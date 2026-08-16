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Stadthäuser in Rojales, Spanien

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20 immobilienobjekte total found
Reihenhaus 4 zimmer in Rojales, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
Rojales, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 134 m²
Etagenzahl 2
Wir präsentieren ein neues zweistöckiges Stadthaus mit einer Fläche von 134,20 m2 vom Entwic…
$473,780
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Reihenhaus 4 zimmer in Rojales, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
Rojales, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 110 m²
Etagenzahl 2
Wir präsentieren Ihnen ein neues zweistöckiges Stadthaus mit einer Fläche von 110,35 m2 vom …
$461,801
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Reihenhaus in Rojales, Spanien
Reihenhaus
Rojales, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 113 m²
Gelegen in het charmante stadje Rojales, biedt dit exclusieve wooncomplex 14 woningen die on…
$457,680
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Reihenhaus 3 zimmer in Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
Reihenhaus 3 zimmer
Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 104 m²
Ein schönes Haus mit 2 Etagen und einem Solarium befindet sich auf einem Grundstück mit eine…
$334,038
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Reihenhaus 4 zimmer in Rojales, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
Rojales, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 164 m²
Etagenzahl 2
Schlüsselfertiges und möbliertes großes Stadthaus mit privatem Pool, Garten und Dachterrasse…
$410,318
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Immobilienagentur
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Reihenhaus 4 zimmer in Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 105 m²
Etagenzahl 2
Drei-Zimmer-Stadthaus zum Verkauf in Ciudad Quesada. Zweistöckiges Einfamilienhaus, Duplex-T…
$392,986
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LDV InvestLDV Invest
Reihenhaus 4 zimmer in Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 83 m²
Das moderne Stadthaus Ciudad Quesada steht zum Verkauf. Die Baufläche beträgt 83 m2. Duplex …
$323,636
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Reihenhaus in Rojales, Spanien
Reihenhaus
Rojales, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 113 m²
NEU GEBAUTE STADTHÄUSER IN ROJALES Neubau einer modernen Wohnanlage mit Reihenhäusern u…
$454,050
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Reihenhaus 5 zimmer in Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
Reihenhaus 5 zimmer
Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 246 m²
Villa in Ciudad Quesada befindet sich auf einem großen privaten Grundstück von 921 m2, das s…
$837,986
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Reihenhaus 3 zimmer in Formentera del Segura, Spanien
Reihenhaus 3 zimmer
Formentera del Segura, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 92 m²
Neue Häuser in Rojales – modernes Design und mediterranen Komfort. Entdecken Sie eine neue L…
$413,676
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Reihenhaus 3 zimmer in Formentera del Segura, Spanien
Reihenhaus 3 zimmer
Formentera del Segura, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 92 m²
Neue Häuser in Rojales – modernes Design und Komfort im mediterranen Stil. Entdecken Sie ein…
$444,884
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Reihenhaus 2 zimmer in Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
Reihenhaus 2 zimmer
Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 90 m²
Wir bieten ein modernes Stadthaus in Rojales, einer der begehrtesten Wohngegenden in der Näh…
$218,454
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Reihenhaus 4 zimmer in Rojales, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
Rojales, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 167 m²
Etagenzahl 2
Wir präsentieren ein neues zweistöckiges Stadthaus mit einer Fläche von 167 m2 vom Entwickle…
$411,364
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Reihenhaus 4 zimmer in Rojales, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
Rojales, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 163 m²
Etagenzahl 1
Bezugsfertiges, modernes Reihenhaus mit großem Haus, privatem Pool, Garten und Dachterrasse …
$366,439
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Reihenhaus 4 zimmer in Rojales, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
Rojales, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 110 m²
Etagenzahl 2
Stilvolle Stadthäuser mit 3 Schlafzimmern und privaten Pools in Rojales Alicante Diese moder…
$444,124
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Reihenhaus 4 zimmer in Rojales, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
Rojales, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 157 m²
Moderne Stadthäuser im Ibiza-Stil mit 3 Schlafzimmern in Rojales Diese Stadthäuser befinden …
$455,237
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Reihenhaus in Rojales, Spanien
Reihenhaus
Rojales, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 113 m²
NEU GEBAUTE STADTHÄUSER IN ROJALES Neubau einer modernen Wohnanlage mit Reihenhäusern und D…
$454,050
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Reihenhaus 3 zimmer in Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
Reihenhaus 3 zimmer
Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 104 m²
Entdecken Sie diesen herrlichen Bungalow in zwei Ebenen mit einem Solarium, auf einem privat…
$334,038
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Reihenhaus in Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
Reihenhaus
Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 170 m²
BRANDNEUE VILLEN IN CIUDAD QUESADA !!! Neue Wohnanlage bestehend aus 36 Doppelhaushälften u…
$382,096
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Reihenhaus in Rojales, Spanien
Reihenhaus
Rojales, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 110 m²
$273,361
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