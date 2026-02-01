  1. Realting.com
  2. Albanien
  3. Bashkia Sarande

Neubauten zum Verkauf in Bashkia Sarande

Saranda
1
Suche nach neuen Gebäuden
Verstecken
Suche nach neuen Gebäuden
Erweiterte Suche Kompakte Suche
Suchoptionen
Sortieren
Auf der Karte
TOP TOP
Hotel HOTEL FOR SALE – ELITE POTENTIAL BOUTIQUE HOTEL
Hotel HOTEL FOR SALE – ELITE POTENTIAL BOUTIQUE HOTEL
Hotel HOTEL FOR SALE – ELITE POTENTIAL BOUTIQUE HOTEL
Cuke, Albanien
von
$1,40M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Saranda Zentrum | 4 Minuten vom MeerIm Herzen von Saranda, in einem der gefragtesten Bereiche mit sofortigem Zugang zu allen Dienstleistungen, wird eine Hotelstruktur mit sehr hohem Investitionspotenzial zum Verkauf angeboten, ideal um in ein modernes & exklusives Boutique Hotel umgewandelt …
Immobilienagentur
Investment Realty Group
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Investment Realty Group
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Auf der Karte
Realting.com
Gehen