrenaranjos, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 133 m²
Das Hotel liegt in der renommierten Gegend von Orihuela Costa, bietet diese Reihe von Stadth…
$422,048
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Reihenhaus in Torrevieja, Spanien
Reihenhaus
Torrevieja, Spanien
$144,513
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Immobilienagentur
International real estate agency Habita
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Reihenhaus 4 zimmer in La Nucia, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
La Nucia, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 530 m²
Diese exklusive Wohnanlage befindet sich in La Nucia, auf einem hohen Platz und bietet einen…
$1,03M
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Reihenhaus in el Verger, Spanien
Reihenhaus
el Verger, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 90 m²
NIEUWBOUW WONINGEN IN EL VERGEL Nieuwbouw wooncomplex met 65 moderne appartementen met 2 sl…
$427,628
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Reihenhaus 4 zimmer in San Miguel de Salinas, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
San Miguel de Salinas, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 126 m²
Im Herzen des renommierten San Miguel de Salinas gelegen, bietet dieses wunderschön renovier…
$230,013
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Reihenhaus 3 zimmer in Torrevieja, Spanien
Reihenhaus 3 zimmer
Torrevieja, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 178 m²
Stockwerk 2/2
Auf Verkauf eine neue zweistöckige Duplex in einem geschlossenen Wohnkomplex in einem Wohnge…
$352,532
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Reihenhaus 3 zimmer in Santa Pola, Spanien
Reihenhaus 3 zimmer
Santa Pola, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 164 m²
Diese neue Villa befindet sich in der exklusiven Gegend von Gran Alacant (Santa Pola, Alican…
$658,830
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Reihenhaus 3 zimmer in Santa Pola, Spanien
Reihenhaus 3 zimmer
Santa Pola, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 146 m²
Etagenzahl 3
Einführung des neuen modernen Stadthauses in der Stadt Gran Alakant. Townhouse hat drei Eben…
$348,143
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Reihenhaus 2 zimmer in Orihuela, Spanien
Reihenhaus 2 zimmer
Orihuela, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 82 m²
Gemütliches Haus zum Verkauf in Orihuela Costa, Las Filipinas Bezirk, in einer ruhigen und g…
$242,611
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Reihenhaus in Pilar de la Horadada, Spanien
Reihenhaus
Pilar de la Horadada, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 114 m²
Gelegen in het charmante stadje Pilar de la Horadada, biedt dit wooncomplex een verscheidenh…
$432,311
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Reihenhaus in Dolores, Spanien
Reihenhaus
Dolores, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 143 m²
Gelegen in het charmante stadje Dolores, bieden deze rijtjeshuizen een uitstekende kans voor…
$478,552
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Reihenhaus in La Nucia, Spanien
Reihenhaus
La Nucia, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 156 m²
Gelegen in het charmante stadje La Nucia, biedt deze exclusieve collectie van 28 woningen ee…
$629,613
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Reihenhaus 3 zimmer in Dolores, Spanien
Reihenhaus 3 zimmer
Dolores, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 158 m²
Entdecken Sie die perfekte Gelegenheit mit diesen wunderschönen Stadthäusern in Dolores, Ali…
$374,493
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Reihenhaus 3 zimmer in Torrevieja, Spanien
Reihenhaus 3 zimmer
Torrevieja, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 115 m²
In der geschäftigen Küstenstadt Torrevieja bietet diese exklusive Wohnanlage 10 moderne Stad…
$577,806
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Reihenhaus 4 zimmer in Pilar de la Horadada, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
Pilar de la Horadada, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 146 m²
Etagenzahl 2
Wir präsentieren ein Stadthaus in zwei Ebenen in der Gegend von Pilar de la Horadada, neben …
$300,519
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Reihenhaus 3 zimmer in Torrevieja, Spanien
Reihenhaus 3 zimmer
Torrevieja, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 115 m²
Die lebendige Küstenstadt Torrevieja beherbergt diese exklusive Wohnanlage von 10 zeitgenöss…
$577,806
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Reihenhaus 4 zimmer in Torrevieja, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
Torrevieja, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 123 m²
Etagenzahl 2
Wir bieten ein herrliches Stadthaus mit einem privaten Pool in der Stadt Torrevieja, Los Bal…
$342,129
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Reihenhaus in Busot, Spanien
Reihenhaus
Busot, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Geniet van de rust en het comfort van het wonen in een privé urbanisatie met gemeenschappeli…
$409,363
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Reihenhaus in Finestrat, Spanien
Reihenhaus
Finestrat, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 213 m²
Gelegen in het charmante stadje Finestrat, biedt dit wooncomplex een bevoorrechte omgeving m…
$667,089
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Reihenhaus 3 zimmer in Daya Nueva, Spanien
Reihenhaus 3 zimmer
Daya Nueva, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 96 m²
Das Leben in dieser charmanten Ecke von Alicante bietet die perfekte Kombination aus ruhiger…
$345,597
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Reihenhaus 4 zimmer in Dehesa de Campoamor, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
Dehesa de Campoamor, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 98 m²
Etagenzahl 2
Zu verkaufen komfortables Stadthaus in einer geschlossenen Urbanisation in der Stadt Dehesa …
$458,546
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Reihenhaus in Rafal, Spanien
Reihenhaus
Rafal, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 212 m²
Gelegen in het charmante dorp Rafal, biedt dit wooncomplex een exclusieve selectie van 9 rij…
$310,194
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Reihenhaus in Dolores, Spanien
Reihenhaus
Dolores, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 103 m²
Nieuwbouwwoningen in Dolores Dit moderne woonproject in Dolores bestaat uit nieuw gebou…
$522,057
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Reihenhaus in Cox, Spanien
Reihenhaus
Cox, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 81 m²
Neubau-Stadthäuser zum Verkauf in Cox - 44 moderne Häuser mit großartigen Annehmlichkeiten …
$258,248
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Reihenhaus in Cox, Spanien
Reihenhaus
Cox, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 99 m²
Nieuwe bungalows en herenhuizen in Cox, Alicante Exclusief woonproject met 26 woningen O…
$291,390
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Reihenhaus 2 zimmer in el Campello, Spanien
Reihenhaus 2 zimmer
el Campello, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 116 m²
Elysium ist ein neuer luxuriöser Wohnkomplex an der Mittelmeerküste in der Gegend von Cala d…
$624,155
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Immobilienangaben in Alicante, Spanien

mit Garage
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