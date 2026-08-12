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Neubauten in Albanien

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Wohngebäude Mali i Robit
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Wohngebäude Mali i Robit
Wohngebäude Mali i Robit
Wohngebäude Mali i Robit
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Wohngebäude Mali i Robit
Golem, Albanien
von
$115,279
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
1+1 Wohnung zum Verkauf in Golem , First FloorModerne 1+1 Wohnung zum Verkauf in einem der begehrtesten Bereiche von Golem, befindet sich im ersten Stock einer gut verwalteten Residenz. Ideal für Wohnen oder Investitionen am Meer.📐 Details zum Apartment:Nettofläche: 50.29 m2Gemeinsame Fläche…
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Wohngebäude MANHATTAN RESIDENCE
Wohngebäude MANHATTAN RESIDENCE
Wohngebäude MANHATTAN RESIDENCE
Tirana, Albanien
von
$217,748
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 19
Moderne Wohnungen zum Verkauf in Manhatan Residence – TiranaEntdecken Sie einen neuen Standard des städtischen Lebens in der Manhatan Residence, einem modernen Wohnprojekt in einem der strategischsten und schnell entwickelnden Gebiete von Tirana, in der Nähe der Don Bosko und Zogu i Zi Kreuz…
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Residenz GIOIA
Residenz GIOIA
Residenz GIOIA
Residenz GIOIA
Residenz GIOIA
Residenz GIOIA
Golem, Albanien
von
$76,126
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 5
Gioia Residence ist ein Wohnprojekt im Baugebiet Mali i Robit, nur 300 Meter vom Meer entfernt, bietet eine ideale Kombination aus Ruhe und Nähe zur Küste.Das Gebäude besteht aus 5 Etagen über dem Boden und 1 unterirdische Ebene, entworfen, um funktionale und hochwertige Wohnungen für Wohnen…
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TekceTekce
Wohngebäude Santorini Residence 2, Dhërmi, Dhërmi
Wohngebäude Santorini Residence 2, Dhërmi, Dhërmi
Wohngebäude Santorini Residence 2, Dhërmi, Dhërmi
Wohngebäude Santorini Residence 2, Dhërmi, Dhërmi
Wohngebäude Santorini Residence 2, Dhërmi, Dhërmi
Dhermi, Albanien
von
$279,003
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Moderne Wohnung im Bau, befindet sich im ersten Stock einer prestigeträchtigen Residenz, ideal für Wohn- oder saisonale Miete Investition.🔹 Gesamtfläche: 97 m2🔹 Boden: 1🔹 Status: Baugewerbe🔹 ungünstige Lage innerhalb der Residenz🔹 Nahe am Meer und touristischen Gebieten🔹 Preis: 235.000 €Mode…
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Villa Green Coast 2
Villa Green Coast 2
Villa Green Coast 2
Villa Green Coast 2
Villa Green Coast 2
Palase, Albanien
von
$1,19M
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 2
LUXURY VILLA UNDER BAUGEWERBE – SECOND ROW VON THE SEA – €1,200.000Eine Premium-Villa derzeit im Bau in Green Coast 2, befindet sich in Palasë, Vlorë. In der zweiten Reihe vom Meer positioniert, bietet diese Immobilie eine exklusive Investitionsmöglichkeit in einem der renommiertesten Küsten…
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Wohnanlage MIDDAL RESIDENCE
Wohnanlage MIDDAL RESIDENCE
Wohnanlage MIDDAL RESIDENCE
Wohnanlage MIDDAL RESIDENCE
Wohnanlage MIDDAL RESIDENCE
Wohnanlage MIDDAL RESIDENCE
Golem, Albanien
von
$59,349
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Etagenzahl 5
Fläche 40 m²
1 Immobilienobjekt 1
Middal Residence ist ein fünfstöckiges mediterranes Gebäude 300 m vom Meer entfernt in Mali i Robit mit Lofthäusern, Travertinfassaden und einem Innenhof mit Pool. Middal Residence ist das Schwestergebäude von Grand Marina, gebaut vom gleichen Entwickler und aus der gleichen Produktfamilie.…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
39.5
50,144
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Century 21 Oksford
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Century 21 Oksford
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Residenz Palm Paradise Residence
Residenz Palm Paradise Residence
Residenz Palm Paradise Residence
Residenz Palm Paradise Residence
Residenz Palm Paradise Residence
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Residenz Palm Paradise Residence
Golem, Albanien
von
$99,489
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 4
Fläche 59–74 m²
10 Immobilienobjekte 10
🌴 Palm Paradise Residence — Qerret, KavajëPalm Paradise Residence ist ein moderner Wohnkomplex der Küstenregion Qerret, einer der beliebtesten Reiseziele an der Adriaküste Albaniens. Entwickelt, um zeitgenössische Architektur, Komfort und natürliche Umgebung zu kombinieren, bietet das Projek…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
