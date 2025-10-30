Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. Pera Pedi
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung

Wohnungen in Pera Pedi, Zypern

9 immobilienobjekte total found
Wohnung in Pera Pedi, Zypern
Wohnung
Pera Pedi, Zypern
Residential land of 6100 sqm located in Pera Pedi is available now. The land is in H6 zon…
$325,139
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Pera Pedi, Zypern
Wohnung
Pera Pedi, Zypern
Available land in Pera Pedi, Limassol.It has an area of 3,316sqm and benefits from c. 10m ro…
$137,023
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Pera Pedi, Zypern
Wohnung
Pera Pedi, Zypern
The property is an agricultural land located in Pera Pedi village of Limassol. The land …
$63,867
Eine Anfrage stellen
Monte OnlineMonte Online
Wohnung in Pera Pedi, Zypern
Wohnung
Pera Pedi, Zypern
Residential Land of 7070 sqm located in Pera Pedi village is available now. The land is in …
$342,557
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Pera Pedi, Zypern
Wohnung
Pera Pedi, Zypern
Available for sale is the 1/4 share of a residential land, with an area of 2,759sq.m. in Per…
$71,995
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Pera Pedi, Zypern
Wohnung
Pera Pedi, Zypern
Nice Residential plot located in Pera Pedi in Limassol, in H5 zone, 20% cover ratio, buildi…
$133,539
Eine Anfrage stellen
Estate Service 24Estate Service 24
Wohnung in Pera Pedi, Zypern
Wohnung
Pera Pedi, Zypern
Residential land of 11037sqm located in Pera Pedi village in Limassol. The land is in H6 zon…
$522,544
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Pera Pedi, Zypern
Wohnung
Pera Pedi, Zypern
The property consists of three residential fields in Pera Pedi. They are located 800m from t…
$325,139
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Pera Pedi, Zypern
Wohnung
Pera Pedi, Zypern
The property  is a land in Pera Pedi village in Limassol located in a quiet and beautiful ar…
$69,673
Eine Anfrage stellen
VernaVerna

Immobilienangaben in Pera Pedi, Zypern

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen