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Stadthäuser in Estepona, Spanien

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38 immobilienobjekte total found
Reihenhaus 4 zimmer in Estepona, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
Estepona, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 197 m²
Wunderschönes, modernes Stadthaus mit großem Garten und privater Dachterrasse mit großartige…
$892,416
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Reihenhaus 4 zimmer in Estepona, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
Estepona, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 195 m²
Erstaunliches Stadthaus mit voll ausgestatteter Küche, privater Dachterrasse und Panoramabli…
$688,046
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Reihenhaus in Bel Air, Spanien
Reihenhaus
Bel Air, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 209 m²
Neue moderne Stadthäuser mit Meerblick auf der New Golden Mile, Estepona. Der Komplex besteh…
$451,983
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Reihenhaus 4 zimmer in Estepona, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
Estepona, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 186 m²
Fantastisches Eck-Stadthaus mit voll ausgestatteter Küche, großen Terrassen, privater Garage…
$682,369
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Reihenhaus 4 zimmer in Estepona, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
Estepona, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 206 m²
Etagenzahl 3
Luxuriöse Stadthäuser mit privaten Pools in einer exklusiven Lage von Estepona Dieses neue P…
$1,20M
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Reihenhaus 4 zimmer in Estepona, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
Estepona, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 172 m²
Stockwerk 2/2
Fantastisches Duplex-Penthouse mit großer Dachterrasse, herrlichem Meerblick und Zugang zu G…
$581,912
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Reihenhaus in Estepona, Spanien
Reihenhaus
Estepona, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 364 m²
Wachen Sie auf ununterbrochene mediterrane Aussichten am Strand Estepona, wo Privatsphäre, A…
$4,01M
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Reihenhaus 5 zimmer in Estepona, Spanien
Reihenhaus 5 zimmer
Estepona, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 159 m²
Etagenzahl 2
Mediterrane Häuser mit Gemeinschaftspool in Estepona, Spanien Zwischen dem Mittelmeer und de…
$855,825
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Reihenhaus 4 zimmer in Estepona, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
Estepona, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 147 m²
Bezugsfertige Stadthäuser in Estepona an der Costa del Sol mit exklusiven Pools, Spa, Fitnes…
$553,799
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Reihenhaus 4 zimmer in Estepona, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
Estepona, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 364 m²
Reihenhaus mit direktem Zugang zum Meer in Estepona Estepona ist eine der begehrtesten Küste…
$4,06M
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Reihenhaus in Estepona, Spanien
Reihenhaus
Estepona, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 320 m²
! NEU AUF DER MARKT!!! Schönes Viergeschoss-Stadthaus, mit drei großen Zimmern, in der La Re…
$765,237
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Reihenhaus 4 zimmer in Estepona, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
Estepona, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Elegant positionierte Elite Luxus renoviertes Stadthaus Unbefleckt präsentiert, gelegen Firs…
$864,791
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Reihenhaus 3 zimmer in Estepona, Spanien
Reihenhaus 3 zimmer
Estepona, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Das 2-Zimmer-Stadthaus befindet sich in der gesuchten Strandentwicklung von Bahía Azul in Es…
$574,593
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Reihenhaus in Bel Air, Spanien
Reihenhaus
Bel Air, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 136 m²
The 3-bedroom townhouse includes a veranda and a solarium with a gazebo, a private garden an…
$370,891
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Reihenhaus in Estepona, Spanien
Reihenhaus
Estepona, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 120 m²
Estepona, Málaga~750 m vom Rada-Strand entfernt Duplex-/Reihenhaus von 120 m², verfügt über …
$406,679
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Reihenhaus 4 zimmer in Bel Air, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
Bel Air, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Eingebettet in die prestigeträchtige Urbanisierung von Villas de los Jaralillos in El Paraís…
$893,811
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Reihenhaus 3 zimmer in Estepona, Spanien
Reihenhaus 3 zimmer
Estepona, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Charmantes Stadthaus mit Meerblick und Bergblick in der Nähe von Atalaya Golf! Dieses einzi…
$393,509
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Reihenhaus in Bel Air, Spanien
Reihenhaus
Bel Air, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 157 m²
Townhouses with 2 and 3 bedrooms in Cancelada (Estepona) with a stunning solarium on the roo…
$414,812
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Reihenhaus in Estepona, Spanien
Reihenhaus
Estepona, Spanien
Fläche 202 m²
New Development: Prices from € 370,000 to € 476,000. [Beds: 3 - 3] [Baths: 2 - 3] [Built siz…
$366,595
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Reihenhaus 4 zimmer in Bel Air, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
Bel Air, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Erstaunliche Reformmöglichkeit, ein Dreizimmer, geräumiges Stadthaus am Strand, in der ruhig…
$532,804
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Reihenhaus in Bel Air, Spanien
Reihenhaus
Bel Air, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 300 m²
Stadthaus mit Meerblick, in der Costalita, 100 Meter vom Strand entfernt. Das Haus hat eine …
$649,508
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Reihenhaus in Estepona, Spanien
Reihenhaus
Estepona, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Frontline Estepona 50 hochmoderne Stadthäuser mit 2, 3, 4 oder 5 Schlafzimmern, Größen von 3…
$2,50M
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Reihenhaus in Bel Air, Spanien
Reihenhaus
Bel Air, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 171 m²
Neue moderne Stadthäuser in der Region Canselada auf der New Golden Mile. Der Komplex besteh…
$395,050
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Reihenhaus 5 zimmer in Estepona, Spanien
Reihenhaus 5 zimmer
Estepona, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Hier ist eine Gelegenheit, eines der besten Stadthäuser im neuen Gebäudeprojekt „Die Insel“ …
$2,66M
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Reihenhaus in Estepona, Spanien
Reihenhaus
Estepona, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
VERKAUF 3 Schlafzimmer Stadthaus im Frontline Strand Estepona Komplex von 50 Immobilien mit …
$2,50M
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Reihenhaus 4 zimmer in Bel Air, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
Bel Air, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Elegantes 3-Schlafzimmer-Stadthaus mit privatem Garten in Gated Community – Schritte vom Mee…
$695,315
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Reihenhaus 4 zimmer in Bel Air, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
Bel Air, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Steigen Sie in Ihr Küstenheiligtum im Herzen von El Saladillo, wo Luxusleben den entspannten…
$1,45M
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Reihenhaus 4 zimmer in Bel Air, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
Bel Air, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 5
Schönes, nach Süden ausgerichtetes Stadthaus in einem exklusiven Wohnkomplex mit 24-Stunden-…
$1,27M
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Reihenhaus in Estepona, Spanien
Reihenhaus
Estepona, Spanien
Fläche 137 m²
New Development: Prices from € 340,000 to € 340,000. [Beds: 4 - 4] [Baths: 4 - 4] [Built siz…
$336,871
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Reihenhaus 4 zimmer in Estepona, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
Estepona, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Willkommen zum luxuriösen Wohnen in diesem exquisiten 3-Schlafzimmer, 2-Badezimmer-Stadthaus…
$713,888
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