59.0 – 68.0
96,653 – 111,945
Wohnung 2 zimmer
74.0
132,118
Doppelhaus
59.0
97,086
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Investment Realty Group
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Investment Realty Group
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Wohnanlage Liam Residence
Wohnanlage Liam Residence
Wohnanlage Liam Residence
Wohnanlage Liam Residence
Wohnanlage Liam Residence
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Wohnanlage Liam Residence
Golem, Albanien
Preis auf Anfrage
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 7
Wohnprojekt LIAM Residence – Golem Wir präsentieren Ihnen eine einzigartige Gelegenheit, ein neues Wohnprojekt in einem ruhigen, aber schnell entwickelnden Teil der albanischen Küste — Golem, nur wenige hundert Meter vom Meer. Das Projekt Liam Residence zeichnet sich durch moderne Architekt…
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I am Albania
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Wohngebäude Tirana centr
Wohngebäude Tirana centr
Wohngebäude Tirana centr
Wohngebäude Tirana centr
Wohngebäude Tirana centr
Wohngebäude Tirana centr
Tirana, Albanien
von
$292,787
Etagenzahl 38
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Lux-Albania Home
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Wohngebäude SQUARE VILLAGE
Wohngebäude SQUARE VILLAGE
Wohngebäude SQUARE VILLAGE
Wohngebäude SQUARE VILLAGE
Wohngebäude SQUARE VILLAGE
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Wohngebäude SQUARE VILLAGE
Palase, Albanien
von
$203,645
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 7
Fläche 44–128 m²
10 Immobilienobjekte 10
Wohnung zum Verkauf in SQUARE VILLAGE mit einer Gesamtfläche von 152,72 m2Veranda Bereich 54.56 m2Das Drymades Village Holiday Resort liegt am Drymades Beach und umfasst eine Reihe von terrassenförmigen Höfen, die von der Architektur umrahmt werden und das Projekt in ein zusammenhängendes Do…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
44.0 – 128.0
179,169 – 457,185
Wohnung 2 zimmer
90.0
311,599
Doppelhaus
91.0
369,764
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Investment Realty Group
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Investment Realty Group
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Wohnanlage 1+1 APARTMENT FOR SALE SUN PALACE, VLORA
Wohnanlage 1+1 APARTMENT FOR SALE SUN PALACE, VLORA
Wohnanlage 1+1 APARTMENT FOR SALE SUN PALACE, VLORA
Wohnanlage 1+1 APARTMENT FOR SALE SUN PALACE, VLORA
Wohnanlage 1+1 APARTMENT FOR SALE SUN PALACE, VLORA
Wohnanlage 1+1 APARTMENT FOR SALE SUN PALACE, VLORA
Palase, Albanien
von
$272,351
MwSt.
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 4
Eine 1+1 Wohnung mit einer Fläche von 77 m2 wird zum Verkauf angeboten, im Erdgeschoss des Sun Palace Komplex, Vlorë. Lage: Sun Palace, Vlorë Status: Im Bau noch nicht fertig Preis: 3000 € / m2 Die Wohnung besteht aus: 1 Schlafzimmer Wohnzimmer mit integrierter Küche 1 Badezimmer Ideal für I…
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Wohngebäude Bonita Luxury Residence
Wohngebäude Bonita Luxury Residence
Wohngebäude Bonita Luxury Residence
Wohngebäude Bonita Luxury Residence
Wohngebäude Bonita Luxury Residence
Golem, Albanien
von
$111,920
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 5
Wohnung zum Verkauf im Bau in Bonita Luxury Residence, einem modernen Projekt, das Qualität, Komfort und einen modernen Lebensstil kombiniert.Die Wohnung verfügt über eine Gesamtfläche von 66,8 m2 und ist funktionell in einem 1+1-Layout organisiert, einschließlich einem Wohnbereich mit Küche…
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Villa Green Coast 2
Villa Green Coast 2
Villa Green Coast 2
Villa Green Coast 2
Villa Green Coast 2
Gjilek, Albanien
von
$1,42M
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 2
LUXURY VILLA UNDER BAUGEWERBE – SECOND ROW VON THE SEA – €1,200.000Eine Premium-Villa derzeit im Bau in Green Coast 2, befindet sich in Palasë, Vlorë. In der zweiten Reihe vom Meer positioniert, bietet diese Immobilie eine exklusive Investitionsmöglichkeit in einem der renommiertesten Küsten…
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Residenz Doppelhaus
Residenz Doppelhaus
Residenz Doppelhaus
Residenz Doppelhaus
Residenz Doppelhaus
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Residenz Doppelhaus
Orikum, Albanien
von
$96,701
MwSt.
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 5
Fläche 61–131 m²
5 Immobilienobjekte 5
Strandapartment mit einem Schlafzimmer in Radhime, Vlora, Albanien zu verkaufen – ideal als Ferienwohnung mit Pool und hoher Rendite. Perfekte Lage direkt am Strand in der brandneuen Anlage Twin Resort. Jedes Detail wurde sorgfältig gestaltet, um Ihnen höchste Qualität, Innovation, Eleganz u…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
61.0 – 94.0
212,233 – 325,794
Wohnung 2 zimmer
131.0
422,666
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Albania Property Group
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Albania Property Group
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Wohnanlage NAREA
Wohnanlage NAREA
Wohnanlage NAREA
Wohnanlage NAREA
Wohnanlage NAREA
Wohnanlage NAREA
Wohnanlage NAREA
Golem, Albanien
von
$111,881
Jahr der Inbetriebnahme 2029
Etagenzahl 16
Luxus-Wohnungsprojekt mit einem Hotel in Qerret! Narea: Entdecken Sie das Juwel der Adria – Ihr neues Zuhause mit Panoramablick auf die albanische Küste!* * Stellen Sie sich ein Leben vor, in dem Luxus atemberaubende, moderne Architektur trifft. Willkommen in Narea, einem revolutionären Pro…
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I am Albania
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I am Albania
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Wohnanlage TURQUOISE MARINA
Wohnanlage TURQUOISE MARINA
Wohnanlage TURQUOISE MARINA
Wohnanlage TURQUOISE MARINA
Wohnanlage TURQUOISE MARINA
Alle anzeigen Wohnanlage TURQUOISE MARINA
Wohnanlage TURQUOISE MARINA
Durrës, Albanien
von
$208,942
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 3
Fläche 70–294 m²
4 Immobilienobjekte 4
Turquoise Marina ist eine außergewöhnliche Wohn- und Marina-Entwicklung am Wasser, die die luxuriöse Küste entlang der Adria in Hamallaj, Durrës, neu definiert. Dieses Landmark-Projekt bietet eine seltene Gelegenheit, Immobilien innerhalb eines vollständig integrierten Marina-Destination zu …
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
70.0
204,270
Wohnung 2 zimmer
71.0
265,436
Villa
121.0 – 294.0
339,296 – 923,256
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Investment Realty Group
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Investment Realty Group
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Hotel HOTEL FOR SALE – ELITE POTENTIAL BOUTIQUE HOTEL
Hotel HOTEL FOR SALE – ELITE POTENTIAL BOUTIQUE HOTEL
Hotel HOTEL FOR SALE – ELITE POTENTIAL BOUTIQUE HOTEL
Cuke, Albanien
von
$1,40M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Saranda Zentrum | 4 Minuten vom MeerIm Herzen von Saranda, in einem der gefragtesten Bereiche mit sofortigem Zugang zu allen Dienstleistungen, wird eine Hotelstruktur mit sehr hohem Investitionspotenzial zum Verkauf angeboten, ideal um in ein modernes & exklusives Boutique Hotel umgewandelt …
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Investment Realty Group
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Wohngebäude One Orikum Bay Residences — Harmony Between Sea and Heritage
Wohngebäude One Orikum Bay Residences — Harmony Between Sea and Heritage
Wohngebäude One Orikum Bay Residences — Harmony Between Sea and Heritage
Wohngebäude One Orikum Bay Residences — Harmony Between Sea and Heritage
Wohngebäude One Orikum Bay Residences — Harmony Between Sea and Heritage
Alle anzeigen Wohngebäude One Orikum Bay Residences — Harmony Between Sea and Heritage
Wohngebäude One Orikum Bay Residences — Harmony Between Sea and Heritage
Orikum, Albanien
von
$186,630
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
