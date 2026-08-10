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Stadthäuser in Los Alcazares, Spanien

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43 immobilienobjekte total found
Reihenhaus 3 zimmer in Los Alcazares, Spanien
Reihenhaus 3 zimmer
Los Alcazares, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 99 m²
Die Wohnanlage befindet sich im Gebiet Serena Golf in Los Alcázares, im bewohnten und ruhige…
$531,687
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Reihenhaus 3 zimmer in Los Alcazares, Spanien
Reihenhaus 3 zimmer
Los Alcazares, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 99 m²
Diese Wohnanlage befindet sich in der Region Serena Golf von Los Alcazares, im bewohnten und…
$549,025
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Reihenhaus 3 zimmer in Los Alcazares, Spanien
Reihenhaus 3 zimmer
Los Alcazares, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 99 m²
Diese Wohnanlage befindet sich in der Region Serena Golf von Los Alcazares, in der bewohnten…
$537,467
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TekceTekce
Reihenhaus 3 zimmer in Los Alcazares, Spanien
Reihenhaus 3 zimmer
Los Alcazares, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 99 m²
Die Wohnanlage befindet sich in der Region Serena Golf in Los Alcazares, in der bewohnten un…
$537,467
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Reihenhaus in Los Alcazares, Spanien
Reihenhaus
Los Alcazares, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 80 m²
Stadthaus mit 3 Schlafzimmern, Meerblick und Garage. Spektakuläres Stadthaus nur wenige Mete…
$367,389
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Reihenhaus in Los Alcazares, Spanien
Reihenhaus
Los Alcazares, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 137 m²
Eine Wohnanlage mit Quad-Häusern, gelegen in der Umgebung von Serena Golf in Los Alcázares. …
$540,821
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Reihenhaus 3 zimmer in Los Alcazares, Spanien
Reihenhaus 3 zimmer
Los Alcazares, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 99 m²
Die Wohnanlage befindet sich in der Region Serena Golf in Los Alcazares - einer Wohn- und ru…
$913,115
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Reihenhaus 3 zimmer in Los Alcazares, Spanien
Reihenhaus 3 zimmer
Los Alcazares, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 224 m²
$832,206
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Reihenhaus 3 zimmer in Los Alcazares, Spanien
Reihenhaus 3 zimmer
Los Alcazares, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 99 m²
Diese Wohnanlage befindet sich in der Region Serena Golf, in Los Alcazares, einem ruhigen un…
$542,090
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Reihenhaus 3 zimmer in Los Alcazares, Spanien
Reihenhaus 3 zimmer
Los Alcazares, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 178 m²
Exklusive neue Unterkunft in Los Alcazares – modernes Design und maximalen Komfort an der Co…
$464,649
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Reihenhaus in Los Alcazares, Spanien
Reihenhaus
Los Alcazares, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 351 m²
Diese Wohnanlage befindet sich in der charmanten Stadt Los Alcázares und bietet ein einzigar…
$1,60M
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Reihenhaus 3 zimmer in Los Alcazares, Spanien
Reihenhaus 3 zimmer
Los Alcazares, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 99 m²
Diese Wohnanlage befindet sich in der Region Serena Golf von Los Alcazares, in der bewohnten…
$537,467
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Reihenhaus 3 zimmer in Los Alcazares, Spanien
Reihenhaus 3 zimmer
Los Alcazares, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 99 m²
Diese Wohnanlage befindet sich in der Region Serena Golf von Los Alcazares, in der bewohnten…
$537,467
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Reihenhaus 3 zimmer in Los Alcazares, Spanien
Reihenhaus 3 zimmer
Los Alcazares, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 120 m²
Entdecken Sie Ihre Traumvilla am Meer in dieser schönen Ecke des Mittelmeers! Tauchen Sie ei…
$1,61M
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Reihenhaus in Los Alcazares, Spanien
Reihenhaus
Los Alcazares, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 109 m²
NIEUWBOUW STADSWONINGEN IN LOS ALCAZARES Nieuwbouw villa's en townhouses in Serena Golf, Lo…
