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Stadthäuser in el Campello, Spanien

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12 immobilienobjekte total found
Reihenhaus in el Campello, Spanien
Reihenhaus
el Campello, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 293 m²
In der privilegierten Gegend von El Campello bietet diese exklusive Sammlung von 14 Stadthäu…
$619,234
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Reihenhaus in el Campello, Spanien
Reihenhaus
el Campello, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 118 m²
Exklusive Strandvillen in El Campello an der Costa Blanca Entdecken Sie eine einzigartige N…
$610,921
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Reihenhaus 2 zimmer in el Campello, Spanien
Reihenhaus 2 zimmer
el Campello, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 116 m²
Elysium ist ein neuer luxuriöser Wohnkomplex an der Mittelmeerküste in der Gegend von Cala d…
$624,155
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Reihenhaus 3 zimmer in el Campello, Spanien
Reihenhaus 3 zimmer
el Campello, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 140 m²
Elysium ist ein neuer luxuriöser Wohnkomplex an der Mittelmeerküste in der Gegend von Cala d…
$785,973
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Reihenhaus in el Campello, Spanien
Reihenhaus
el Campello, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 118 m²
Exklusive Strandvillen in El Campello an der Costa Blanca Entdecken Sie eine einzig…
$614,140
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Reihenhaus 2 zimmer in el Campello, Spanien
Reihenhaus 2 zimmer
el Campello, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 113 m²
Elysium ist ein neuer luxuriöser Wohnkomplex an der Mittelmeerküste in der Gegend von Cala d…
$624,155
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Reihenhaus in el Campello, Spanien
Reihenhaus
el Campello, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 200 m²
In der privilegierten Gegend von El Campello bietet diese exklusive Sammlung von 14 Stadthäu…
$623,847
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Reihenhaus 2 zimmer in el Campello, Spanien
Reihenhaus 2 zimmer
el Campello, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 132 m²
Elysium ist ein neuer luxuriöser Wohnkomplex an der Mittelmeerküste in der Gegend von Cala d…
$658,830
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Reihenhaus 4 zimmer in el Campello, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
el Campello, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 200 m²
Wir präsentieren ein neues modernes Stadthaus auf der ersten Linie des Meeres in den Vororte…
$625,311
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Reihenhaus in el Campello, Spanien
Reihenhaus
el Campello, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 293 m²
In der charmanten Stadt El Campello gelegen, bietet diese exklusive Sammlung von vier Doppel…
$771,448
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Reihenhaus in el Campello, Spanien
Reihenhaus
el Campello, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 450 m²
Bau von 10 Doppelhäusern am Strand von Muchavista Seine exklusive Lage an der ersten Linie …
$2,42M
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Reihenhaus in el Campello, Spanien
Reihenhaus
el Campello, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 110 m²
This spacious Townhouse is located in a very quiet urbanization in Campello, Venta Lanuza, c…
$259,190
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