LAGEIm Herzen von Orikum, innerhalb der Katasterzone Nr. 3140 entstehen die Orikum Bay Residences als neuer Maßstab für das Leben an der Küste - eine perfekte Mischung aus mediterranem Charme, architektonischer Tradition und modernem Komfort.Dieses Gebiet, das nach den 1990er Jahren durch Ve…
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Wohnanlage VLORA MARINA
Wohnanlage VLORA MARINA
Wohnanlage VLORA MARINA
Wohnanlage VLORA MARINA
Wohnanlage VLORA MARINA
Wohnanlage VLORA MARINA
Wohnanlage VLORA MARINA
Bashkia Vlore, Albanien
von
$354,139
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Etagenzahl 13
Fläche 91–237 m²
3 Immobilienobjekte 3
Vlora Marina ist eine ikonische Uferentwicklung, die Luxusimmobilien an der albanischen Riviera erneuert. Dieses Wahrzeichenprojekt, das entlang der prestigeträchtigsten Uferpromenade von Vlora positioniert ist, bietet eine seltene Gelegenheit, Immobilien in einem vollständig integrierten Ya…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
91.0 – 165.0
386,613 – 923,256
Wohnung 3 zimmer
237.0
1,14M
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Wohngebäude HORA VERTIKALE – The Vertical Village of Tirana
Wohngebäude HORA VERTIKALE – The Vertical Village of Tirana
Wohngebäude HORA VERTIKALE – The Vertical Village of Tirana
Wohngebäude HORA VERTIKALE – The Vertical Village of Tirana
Wohngebäude HORA VERTIKALE – The Vertical Village of Tirana
Tirana, Albanien
von
$382,065
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 41
Hora Vertikale — from the ancient Albanian word “Hora”, meaning vertical settlement — redefines urban living through a visionary architectural concept that fuses heritage, art, and modernity. Designed as a vertical rural village in the heart of Tirana, the project reflects the city’s natural…
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Wohnanlage PALM PARADISE RESIDENCE
Wohnanlage PALM PARADISE RESIDENCE
Wohnanlage PALM PARADISE RESIDENCE
Wohnanlage PALM PARADISE RESIDENCE
Wohnanlage PALM PARADISE RESIDENCE
Alle anzeigen Wohnanlage PALM PARADISE RESIDENCE
Wohnanlage PALM PARADISE RESIDENCE
Golem, Albanien
von
$99,489
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 5
Fläche 68–85 m²
3 Immobilienobjekte 3
🌴 Palm Paradise Residence — Qerret, KavajëPalm Paradise Residence ist ein moderner Wohnkomplex der Küstenregion Qerret, einer der beliebtesten Reiseziele an der Adriaküste Albaniens. Entwickelt, um zeitgenössische Architektur, Komfort und natürliche Umgebung zu kombinieren, bietet das Projek…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
68.0 – 72.0
106,751 – 111,945
Wohnung 2 zimmer
85.0
132,141
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Aparthotel Green Terrace Residence
Aparthotel Green Terrace Residence
Aparthotel Green Terrace Residence
Aparthotel Green Terrace Residence
Aparthotel Green Terrace Residence
Gjilek, Albanien
von
$393,907
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Fläche 128 m²
1 Immobilienobjekt 1
Studio zum Verkauf in DhermiVerandafläche 44,6 m2Green Terrace Residence ist das neueste Projekt in der albanischen Riviera,mit einer sehr günstigen Lage in der Nähe der Küste von Dhermiu und Palasa.Dieses Projekt ist eine Mischung aus Grün, der erstaunlichen Aussicht auf die Küste und der Q…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
128.0
654,664
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Wohngebäude GOLEM
Wohngebäude GOLEM
Wohngebäude GOLEM
Wohngebäude GOLEM
Wohngebäude GOLEM
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Wohngebäude GOLEM
Golem, Albanien
von
$80,270
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Neue Residenz in Golem, nur 150 Meter vom Meer entfernt.In einem der begehrtesten Küstengebiete wird ein modernes Gebäude entwickelt, das Komfort und funktionale Räume für Wohnen oder Investitionen bietet. Das Projekt bietet 1+1, 2+1 und Duplex-Wohnungen, in praktischer Weise organisiert und…