$601,819
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Reihenhaus 2 zimmer in Los Alcazares, Spanien
Reihenhaus 2 zimmer
Los Alcazares, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 85 m²
Dieses moderne Projekt kombiniert aktuelle architektonische Linien mit einer warmen mediterr…
$539,778
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Reihenhaus in Los Alcazares, Spanien
Reihenhaus
Los Alcazares, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 135 m²
Nieuwbouwwoningen aan de frontlinie van La Serena Golf in Los Alcázares Toplocatie …
$437,268
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Reihenhaus 5 zimmer in Los Alcazares, Spanien
Reihenhaus 5 zimmer
Los Alcazares, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 251 m²
Entdecken Sie die Villa Ihrer Träume am Meer in dieser schönen Ecke der Mittelmeerküste! Tau…
$2,18M
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Reihenhaus 3 zimmer in Los Alcazares, Spanien
Reihenhaus 3 zimmer
Los Alcazares, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 99 m²
Diese Wohnanlage befindet sich in der Region Serena Golf von Los Alcazares, in der bewohnten…
$537,467
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Reihenhaus 3 zimmer in Los Alcazares, Spanien
Reihenhaus 3 zimmer
Los Alcazares, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 99 m²
Diese Wohnanlage befindet sich in der Region Serena Golf von Los Alcazares, im bewohnten und…
$774,414
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Reihenhaus 3 zimmer in Los Alcazares, Spanien
Reihenhaus 3 zimmer
Los Alcazares, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Entdecken Sie Ihre Traumvilla am Meer in dieser schönen Ecke des Mittelmeers! Tauchen Sie ei…
$1,27M
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Reihenhaus in Los Alcazares, Spanien
Reihenhaus
Los Alcazares, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 192 m²
Das in der charmanten Stadt Los Alcázares gelegene Reihenhaus bietet die perfekte Kombinatio…
$449,723
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Reihenhaus in Los Alcazares, Spanien
Reihenhaus
Los Alcazares, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 109 m²
NIEUWBOUW STADSWONINGEN IN LOS ALCAZARES Nieuwbouw villa's en townhouses in Serena Golf…
$601,819
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Reihenhaus 3 zimmer in Los Alcazares, Spanien
Reihenhaus 3 zimmer
Los Alcazares, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 99 m²
Diese Wohnanlage befindet sich in der Region Serena Golf von Los Alcazares, einer ruhigen un…
$537,467
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Reihenhaus 3 zimmer in Los Alcazares, Spanien
Reihenhaus 3 zimmer
Los Alcazares, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 99 m²
Diese Wohnanlage befindet sich in der Region Serena Golf von Los Alcazares, in der bewohnten…
$537,467
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Reihenhaus 3 zimmer in Los Alcazares, Spanien
Reihenhaus 3 zimmer
Los Alcazares, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 99 m²
Diese Wohnanlage befindet sich in der Region Serena Golf von Los Alcazares, in der bewohnten…
$507,415
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Reihenhaus 3 zimmer in Los Alcazares, Spanien
Reihenhaus 3 zimmer
Los Alcazares, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 99 m²
Diese Wohnanlage befindet sich in der Region Serena Golf von Los Alcazares, im bewohnten und…
$537,467
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Reihenhaus 3 zimmer in Los Alcazares, Spanien
Reihenhaus 3 zimmer
Los Alcazares, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 110 m²
Die Wohnanlage befindet sich in der Region Serena Golf in Los Alcazares, in der bewohnten un…
$728,181
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Reihenhaus 3 zimmer in Los Alcazares, Spanien
Reihenhaus 3 zimmer
Los Alcazares, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 99 m²
Diese Wohnanlage befindet sich in der Region Serena Golf von Los Alcazares, einer ruhigen un…
$537,467
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Reihenhaus 3 zimmer in Los Alcazares, Spanien
Reihenhaus 3 zimmer
Los Alcazares, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 99 m²
Diese Wohnanlage befindet sich in der Region Serena Golf von Los Alcazares, im bewohnten und…
$525,908
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