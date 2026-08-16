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Stadthäuser in La Nucia, Spanien

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21 immobilienobjekt total found
Reihenhaus 4 zimmer in La Nucia, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
La Nucia, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 530 m²
Diese exklusive Wohnanlage befindet sich in La Nucia, auf einem hohen Platz und bietet einen…
$1,03M
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Reihenhaus in La Nucia, Spanien
Reihenhaus
La Nucia, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 169 m²
NEU GEBAUTE WOHNANLAGE IN LA NUCIA Neubau-Wohnanlage mit freistehenden Villen und Doppelhau…
$531,956
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Reihenhaus in La Nucia, Spanien
Reihenhaus
La Nucia, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 156 m²
Gelegen in het charmante La Nucia, biedt deze exclusieve collectie van 28 woningen een uniek…
$620,387
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DD CO DEDD CO DE
Reihenhaus in La Nucia, Spanien
Reihenhaus
La Nucia, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 169 m²
In der charmanten Stadt La Nucia gelegen, bietet diese exklusive Sammlung von 28 Häusern ein…
$536,208
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Reihenhaus 4 zimmer in La Nucia, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
La Nucia, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 168 m²
La Nucia (Alicante) bietet eine neue Gelegenheit, eine exklusive Ecke des Mittelmeers mit at…
$518,973
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Reihenhaus 3 zimmer in La Nucia, Spanien
Reihenhaus 3 zimmer
La Nucia, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 299 m²
Entdecken Sie die Harmonie, das Licht und den Komfort von AMIRAL, einer Wohnanlage mit 24 un…
$884,303
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LDV InvestLDV Invest
Reihenhaus 5 zimmer in La Nucia, Spanien
Reihenhaus 5 zimmer
La Nucia, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 172 m²
Etagenzahl 2
Wir präsentieren ein Stadthaus von zwei Etagen in einem neuen Wohnkomplex mit schickem Blick…
$528,220
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Reihenhaus 3 zimmer in La Nucia, Spanien
Reihenhaus 3 zimmer
La Nucia, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 298 m²
Entdecken Sie die Harmonie, das Licht und das Wohlbefinden von AMIRAL – eine Wohnanlage mit …
$882,761
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Reihenhaus 5 zimmer in La Nucia, Spanien
Reihenhaus 5 zimmer
La Nucia, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 133 m²
Moderne, geräumige Stadthäuser mit 3 oder 4 Schlafzimmern und Gemeinschaftspool in La Nucia …
$535,958
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Reihenhaus 4 zimmer in La Nucia, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
La Nucia, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 530 m²
Entdecken Sie die Harmonie, das Licht und das Wohlbefinden von AMIRAL, einer familiengeführt…
$1,03M
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Reihenhaus in La Nucia, Spanien
Reihenhaus
La Nucia, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 169 m²
NEU GEBAUTE WOHNANLAGE IN LA NUCIA Neubau-Wohnanlage mit freistehenden Villen und Doppe…
$531,956
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Reihenhaus 3 zimmer in La Nucia, Spanien
Reihenhaus 3 zimmer
La Nucia, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 186 m²
14 Wohnungen Neubau mit Garten, Schwimmbad und private Garage. Die perfekte Kombination aus …
$686,570
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Reihenhaus 4 zimmer in La Nucia, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
La Nucia, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 169 m²
La Nucia, Alicante bietet eine neue Gelegenheit, eine exklusive Ecke des Mittelmeers mit her…
$537,467
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Reihenhaus 5 zimmer in La Nucia, Spanien
Reihenhaus 5 zimmer
La Nucia, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 311 m²
Etagenzahl 2
Hübsches Eck-Stadthaus mit großem Garten, Gemeinschaftspool, Paddle-Tennisplatz und herrlich…
$493,537
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Reihenhaus 4 zimmer in La Nucia, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
La Nucia, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 172 m²
In La Nucia, Alicante, gibt es eine neue Möglichkeit, eine exklusive Ecke des Mittelmeers mi…
$493,545
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Reihenhaus 3 zimmer in La Nucia, Spanien
Reihenhaus 3 zimmer
La Nucia, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 219 m²
Entdecken Sie die Harmonie, das Licht und das Wohlbefinden von AMIRAL, einer Wohnanlage mit …
$917,118
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Reihenhaus in La Nucia, Spanien
Reihenhaus
La Nucia, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 162 m²
Eine moderne Design- und Baudörfchen-Entwicklung, wo Sie das Klima genießen können, mit exze…
$443,067
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Reihenhaus in La Nucia, Spanien
Reihenhaus
La Nucia, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 156 m²
Gelegen in het charmante stadje La Nucia, biedt deze exclusieve collectie van 28 woningen ee…
$629,613
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Reihenhaus 3 zimmer in La Nucia, Spanien
Reihenhaus 3 zimmer
La Nucia, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 403 m²
Entdecken Sie die Harmonie, das Licht und das Wohlbefinden von AMIRAL, einer Wohnanlage mit …
$900,532
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Reihenhaus in La Nucia, Spanien
Reihenhaus
La Nucia, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
The paired located in the small town of La Nucia. Located in a quiet urbanization, where the…
$233,221
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Reihenhaus in La Nucia, Spanien
Reihenhaus
La Nucia, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 100 m²
The house has access from the closed complex, and from the street you can access the garage …
$290,713
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