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Wohnanlage VM Hills Residence
Wohnanlage VM Hills Residence
Wohnanlage VM Hills Residence
Wohnanlage VM Hills Residence
Wohnanlage VM Hills Residence
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Wohnanlage VM Hills Residence
Golem, Albanien
von
$73,072
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 3
1 Immobilienobjekt 1
Wohnungsreservierung nur €500 in einem neuen Projekt exklusiv bei uns! Wir präsentieren Ihnen ein außergewöhnliches Wohnprojekt VM Hills Residence in Golem – Albanien, auf einem Hügel mit offenem Meerblick, nur 10 Gehminuten vom Strand entfernt. Die Lage bietet eine ideale Kombination aus ei…
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Business Center FOR RENT SPACE AT TWIN TOWERS
Business Center FOR RENT SPACE AT TWIN TOWERS
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Business Center FOR RENT SPACE AT TWIN TOWERS
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Business Center FOR RENT SPACE AT TWIN TOWERS
Tirana, Albanien
von
$27,880
Etagenzahl 20
760 SQM PREMISE FÜR RENT AT "TWINTOWERS", BOULEVARD "DESHMORET E KOMBIT"Die Räumlichkeiten befinden sich in einem der Elite-Gebiete von Tirana, am "Twin Towers" Gebäude am Haupt Boulevard. Von diesem Boulevard gelangt man über den Haupteingang der Twin Towers.Die Räumlichkeiten befinden sich…
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Wohnanlage Pran diellit
Wohnanlage Pran diellit
Wohnanlage Pran diellit
Wohnanlage Pran diellit
Wohnanlage Pran diellit
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Wohnanlage Pran diellit
Orikum, Albanien
Preis auf Anfrage
Pran diellit
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Wohnanlage Residential, service and hotel complex
Wohnanlage Residential, service and hotel complex
Wohnanlage Residential, service and hotel complex
Wohnanlage Residential, service and hotel complex
Wohnanlage Residential, service and hotel complex "Glow Tower"
Tirana, Albanien
Preis auf Anfrage
Etagenzahl 25
Wohn-, Service- und Hotelkomplex "Glow Tower", bestehend aus 25 Etagen über und 6 Untergeschossen
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Wohnanlage KAVAJES ST TOWERS TIRANA
Wohnanlage KAVAJES ST TOWERS TIRANA
Wohnanlage KAVAJES ST TOWERS TIRANA
Wohnanlage KAVAJES ST TOWERS TIRANA
Wohnanlage KAVAJES ST TOWERS TIRANA
Alle anzeigen Wohnanlage KAVAJES ST TOWERS TIRANA
Wohnanlage KAVAJES ST TOWERS TIRANA
Tirana, Albanien
Preis auf Anfrage
Etagenzahl 50
KAVAJS ST TOWERS TIRANA
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Villa Luxury Villas with sea view
Villa Luxury Villas with sea view
Villa Luxury Villas with sea view
Villa Luxury Villas with sea view
Villa Luxury Villas with sea view
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Villa Luxury Villas with sea view
Golem, Albanien
von
$471,128
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 3
Luxusvillen mit Pool und Meerblick im lukrativen Teil von Durres, Golem. In der attraktiven Lage am Meer von Golem mit hervorragendem Zugang zu Tirana und Durrës bieten wir zum Verkauf vier moderne dreigeschossige Villen mit einer unterirdischen Etage. Das Projekt befindet sich in einem bege…
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Residenz GOLEM
Residenz GOLEM
Residenz GOLEM
Residenz GOLEM
Residenz GOLEM
Residenz GOLEM
Golem, Albanien
von
$115,714
Jahr der Inbetriebnahme 2026
1+1 Wohnung zum Verkauf (Im Bau) – Golem, DurrësEine 1 + 1 Wohnung wird zum Verkauf angeboten, derzeit im Bau, in der begehrten Gegend von Golem, Durrës.Die Wohnung hat eine Gesamtfläche von 80 m2 und ist in ein Wohnzimmer mit Küche, 1 Schlafzimmer und funktionalen Räumen organisiert, die Ko…
