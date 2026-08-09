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Stadthäuser in Pilar de la Horadada, Spanien

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89 immobilienobjekte total found
Reihenhaus 4 zimmer in Pilar de la Horadada, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
Pilar de la Horadada, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 114 m²
Moderne Stadthäuser und Duplexs neuer Bau befinden sich in der ruhigen Gegend von Pilar de l…
$420,843
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Reihenhaus 4 zimmer in Pilar de la Horadada, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
Pilar de la Horadada, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 122 m²
Etagenzahl 3
Evo Villas ist eine moderne Wohnanlage in Pilar de la Horadada (Alicante), nur wenige Minute…
$438,023
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Reihenhaus in Pilar de la Horadada, Spanien
Reihenhaus
Pilar de la Horadada, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 96 m²
Gelegen in het charmante Torre de la Horadada, presenteert dit exclusieve vastgoedaanbod twe…
$567,343
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TekceTekce
Reihenhaus in Pilar de la Horadada, Spanien
Reihenhaus
Pilar de la Horadada, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 91 m²
Neubau-Reihenhäuser und Eckreihenhäuser in Pilar de la Horadada Modernes Wohnen im Herzen d…
$366,134
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Reihenhaus in Pilar de la Horadada, Spanien
Reihenhaus
Pilar de la Horadada, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 91 m²
Neubau-Reihenhäuser und Eckreihenhäuser in Pilar de la Horadada Modernes Wohnen im Herz…
$365,324
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Reihenhaus 4 zimmer in Pilar de la Horadada, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
Pilar de la Horadada, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 187 m²
Modernes Reihenhaus mit privatem Pool, Dachterrasse und Meerblick direkt am Strand Liefer…
$445,193
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Reihenhaus in Urbanizacion Mil Palmeras, Spanien
Reihenhaus
Urbanizacion Mil Palmeras, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 182 m²
Uw oase aan zee! Zo goed als nieuwe triplex met grote privétuin in Riomar XIII (Mil Palmeras…
$359,531
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Reihenhaus in Pilar de la Horadada, Spanien
Reihenhaus
Pilar de la Horadada, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 99 m²
Gelegen in de exclusieve omgeving van Torre de la Horadada, biedt dit wooncomplex een unieke…
$530,327
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Reihenhaus in Pilar de la Horadada, Spanien
Reihenhaus
Pilar de la Horadada, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 82 m²
NEU GEBAUTE STADTHÄUSER IN PILAR DE LA HORADADA New Build Stadthäuser in Pilar de la Horada…
$484,983
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Reihenhaus in Pilar de la Horadada, Spanien
Reihenhaus
Pilar de la Horadada, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 107 m²
Gelegen in het charmante stadje Pilar de la Horadada, biedt dit wooncomplex een verscheidenh…
$409,248
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Reihenhaus 3 zimmer in Pilar de la Horadada, Spanien
Reihenhaus 3 zimmer
Pilar de la Horadada, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 116 m²
Nur wenige Minuten von der Stadt Alicante, in Pilar de la Horadada, gibt es zwei moderne Sta…
$483,531
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Reihenhaus 5 zimmer in Pilar de la Horadada, Spanien
Reihenhaus 5 zimmer
Pilar de la Horadada, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 222 m²
Etagenzahl 1
Traumhaftes Reihenhaus mit großer Dachterrasse, Garten und privatem Pool in Strandnähe Be…
$474,350
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Reihenhaus 4 zimmer in Pilar de la Horadada, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
Pilar de la Horadada, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 115 m²
Etagenzahl 2
Auf Verkauf zweistöckiges Stadthaus in der Stadt Pilar de la Horadada. Der Bungalow befindet…
$420,957
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Reihenhaus 4 zimmer in Pilar de la Horadada, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
Pilar de la Horadada, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 104 m²
Etagenzahl 2
Wir präsentieren ein Stadthaus in zwei Ebenen in der Gegend von Pilar de la Horadada. Pilar …
$318,448
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Reihenhaus 4 zimmer in Pilar de la Horadada, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
