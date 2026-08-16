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Stadthäuser in San Miguel de Salinas, Spanien

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10 immobilienobjekte total found
Reihenhaus 4 zimmer in San Miguel de Salinas, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
San Miguel de Salinas, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 126 m²
Im Herzen des renommierten San Miguel de Salinas gelegen, bietet dieses wunderschön renovier…
$230,013
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Reihenhaus 4 zimmer in San Miguel de Salinas, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
San Miguel de Salinas, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 92 m²
Dieses charmante Haus befindet sich in einer sehr ruhigen Gegend, nur wenige Schritte von Sc…
$226,539
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Reihenhaus in San Miguel de Salinas, Spanien
Reihenhaus
San Miguel de Salinas, Spanien
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 400 m²
Großes Haus mit 7 Schlafzimmern in San Miguel . Geräumiges Eck-Doppelhaus von 400 m2 mit 7 S…
$406,802
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Reihenhaus 3 zimmer in San Miguel de Salinas, Spanien
Reihenhaus 3 zimmer
San Miguel de Salinas, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 150 m²
Das elegante, komplett renovierte Stadthaus bietet 3 geräumige Schlafzimmer und 3 moderne Ba…
$264,688
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Reihenhaus 4 zimmer in San Miguel de Salinas, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
San Miguel de Salinas, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 144 m²
Etagenzahl 2
Wir präsentieren ein geräumiges Stadthaus in der Stadt San Miguel de Salinas. San Miguel de …
$334,038
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Reihenhaus 3 zimmer in San Miguel de Salinas, Spanien
Reihenhaus 3 zimmer
San Miguel de Salinas, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 130 m²
Etagenzahl 2
Schönes renoviertes Stadthaus auf einer schönen Urbanisation direkt vor San Miguel de Salina…
$264,688
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TekceTekce
Reihenhaus 4 zimmer in San Miguel de Salinas, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
San Miguel de Salinas, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 81 m²
Etagenzahl 2
Wir präsentieren ein zweistöckiges Stadthaus in der Stadt San Miguel de Salinas in der gesch…
$206,896
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Reihenhaus in San Miguel de Salinas, Spanien
Reihenhaus
San Miguel de Salinas, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 121 m²
Wenn Sie eine Immobilie in Spanien in ruhiger Lage zwischen Orangenhainen und ca. 10 Minuten…
$149,651
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Reihenhaus in San Miguel de Salinas, Spanien
Reihenhaus
San Miguel de Salinas, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 139 m²
SCHLÜSSELFERTIGE HÄUSER IN RUHIGER LÄNDLICHER UMGEBUNG !!!. . Häuser mit 2 und 3 Schlafzimme…
$143,192
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Reihenhaus in San Miguel de Salinas, Spanien
Reihenhaus
San Miguel de Salinas, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 105 m²
SCHLÜSSELFERTIGE HALBSTADTHÄUSER IN RUHIGER LÄNDLICHER UMGEBUNG !!!. . Häuser mit 2 und 3 Sc…
$149,651
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