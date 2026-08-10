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Stadthäuser in la Marina Alta, Spanien

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Calp
3
Denia
13
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Reihenhaus 3 zimmer in el Verger, Spanien
Reihenhaus 3 zimmer
el Verger, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 118 m²
In Alicante, in der Gegend von El Verger gelegen, ist dieses neue Bauprojekt ein innovatives…
$583,700
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Reihenhaus 2 zimmer in el Verger, Spanien
Reihenhaus 2 zimmer
el Verger, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 62 m²
Entdecken Sie eine exklusive Neubauwohnanlage in El Verger, bestehend aus 26 Stadthäusern un…
$310,922
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Reihenhaus 3 zimmer in Denia, Spanien
Reihenhaus 3 zimmer
Denia, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 197 m²
Genießen Sie das Leben ein paar Schritte vom Mittelmeer in einem einzigartigen Komplex von H…
$456,558
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Reihenhaus 2 zimmer in el Verger, Spanien
Reihenhaus 2 zimmer
el Verger, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 91 m²
In Alicante, in El Verger, präsentiert dieses neue Gebäudeprojekt ein innovatives Konzept de…
$426,506
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Reihenhaus 2 zimmer in el Verger, Spanien
Reihenhaus 2 zimmer
el Verger, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 91 m²
In Alicante, El Verger, bietet dieses neue Wohnprojekt ein innovatives Konzept des Wohnens a…
$398,766
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Reihenhaus in el Verger, Spanien
Reihenhaus
el Verger, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 115 m²
NIEUWBOUW WONINGEN IN EL VERGEL Nieuwbouw wooncomplex met 65 moderne appartementen met 2 sl…
$583,654
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Reihenhaus 3 zimmer in Denia, Spanien
Reihenhaus 3 zimmer
Denia, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 202 m²
Genießen Sie das Leben ein paar Schritte vom Mittelmeer in einem einzigartigen Komplex von H…
$456,558
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Reihenhaus 3 zimmer in Denia, Spanien
Reihenhaus 3 zimmer
Denia, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 90 m²
Zeitgenössische umweltfreundliche Villen mit 2 und 3 Schlafzimmern in Strandnähe in Denia Al…
$429,228
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Reihenhaus 3 zimmer in Denia, Spanien
Reihenhaus 3 zimmer
Denia, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 197 m²
Genießen Sie das Leben ein paar Schritte vom Mittelmeer in einem einzigartigen Angebot von H…
$456,558
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Reihenhaus in el Verger, Spanien
Reihenhaus
el Verger, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 57 m²
Nieuwbouwwoningen: rijtjeshuizen en halfvrijstaande villa’s in El Verger, vlak bij het stran…
$284,095
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Reihenhaus 2 zimmer in el Verger, Spanien
Reihenhaus 2 zimmer
el Verger, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 90 m²
In Alicante, in der Stadt El Verger, bietet diese neue Wohnanlage ein innovatives Konzept de…
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Reihenhaus 3 zimmer in Denia, Spanien
Reihenhaus 3 zimmer
Denia, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 201 m²
Leben Sie Ihren Traum nur 250 Meter vom Mittelmeer entfernt! Entdecken Sie einen exklusiven …
$456,558
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Reihenhaus 4 zimmer in Denia, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
Denia, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 207 m²
Genießen Sie das Leben ein paar Schritte vom Mittelmeer in einem einzigartigen Komplex von H…
$549,025
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Reihenhaus 3 zimmer in el Verger, Spanien
Reihenhaus 3 zimmer
el Verger, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 113 m²
In Alicante, in der Stadt El Verger, bietet dieses neue Projekt ein innovatives Konzept der …
$516,661
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Reihenhaus 4 zimmer in el Verger, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
el Verger, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 113 m²
Etagenzahl 2
Stadthaus im modernen Stil in einem einzigartigen gated Komplex von einem Entwickler in Déni…
$501,636
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Reihenhaus 3 zimmer in Denia, Spanien
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Denia, Spanien
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Leben Sie nur 250 Meter vom Mittelmeer entfernt! Entdecken Sie einen exklusiven Komplex von …
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Reihenhaus 4 zimmer in Calp, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
Calp, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 188 m²
Etagenzahl 3
Exquisites Stadthaus mit privater Dachterrasse, Garage, Gemeinschaftspool und Sportplatz in …
$826,415
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Reihenhaus in el Verger, Spanien
Reihenhaus
el Verger, Spanien
Schlafräume 3
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NIEUWBOUW WONINGEN IN EL VERGEL Nieuwbouw wooncomplex met 65 moderne appartementen met …
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$427,628
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Reihenhaus 3 zimmer in Denia, Spanien
Reihenhaus 3 zimmer
Denia, Spanien
Zimmer 3
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Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 93 m²
Etagenzahl 2
Wir präsentieren ein Stadthaus in einem modernen Stil, in einem einzigartigen geschlossenen …
$450,778
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Reihenhaus 3 zimmer in Calp, Spanien
Reihenhaus 3 zimmer
Calp, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 246 m²
Dieses exklusive neue Projekt ist eine Sammlung von 17 Stadthäusern und Duplexs. Mit herrlic…
$872,661
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Reihenhaus in el Verger, Spanien
Reihenhaus
el Verger, Spanien
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Reihenhaus 3 zimmer
Denia, Spanien
Zimmer 3
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Fläche 112 m²
Entdecken Sie ein einzigartiges Projekt an der Costa Blanca, wo Luxus mit Ruhe im Herzen der…
$569,830
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el Verger, Spanien
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el Verger, Spanien
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Reihenhaus 3 zimmer in el Verger, Spanien
Reihenhaus 3 zimmer
el Verger, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 115 m²
In Alicante, El Verger, bietet dieses neue Entwicklungsprojekt ein innovatives Konzept des L…
$518,973
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Immobilienangaben in la Marina Alta, Spanien

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