Pilar de la Horadada, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 128 m²
Etagenzahl 3
Evo Villas ist eine moderne Wohnanlage in Pilar de la Horadada (Alicante), nur wenige Minute…
$450,538
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Reihenhaus 3 zimmer in Pilar de la Horadada, Spanien
Reihenhaus 3 zimmer
Pilar de la Horadada, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 131 m²
Exklusive Wohnanlage Neubau in der Stadt Pilar de la Oradala, an der schönen Costa Blanca. D…
$352,580
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Reihenhaus 3 zimmer in Pilar de la Horadada, Spanien
Reihenhaus 3 zimmer
Pilar de la Horadada, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 81 m²
Exklusive neue Wohnanlage in Pilar de la Horadada an der schönen Costa Blanca. Nur 2 km vom …
$346,891
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Reihenhaus 4 zimmer in Pilar de la Horadada, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
Pilar de la Horadada, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 143 m²
Charmantes, voll möbliertes, schlüsselfertiges Stadthaus mit großer Terrasse, Außenküche und…
$344,316
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Reihenhaus 3 zimmer in Pilar de la Horadada, Spanien
Reihenhaus 3 zimmer
Pilar de la Horadada, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 81 m²
Exklusive Wohnanlage Neubau in Pilar de la Horadada, an der schönen Costa Blanca. Diese Anla…
$358,268
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Reihenhaus in Pilar de la Horadada, Spanien
Reihenhaus
Pilar de la Horadada, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 137 m²
Gelegen in het charmante stadje Pilar de la Horadada, biedt dit wooncomplex een exclusieve s…
$403,598
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Reihenhaus in Pilar de la Horadada, Spanien
Reihenhaus
Pilar de la Horadada, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 69 m²
NEU GEBAUTE STADTHÄUSER IN PILAR DE LA HORADADA New Build Stadthäuser in Pilar de la Horada…
$409,022
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Reihenhaus 2 zimmer in Pilar de la Horadada, Spanien
Reihenhaus 2 zimmer
Pilar de la Horadada, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 151 m²
In der schönen Gegend von Alicante, nämlich in Pilar de la Ordada, werden beeindruckende Neu…
$359,406
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Reihenhaus in Pilar de la Horadada, Spanien
Reihenhaus
Pilar de la Horadada, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 99 m²
Nieuwbouwwoningen op slechts 200 meter van het strand van Las Higuericas Moderne woningen i…
$529,954
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Reihenhaus in Pilar de la Horadada, Spanien
Reihenhaus
Pilar de la Horadada, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 69 m²
NEU GEBAUTE STADTHÄUSER IN PILAR DE LA HORADADA New Build Stadthäuser in Pilar de la Ho…
$406,918
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Reihenhaus in Pilar de la Horadada, Spanien
Reihenhaus
Pilar de la Horadada, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 163 m²
Diese Wohnanlage befindet sich in der charmanten Stadt Pilar de la Horadada und bietet eine …
$478,552
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Reihenhaus 3 zimmer in Pilar de la Horadada, Spanien
Reihenhaus 3 zimmer
Pilar de la Horadada, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 131 m²
Exklusive Wohnanlage von Neubauten in Pilar de la Horadada an der schönen Costa Blanca. Nur …
$352,580
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Reihenhaus 3 zimmer in Pilar de la Horadada, Spanien
Reihenhaus 3 zimmer
Pilar de la Horadada, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 126 m²
Dieses tadellose Anwesen bietet drei geräumige Schlafzimmer und zwei elegante, moderne Badez…
$301,496
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Reihenhaus 3 zimmer in Pilar de la Horadada, Spanien
Reihenhaus 3 zimmer
Pilar de la Horadada, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 85 m²
Etagenzahl 2
Wir präsentieren ein Stadthaus in zwei Ebenen in der Gegend von Pilar de la Horadada. Das Ha…
$294,670
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Reihenhaus in Pilar de la Horadada, Spanien
Reihenhaus
Pilar de la Horadada, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 121 m²
Gelegen in de charmante omgeving van Pilar de la Horadada, bieden deze rijwoningen een perfe…
$443,958
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Reihenhaus in Pilar de la Horadada, Spanien
Reihenhaus
Pilar de la Horadada, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 92 m²
Diese Wohnanlage befindet sich in der charmanten Stadt Pilar de la Horadada und bietet eine …
$351,707
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