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Wohnanlage GATE OF SHKODRA
Wohnanlage GATE OF SHKODRA
Wohnanlage GATE OF SHKODRA
Wohnanlage GATE OF SHKODRA
Wohnanlage GATE OF SHKODRA
Alle anzeigen Wohnanlage GATE OF SHKODRA
Wohnanlage GATE OF SHKODRA
Shkoder Municipality, Albanien
von
$118,046
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2029
Etagenzahl 11
Gate of Shkodra ist eine moderne Wohnentwicklung strategisch am Eingang von Shkodra, einem der wichtigsten kulturellen und wirtschaftlichen Zentren Albaniens. Das Projekt bietet eine attraktive Kombination aus modernem Wohnraum, Zugänglichkeit und langfristigem Investitionspotenzial.Shkodra …
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Business Center 🆕🏢 BUSINESS ENVIRONMENT FOR SALE NEAR THE PORT, VLORA
Business Center 🆕🏢 BUSINESS ENVIRONMENT FOR SALE NEAR THE PORT, VLORA
Business Center 🆕🏢 BUSINESS ENVIRONMENT FOR SALE NEAR THE PORT, VLORA
Business Center 🆕🏢 BUSINESS ENVIRONMENT FOR SALE NEAR THE PORT, VLORA
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Business Center 🆕🏢 BUSINESS ENVIRONMENT FOR SALE NEAR THE PORT, VLORA
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Bashkia Vlore, Albanien
von
$521,027
🆕🏢 BUSINESS-UMWELT FÜR VERKAUFENDE PORT, VLORA🏷 Preis: 465.000 Euro/Gesamt🏗 Derzeit im Bau.✔ Das Hotel liegt in einem der am häufigsten besuchten Gebiete im Zentrum von Vlora, mit einer günstigen Position für Unternehmen, hohen Verkehr und maximale Exposition.📐 Die Umgebung befindet sich im …
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Wohngebäude 🌊🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN OLD BEACH, VLORA.
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Bashkia Vlore, Albanien
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$218,471
🌊🏡 2+1 WOHNUNG FÜR SALE IN OLD BEACH, VLORA.🌅 Mit Meerblick.🏷 Preis: 1800 Euro/m2📐 Fläche: 108 m2/Gross📍 Lage: Sazani Street, Vlora.📜 Im Prozess der Hypothek.❗ Hauptvorteil: Die Lage macht diese Wohnung ideal zum Wohnen oder Investieren in den Tourismus.🌊 Diese Wohnung ist die ideale Wahl fü…
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Wohngebäude 🌊🏡 FOR SALE PENTHOUSE IN OLD BEACH, VLORA
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Bashkia Vlore, Albanien
von
$1,680
Etagenzahl 10
🌊🏡 ZUM VERKAUF VON PENTHOUS IN ALTBEACH, VLORA💶 Preis: 1500 Euro/m2 (Autotausch wird ebenfalls akzeptiert)📐 Fläche: 260 m2📍 Standort: Sazani Street, Vlora📜 Im Prozess der Hypothek.❗❗❗ Der Bereich ist derzeit in 4 Wohnungen mit einer 1 + 1 Typologie organisiert, bietet aber volle Flexibilität…
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Wohngebäude 🌞🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
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Orikum, Albanien
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$1,456
🌞🏡 1+1 WOHNUNG FÜR DEN VERKAUF IN ORIKUM, VLORA💶 Preis: 1300 Euro/m2📐 Fläche: 74,4 m2/Brutto📍 Standort: Orikum, Vlora🏗 Eigentum befindet sich im Bau💰 Zahlung in Raten – laut Vereinbarung ab 40% als erste Rate.📍 Diese Wohnung befindet sich in Orikum, in einer ruhigen und entwickelten Gegend.🚪…
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Wohngebäude 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
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Bashkia Vlore, Albanien
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$2,259
Jahr der Inbetriebnahme 2025
