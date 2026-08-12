Leitfaden für den Kauf von Neubauten in Albanien
Häufig gestellte Fragen zu Neubauten in Albanien
Welche Dokumente sind für den Kauf einer Wohnung in einem Neubau in Albanien erforderlich?
Um eine Wohnung in Albanien von einem Bauträger zu kaufen, müssen Ausländer einen ausländischen Pass und eine Kopie des Passes vorlegen. Außerdem ist eine Bescheinigung über die Herkunft der Mittel erforderlich.
Ist es für Ausländer zugänglich, Immobilien in Albanien vom Bauträger zu kaufen?
Ja, ausländische Staatsangehörige können neue Wohnungen aller Art erwerben: Wohnungen, Appartements, Häuser. Die Anzahl der zu erwerbenden Objekte ist nicht begrenzt.
Wird für den Erwerb von Quadratmetern in Neubauten in Albanien eine Aufenthaltsgenehmigung erteilt?
Ein solches Geschäft dient als Grundlage für die Erteilung einer Aufenthaltsgenehmigung. Der genaue Betrag der Investition ist im albanischen Recht nicht festgelegt. Die Hauptsache ist, dass die erworbene Wohnfläche für jede Person, die in der Wohnung oder dem Haus leben wird, ausreichend ist.
In welchen Städten werden neue Gebäude in Albanien eher gekauft?
Neubauten in Tirana sind sehr gefragt. Die Hauptstadt des Landes lockt Käufer mit ihrer gut ausgebauten Infrastruktur und guten Beschäftigungsmöglichkeiten. Beste Gegenden für den Kauf von Neubauten in Albanien sind auch Ferienorte Saranda, Vlora, Durres. Hier werden aktiv Wohnungen und Häuser in Küstennähe gekauft.