🔑🏡 1+1 WOHNUNG FÜR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.💶 Preis: 2000 Euro/m2📐 Fläche: 77.8 m2/Gross📍 Standort: Reshat Osmani Street, Vlora🏗 Die Immobilie befindet sich in der letzten Phase der Fertigstellung.📃 Preis der Eigentumsurkunde: 5000 Euro.⛵ Die Lage macht diese Wohnung ideal zum Wohnen oder In…
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Bashkia Vlore, Albanien
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Jahr der Inbetriebnahme 2025
🔑🏡 1+1 WOHNUNG FÜR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.💶 Preis: 2000 Euro/m2📐 Fläche: 77.8 m2/Gross📍 Standort: Reshat Osmani Street, Vlora🏗 Die Immobilie befindet sich in der letzten Phase der Fertigstellung.📃 Preis der Eigentumsurkunde: 5000 Euro.⛵ Die Lage macht diese Wohnung ideal zum Wohnen oder In…
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Wohngebäude 🌞🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
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Orikum, Albanien
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$1,456
🌞🏡 2+1 WOHNUNG FÜR SALE IN ORIKUM, VLORA💶 Preis: 1300 Euro/m2📐 Fläche: 107,4 m2/Gross📍 Standort: Orikum, Vlora🏗 Objekt ist im Bau💰 Zahlung in Raten – nach Vereinbarung, ab 40% als erste Rate.📍 Diese Wohnung befindet sich in Orikum, in einer ruhigen und entwickelten Gegend.👨‍👩‍👧‍👦 Diese Wohnu…
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Wohngebäude 🌊🏡 APARTMENT FOR SALE 2+1 NEAR THE PORT, VLORA.
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Bashkia Vlore, Albanien
von
$243,724
🌊🏡 WOHNUNG FÜR SALE 2+1 NEAR THE PORT, VLORA.🌅 Mit Meerblick.🏷 Preis: 2600 Euro/m2📐 Fläche: 83.66 m2/Gross📍 Lage: Irakli Pylli Street, Vlora.🏗 Derzeit im Bau.❗ Hauptvorteil: Die Lage macht diese Wohnung ideal zum Wohnen oder Investieren in den Tourismus.🌊 Diese Wohnung ist die ideale Wahl fü…
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Leitfaden für den Kauf von Neubauten in Albanien

So kaufen Sie Immobilien in Albanien: Schritt-für-Schritt-Anleitung
So kaufen Sie Immobilien in Albanien: Schritt-für-Schritt-Anleitung
„Der Markt wächst jährlich um 20–30 %.“ Ein Experte zum Potenzial des albanischen Immobilienmarktes, zu Preisen, Steuern und Rentabilität in verschiedenen Städten.
„Der Markt wächst jährlich um 20–30 %.“ Ein Experte zum Potenzial des albanischen Immobilienmarktes, zu Preisen, Steuern und Rentabilität in verschiedenen Städten.

Häufig gestellte Fragen zu Neubauten in Albanien

Welche Dokumente sind für den Kauf einer Wohnung in einem Neubau in Albanien erforderlich?

Um eine Wohnung in Albanien von einem Bauträger zu kaufen, müssen Ausländer einen ausländischen Pass und eine Kopie des Passes vorlegen. Außerdem ist eine Bescheinigung über die Herkunft der Mittel erforderlich.

Ist es für Ausländer zugänglich, Immobilien in Albanien vom Bauträger zu kaufen?

Ja, ausländische Staatsangehörige können neue Wohnungen aller Art erwerben: Wohnungen, Appartements, Häuser. Die Anzahl der zu erwerbenden Objekte ist nicht begrenzt.

Wird für den Erwerb von Quadratmetern in Neubauten in Albanien eine Aufenthaltsgenehmigung erteilt?

Ein solches Geschäft dient als Grundlage für die Erteilung einer Aufenthaltsgenehmigung. Der genaue Betrag der Investition ist im albanischen Recht nicht festgelegt. Die Hauptsache ist, dass die erworbene Wohnfläche für jede Person, die in der Wohnung oder dem Haus leben wird, ausreichend ist.

In welchen Städten werden neue Gebäude in Albanien eher gekauft?

Neubauten in Tirana sind sehr gefragt. Die Hauptstadt des Landes lockt Käufer mit ihrer gut ausgebauten Infrastruktur und guten Beschäftigungsmöglichkeiten. Beste Gegenden für den Kauf von Neubauten in Albanien sind auch Ferienorte Saranda, Vlora, Durres. Hier werden aktiv Wohnungen und Häuser in Küstennähe gekauft.
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